Craig Bellamy surprinde. Cine e fotbalistul român pe care l-a remarcat selecționerul Țării Galilor

După un gol anulat eronat al lui Louis Munteanu în prima repriză, România a deschis scorul în minutul 52, prin Florinel Coman, care a primit o pasă excelentă în careu de la Darius Olaru. David Brooks a egalat 10 minute mai târziu pentru galezi, însă Adrian Rus, din centrarea perfectă a lui David Matei, a reușit golul victoriei în minutul 80.

Craig Bellamy, după România - Țara Galilor 2-1: "Mi-a plăcut Drăguș"

Craig Bellamy (46 de ani), fostul jucător de la Liverpool, Newcastle sau Cardiff, selecționer al Țării Galilor de doi ani, s-a declarat dezamăgit la finalul meciului cu România.

"Sunt dezamăgit. Au fost niște lucruri bune, dar și alte aspecte negative. Nu ne-am creat suficiente șanse de a pătrunde în ultima treime. Am avut una sau două ocazii mari, dar prea mult joc pozițional, nu între linii sau verticalizare.

Au trecut doi ani de la preluarea mandatului. A fost o perioadă plăcută. Sunt multe lucruri care îmi plac, dar e clar că trebuie să ne îmbunătățim prestația. Îmi place această provocare și trebuie să ajungem să fim competitivi cu echipele de top. Urmează Liga Națiunilor și trebuie să ne îmbunătățim", a spus Craig Bellamy, la conferința de presă.

Întrebat dacă i-a plăcut în mod special vreun jucător român, Bellamy a spus: "Mi-a plăcut atacantul care a intrat pe parcurs, numărul 9. Trebuia să punem mai multă presiune pe el".

Galezul s-a referit la Denis Drăguș, care a intrat pe teren în minutul 64, în locul lui Louis Munteanu.