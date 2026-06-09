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Internaționalul din Burkina Faso (o selecție), Ben Aziz Zagre, a murit la vârsta de 27 de ani din cauza unui cancer în zona genunchiului. El se retrăsese vara trecută, fiind forțat să-și abandoneze cariera din cauza acestei crunte boli.

Ben Aziz Zagre a decedat la 27 de ani

Lumea fotbalului din Burkina Faso a fost bulversată de pierderea unui jucător cândva promițător. La puțin peste zece ani de la singura sa apariție pentru reprezentativa africană, Ben Aziz Zagre a decedat pe 7 iunie 2026, la doar 27 de ani. Fostul fundaș central, care se retrăsese vara trecută, s-a luptat cu cancerul.

„Cu mare tristețe am aflat de trecerea în neființă a fostului nostru fundaș Ben Aziz Zagre, la doar 27 de ani”, a scris marți clubul danez Esbjerg fB, citat de rmcsport.bfmtv.com. Ben s-a alăturat EfB în 2018, unde a jucat cinci meciuri pentru prima echipă.

Ben Aziz Zagre, cel mai bun în Liga a 2-a din Rusia

Ben Aziz Zagreh a semnat cu clubul rus din a doua divizie, Șinik Iaroslavl, în februarie 2024. A fost desemnat cel mai bun jucător al echipei sale în sezonul 2024-2025, jucând 31 de meciuri în toate competițiile. Potrivit presei locale, a fost supus unei intervenții chirurgicale în aprilie 2025 pentru a i se extirpa o tumoare de la genunchi.

Internaționalul din Burkina Faso, Mohamed Konate, i-a adus un omagiu lui Ben Aziz Agre: „Odihnește-te în pace, frate. Ai luptat cu toate puterile tale împotriva acestei boli atât de mult timp”, a scris atacantul care joacă în campionatul rus.