După meciul disputat în Ghencea, Nicolae Dică a analizat evoluția fostei campioane și a atras atenția asupra modului în care roș-albaștrii au abordat jocul. Fostul antrenor de la FCSB consideră că s-a apelat prea des la mingile lungi, în loc să fie valorificată mai bine calitatea jucătorilor din lot.

”Problema este cum abordăm jocurile, pentru că vine Auda și-ți face presing avansat. Noi avem 4 echipe românești care nu pot face un presing, stau la mijlocul terenului și așteaptă cu Brann, cu Levski și cu alte echipe, cu Alashkert.

Stăm la mijlocul terenului și jucăm minge lungă de la portar și vrem în grupele Champions, Europa sau Conference League.

Avem jucători, hai să-i jucăm! Mai bine pierdem cu 5-0 decât să stăm să facem 1-1 sau 2-2. Nu știu ce n-avem, dar nu putem să abordăm așa meciurile”, a spus Nicolae Dică la Digi Sport.

MM Stoica îi dă peste nas lui Dică: ”Să-ți aduc aminte de niște 5? Doi de 5 mai exact?”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, i-a răspuns lui Nicolae Dică și i-a taxat analiza, amintindu-i de episodul mai puțin fericit cu Silkeborg, când roș-albaștrii au încasat 5 goluri tur/retur în grupele Conference League.

”Acum, aș putea fi și eu malițios și să-i aduc aminte de niște 5, de doi de 5. Dar nu asta e, atunci am sacrificat competiția și am jucat cu rezervele cu Silkeborg.

Însă greșește aici. În momentul în care adversarul vine și-ți face marcaj om la om, o pasă lungă îți poate crea un avantaj fantastic.

Am avut câteva situații în care dacă Ștefan Târnovanu degaja cu adresă, aveam jucători care scăpau 1 la 1 cu portarul. Se putea întâmpla orice.

Ca să faci inițiere, cum spune Nicolae... E foarte bine ce spune el, dar trebuie să ai teren pe care să faci inițiere.

Nu poți face inițiere pe teren arabil. Poți să faci altceva, să semeni cartofi, poate să-ți iasă. Dar nu ai cum să faci inițiere, nu poți juca fotbal pe un teren unde prima dată trebuie să-ți păstrezi echilibrul, apoi să vezi dacă poți să pasezi sau nu”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

FCSB - FK Auda 2-3

Eduards Daskevics a deschis scorul în minutul 5 cu o reușită care l-a lăsat mască pe Ștefan Târnovanu. În minutul 23, Tavi Popescu a restabilit egalitatea, iar Barthelemy Diedhiou a dus scorul la 2-1 pentru letoni în minutul 32.

În actul secund, FCSB a egalat din nou prin noul transfer Aymen Boutoutaou, care a împins mingea în plasă după o acțiune superbă marca Alexandru Stoian. Auda a câștigat meciul după golul lui Kone din minutul 90+4.

Ce a spus Marius Baciu după meciul din Ghencea