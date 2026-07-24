OFICIAL E gata transferul de 75.000.000€!

E gata transferul de 75.000.000€! Fotbal extern
SPORT.RO
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A fost oficializat transferul lui Crysencio Summerville.

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Crysencio SummervilleWest HamAl Hilal
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Crysencio Summerville (24 de ani) a prins un transfer important în Arabia Saudită, după ce a evoluat în ultimul sezon în Premier League, la West Ham, cu care a retrogradat în eșalonul inferior.

Arabii au plătit o sumă importantă pentru a-l transfera pe internaționalul olandez de la West Ham. Mutarea a fost oficializată, iar Al-Hilal plătește 65 de milioane de euro, sumă la care se pot adăuga încă 10 milioane de euro din eventuale bonusuri, în funcție de performanețele acestuia, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.

Crysencio Summerville, oficial la Al-Hilal

Transferul lui Summerville era, oarecum, așteptat după retrogradarea lui West Ham în Championship, ținând cont că acesta are o cotă de piață care îi permite să-și continue cariera la cel mai înalt nivel.

Transferul o va ajuta și pe West Ham, ținând cont că londonezii au retrogradat în Championship, iar bugetul lor se va reduce semnificativ în următoarul sezon. Obiectivul ”ciocănarilor” va fi, evident, revenirea în primul eșalon din Anglia.

Summerville, crescut de Feyenoord, pleacă astfel din Anglia după șase ani, timp în care a evoluat pentru West Ham și Leeds United. În 2024, ”ciocănarii” îl transferau pentru 29,3 milioane de euro.

Pentru West Ham, acesta va fi primul sezon în Championship după 14 ani. A mai fost în eșalonul secund în sezonul 2011-2012, dar a reușit revenirea după un singur an.

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