Crysencio Summerville (24 de ani) a prins un transfer important în Arabia Saudită, după ce a evoluat în ultimul sezon în Premier League, la West Ham, cu care a retrogradat în eșalonul inferior.

Arabii au plătit o sumă importantă pentru a-l transfera pe internaționalul olandez de la West Ham. Mutarea a fost oficializată, iar Al-Hilal plătește 65 de milioane de euro, sumă la care se pot adăuga încă 10 milioane de euro din eventuale bonusuri, în funcție de performanețele acestuia, scrie jurnalistul Fabrizio Romano.

Crysencio Summerville, oficial la Al-Hilal

Transferul lui Summerville era, oarecum, așteptat după retrogradarea lui West Ham în Championship, ținând cont că acesta are o cotă de piață care îi permite să-și continue cariera la cel mai înalt nivel.