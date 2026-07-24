Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară, de la 20:45, în prima manșă din al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League. Meciul disputat în Ghencea, pe stadionul ”Steaua”, s-a încheiat 3-2 pentru gruparea letonă.

Înainte de meciul din campionat cu Csikszereda, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dat o veste proastă legată de un jucător transferat în această vară. Eddy Gnahore (32 de ani), fostul mijlocaș de la Dinamo, are șanse mici de a juca în acest weekend.

Mihai Stoica: ”Gnahore a ieșit accidentat”

Mijlocașul francez, titularizat în partida cu FK Auda, a ieșit accidentat la pauză. MM Stoica spune că acesta a avut câteva ”probleme personale”, iar în ultima perioadă a făcut câteva antrenamente alături de noii săi colegi.

„Gnahore de pe 29 mai nu s-a mai antrenat. Mai avem puțin și ieșim din iulie. A venit, a avut probleme mari personale. A făcut câteva antrenamente cu echipa. A ieșit accidentat, a fost lovit. Duminică cred că nu poate juca”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.

La Dinamo, Gnahore a bifat 97 de apariții în total, și-a trecut în cont șase reușite și, pe deasupra, a oferit și cinci pase decisive

FCSB - FK Auda 2-3. Înfrângere pentru fosta campioană

Eduards Daskevics a deschis scorul în minutul 5 cu o reușită care l-a lăsat mască pe Ștefan Târnovanu. În minutul 23, Tavi Popescu a restabilit egalitatea, iar Barthelemy Diedhiou a dus scorul la 2-1 pentru letoni în minutul 32.

În actul secund, FCSB a egalat din nou prin noul transfer Aymen Boutoutaou, care a împins mingea în plasă după o acțiune superbă marca Alexandru Stoian. Auda a câștigat meciul după golul lui Kone din minutul 90+4.

VIDEO - Rezumatul partidei FCSB - FK Auda 2-3