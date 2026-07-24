Cele două echipe și-au dat întâlnire la Mioveni, pe stadionul ”Orășenesc”, în a doua etapă din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, piteștenii s-au impus cu 1-0.

Unicul gol al meciului a fost semnat de Robert Moldoveanu, în minutul 17, care a înscris din pasa lui Xian Emmers. Din minutul 43, FC Argeș a jucat în inferioritate numerică, în urma eliminării lui Ricardo Matos.

Reacția lui Bogdan Andone după meciul cu Petrolul: ”Victorie imensă! Băieții au dat dovadă de caracter”

După meci, Bogdan Andone, antrenorul piteștenilor, a evidențiat că echipa sa a bifat o victorie imensă și și-a felicitat jucătorii pentru maniera în care au evoluat în inferioritate numerică.

”O victorie imensă. Primele 45 de minute am făcut un joc foarte bun, am controlat jocul, ne-am creat situații bune, am marcat și un gol. Bineînțeles că după eliminare a trebuit să găsim o cale de a ne apăra.

A fost un efort imens, și a fost și în etapa a doua, când jucătorii au nevoie de ritm. A fost un efort enorm, o dovadă de caracter din partea băieților. Mă bucur că aveam nevoie de această victorie.

Era important și pentru noi și pentru suporteri și pentru oamenii din club să câștigăm cât mai repede posibil. Mă bucur că am reușit în această seară.

Din păcate Straton nu mai putea călca pe picior și nu puteam să riscăm să jucăm cu el în poartă așa. Robert Moldoveanu simțea ceva, Emmers nu a jucat de mult timp mai mult de 30-45 de minute. A trebuit să fim foarte atenți cum gestionăm.

Mă bucur că băieții au dat dovadă de caracter”, a spus Bogdan Andone.