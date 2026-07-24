OFICIAL Adam Nemec și-a retras retragerea! Fostul atacant de la Dinamo a semnat în Austria: „Așteptăm multe goluri”

Adam Nemec și-a retras retragerea! Fostul atacant de la Dinamo a semnat în Austria: „Așteptăm multe goluri” Fotbal extern ULTIMA ORA | Becali i-a dat termen doua zile, raspunsul a venit mai devreme! Ce anunt a facut Adam Nemec
SPORT.RO
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Adam Nemec (40 de ani) nu a stat prea mult departe de gazon. 

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fc voluntariSC HofleinretragereAdam NemecDinamo
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La doar câteva săptămâni după ce și-a anunțat retragerea din fotbal, fostul atacant al lui Dinamo și FC Voluntari a semnat cu SC Hoflein, formație din liga a șasea din Austria.

Clubul a oficializat transferul la începutul lunii iulie și l-a prezentat pe fostul internațional slovac, care va evolua alături de fratele său, Andrej Nemec, legitimat de mai mult timp la club.

Adam Nemec și-a retras retragerea și a semnat în Austria

După o carieră impresionantă, întinsă pe 24 de sezoane și peste 650 de meciuri oficiale, Nemec anunțase că pune punct fotbalului profesionist.

„Nu mi-am imaginat niciodată că voi rezista atât de mult. Să poți trăi din fotbal este un lucru extraordinar”, scria atacantul pe rețelele sociale.

Totuși, dorința de a juca alături de fratele său l-a făcut să accepte provocarea din Austria.

„Ne bucurăm că avem un nou atacant în echipă și așteptăm multe goluri de la Adam”, au transmis cei de la SC Hoflein.

Între 2016 și 2018, Adam Nemec a îmbrăcat tricoul lui Dinamo, pentru care a disputat 98 de meciuri, a marcat 25 de goluri și a oferit 10 pase decisive, cucerind și Cupa Ligii în sezonul 2016/17.

Ulterior, slovacul a devenit un jucător important pentru FC Voluntari, unde a strâns 164 de apariții, 39 de goluri și 14 assist-uri.

În cariera sa a mai evoluat pentru Zilina, Genk, Kaiserslautern, Union Berlin, New York City și Pafos, iar în tricoul naționalei Slovaciei a strâns 43 de apariții și a evoluat la EURO 2016.

În palmaresul său regăsim un titlu în Slovacia, o Cupă a Belgiei, titlul din liga secundă germană cu Kaiserslautern, Cupa Ligii din România și titlul de golgheter al campionatului Ciprului în sezonul 2018/19.

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