La doar câteva săptămâni după ce și-a anunțat retragerea din fotbal, fostul atacant al lui Dinamo și FC Voluntari a semnat cu SC Hoflein, formație din liga a șasea din Austria.

Clubul a oficializat transferul la începutul lunii iulie și l-a prezentat pe fostul internațional slovac, care va evolua alături de fratele său, Andrej Nemec, legitimat de mai mult timp la club.

Adam Nemec și-a retras retragerea și a semnat în Austria

După o carieră impresionantă, întinsă pe 24 de sezoane și peste 650 de meciuri oficiale, Nemec anunțase că pune punct fotbalului profesionist.

„Nu mi-am imaginat niciodată că voi rezista atât de mult. Să poți trăi din fotbal este un lucru extraordinar”, scria atacantul pe rețelele sociale.

Totuși, dorința de a juca alături de fratele său l-a făcut să accepte provocarea din Austria.

„Ne bucurăm că avem un nou atacant în echipă și așteptăm multe goluri de la Adam”, au transmis cei de la SC Hoflein.