Dorit de Real Madrid, Michael Olise a ales

Dorit de Real Madrid, Michael Olise a ales Fotbal extern
SPORT.RO
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Real Madrid a făcut deja mai multe transferuri impresionante în această vară, cu care vrea să se bată din nou la titlu, sub comanda lui Jose Mourinho (63 de ani).

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Din articol

”Cireașa de pe tort” ar putea fi Michael Olise (24 de ani), starul lui Bayern Munchen și al naționalei Franței, pe care Florentino Perez vrea să-l aducă la Real Madrid pentru o sumă-record în fotbal.

Michael Olise rămâne la Bayern, dar nu ar refuza Real Madrid

Chiar dacă Bayern Munchen a explicat clar că nu are de gând să-l vândă pe winger-ul francez, Olise ar fi tentat de o experiență la Real Madrid.

Potrivit jurnalistului german Christian Falk, de la BILD, Olise le-ar fi spus colegilor săi de la naționala Franței că ar spune ”da” unui transfer la Real Madrid într-o bună zi, dar nu are de gând să forțeze o mutare încă din această vară.

Contractul lui Olise cu Bayern Munchen se întinde până în 2029, iar în această perioadă francezul este concentrat în totalitate pe ce are de făcut la actuala sa echipă, cu care a câștigat eventul în sezonul precedent.

Olise, născut în Anglia, dar internațional francez, a crescut în academiile lui Arsenal, Chelsea și Manchester City, însă s-a remarcat la Crystal Palace, de unde în 2024 a făcut pasul la Bayern Munchen pentru 53 de milioane de euro.

Hotărârea inițială luată de Bayern Munchen 

Herbert Hainer (71 de ani), președintele lui Bayern Munchen, i-a transmis lui Florentino Perez că Michael Olise nu este de vânzare.  Hainer a amintit că Olise are un contract pe termen lung cu formația bavareză. Angajamentul său expiră abia pe 30.06.2029. 

„Dacă Florentino Perez vrea să ne trimită o ofertă pentru Olise, ceea ce nu s-a întâmplat nici pe departe, se poate scuti de problemă. 

Michael Olise este un jucător al lui FC Bayern cu contract pe termen lung. Nu suntem un club care să vândă”, a declarat Herbert Hainer, conform Bild

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