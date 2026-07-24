Dorit de Real Madrid, Michael Olise a ales

”Cireașa de pe tort” ar putea fi Michael Olise (24 de ani), starul lui Bayern Munchen și al naționalei Franței, pe care Florentino Perez vrea să-l aducă la Real Madrid pentru o sumă-record în fotbal.

Michael Olise rămâne la Bayern, dar nu ar refuza Real Madrid

Chiar dacă Bayern Munchen a explicat clar că nu are de gând să-l vândă pe winger-ul francez, Olise ar fi tentat de o experiență la Real Madrid.

Potrivit jurnalistului german Christian Falk, de la BILD, Olise le-ar fi spus colegilor săi de la naționala Franței că ar spune ”da” unui transfer la Real Madrid într-o bună zi, dar nu are de gând să forțeze o mutare încă din această vară.