Gică Popescu, acționarul majoritar și președintele clubului Farul Constanța, și-a exprimat durerea, prin intermediul rețelelor sociale, pentru pierderea lui Paul Răducan, un prieten apropiat al său.

Gică Popescu, afectat de pierderea lui Paul Răducan

Răducan s-a stins la vârsta de 58 de ani, după ce s-a luptat cu o boală cruntă. El a condus „Școala de Fotbal Gică Popescu” aproape 30 de ani.

„Astăzi am pierdut unul dintre cei mai loiali oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Paul nu a fost doar un coleg sau partener; a fost mere lângă mine în ultimii 40 de ani. Un prieten extraordinar care și-a dedicat viața copiilor și fotbalului.

Timp de aproape 30 de ani a condus școala de fotbal cu o pasiune, o dăruire și o încăpățânare care au făcut posibil ca acest proiect să existe și astăzi. O mare parte din ceea ce a construit școala noastră îi aparține lui, iar pentru asta îi voi fi mereu recunoscător.

Popescu: „Rămas bun, prieten drag”

Drum lin, Paul. Îți mulțumesc pentru prietenie, pentru loialitate și pentru tot ce ai lăsat în urmă. Rămân în urmă zeci de amintiri, momente pe care nu le voi uita niciodată și un gol pe care nu-l voi mai putea umple.

Rămas bun, prieten drag” - au fost cuvintele emoționante scrise de Gică Popescu pe contul personal de Facebook.