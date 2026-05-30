Gică Popescu (58 de ani) traversează un moment dureros după ce și-a pierdut un apropiat. 

Gică Popescu, acționarul majoritar și președintele clubului Farul Constanța, și-a exprimat durerea, prin intermediul rețelelor sociale, pentru pierderea lui Paul Răducan, un prieten apropiat al său. 

Răducan s-a stins la vârsta de 58 de ani, după ce s-a luptat cu o boală cruntă. El a condus „Școala de Fotbal Gică Popescu” aproape 30 de ani. 

„Astăzi am pierdut unul dintre cei mai loiali oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Paul nu a fost doar un coleg sau partener; a fost mere lângă mine în ultimii 40 de ani. Un prieten extraordinar care și-a dedicat viața copiilor și fotbalului.

Timp de aproape 30 de ani a condus școala de fotbal cu o pasiune, o dăruire și o încăpățânare care au făcut posibil ca acest proiect să existe și astăzi. O mare parte din ceea ce a construit școala noastră îi aparține lui, iar pentru asta îi voi fi mereu recunoscător.

Drum lin, Paul. Îți mulțumesc pentru prietenie, pentru loialitate și pentru tot ce ai lăsat în urmă. Rămân în urmă zeci de amintiri, momente pe care nu le voi uita niciodată și un gol pe care nu-l voi mai putea umple.

Rămas bun, prieten drag” - au fost cuvintele emoționante scrise de Gică Popescu pe contul personal de Facebook. 

Pe lângă experiența de la academia lui Gică Popescu, Paul Răducan, deținător al Licenței Pro UEFA, a mai antrenat-o în două mandate pe FCU Craiova: octombrie - noiembrie 2022 și septembrie - octombrie 2023.

Clubul patronat de Adrian Mititelu și-a exprimat, de asemenea, regretul pentru moartea lui Răducan. 

„Paul Răducan s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani. Paul Răducan a fost antrenor al FCU 1948, fiind mereu în căutarea și susținerea tinerelor talente din fotbal.

A ocupat până în prezent funcția de președinte al Școlii de Fotbal Gică Popescu și director al Liceului Tehnologic Auto Craiova. FCU 1948 transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor apropiați. Odihnă veșnică, Paul Răducan!”, a postat și FCU Craiova. 

