Laurențiu Brănescu a reacționat după decesul tragic al lui Alexander Manninger
Alexander Manninger s-a stins din viață la la vârsta de 48, în urma unui accident grav.

În jurul zilei de joi, 16 aprilie, Alexander Manninger a fost implicat într-un accident grav, în urma căruia a încetat din viață.

Potrivit informațiilor transmise de publicația Sky Sports Austria, mașina în care se afla fostul internațional a fost lovită în plin de un tren, în Salzburg. În ciuda intervenției prompte, viața fostului sportiv nu a mai putut fi salvată.

Laurențiu Brănescu a reacționat după vestea tragică

Fostul portar de la Dinamo a fost șocat de vestea că omul cu care a lucrat la Juventus s-a stins din viață. Laurențiu Brănescu l-a cunoscut pe fotbalistul austriac de pe vremea când evolua pentru Juventus.

Cei doi au fost colegi, iar portarul român nu a postat un mesaj în urma aflării veștii tragice.

„Sunt profund șocat și întristat să aud de trecerea în neființă a lui Alex Manninger.

Am împărțit momente pe teren pe care nu le voi uita niciodată. Nu a fost doar un portar excepțional, ci și un om incredibil — modest, bun și respectat de toți cei din jurul său.

Fotbalul a pierdut un adevărat profesionist, iar lumea a pierdut un om deosebit.

Odihnește-te în pace, Alex. Vei fi mereu amintit.”, a scris Laurențiu Brănescu pe Facebook.

Laurențiu Brănescu a devenit jucătorul lui Juventus după ce a fost transferat în academia clubului italian în 2011 și apoi a revenit în 2018, când a fost transferat de la Dinamo.

Portarul român nu a evoluat însă în vreun meci pentru echipa din Serie A.

Titluri câștigate în Anglia și Italia

Alexander Manninger a rămas în istorie drept primul fotbalist austriac care a îmbrăcat tricoul echipei engleze Arsenal. În perioada petrecută la Londra, el a contribuit la câștigarea campionatului, a Cupei Angliei, precum și a două Supercupe. Succesul din fotbalul britanic a fost urmat de o reușită similară și în Italia, unde a obținut titlul de campion în Serie A cu Juventus Torino, în sezonul 2011/2012.

Pe parcursul carierei sale profesioniste, portarul a mai apărat culorile unor formații importante din fotbalul european, printre care Fiorentina, Espanyol, Torino, Bologna, Salzburg, Udinese și Liverpool.

În tricoul echipei naționale a Austriei, Alexander Manninger a bifat 33 de selecții. Primul său meci pentru prima reprezentativă a avut loc pe 18 august 1999, într-o confruntare împotriva selecționatei Suediei.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O femeie de 91 de ani, care voia să-și doboare un record la un joc video, a declanșat o operațiune a poliției
Tragedie în fotbal! Alexander Manninger, fost portar la Arsenal și Juventus, a murit într-un accident grav
Laurențiu Brănescu a încasat 7 goluri în Conference League!
Cu ce se ocupă acum Laurențiu Brănescu, portarul legitimat 10 ani la Juventus Torino fără să joace vreun meci. A devenit campion în week-end!
Reacție la miezul nopții: Kylian Mbappe a spus totul după eliminarea din Champions League
Ce urmează pentru Vlad Chiricheș, ”interzis” de Gigi Becali la FCSB: ”E o opțiune bună pentru el”
Ce a postat Romario, după ce și-a înșelat iubita cu cea mai bună prietenă a ei: ”Așa am fost primit”
Florin Prunea continuă războiul cu Răzvan Burleanu: „Să-i ceară scuze! Așa va face și cu Gică Hagi”
EHF EURO 2026 | Care e componența grupelor Europeanului transmis de VOYO + Cu cine a picat România
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal"

Rădoi, în fața unei oportunițăți imense: clubul care îl vrea pe bancă e un colos pe lângă FCSB!

De pe locul 12 în lume, Bernadette Szocs și Edi Ionescu se gândesc deja la Jocurile Olimpice

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai atrăgătoare femeie"

Ce urmează pentru Vlad Chiricheș, ”interzis” de Gigi Becali la FCSB: ”E o opțiune bună pentru el”
Reacție la miezul nopții: Kylian Mbappe a spus totul după eliminarea din Champions League
Florin Prunea continuă războiul cu Răzvan Burleanu: „Să-i ceară scuze! Așa va face și cu Gică Hagi”
Ce a postat Romario, după ce și-a înșelat iubita cu cea mai bună prietenă a ei: ”Așa am fost primit”
Daniel Pancu șochează: ”Sunt singurul nebun care se mai gândește”
Juventus își vinde "talismanul" de 70.000.000 euro! Thiago Motta aruncă bomba: "Nu mai face parte din planurile noastre"
Atalanta aduce un atacant de la Genoa și e forțată să-și trimită vedeta la Juventus!
Atacant OUT de la CFR Cluj! A debutat cu gol la noua sa echipă
Cu ce se ocupă acum Laurențiu Brănescu, portarul legitimat 10 ani la Juventus Torino fără să joace vreun meci. A devenit campion în week-end!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
După „Bombonel”, alți doi români au fost prinși de Poliție în Australia. Ținta lor preferată: bătrânii de peste 70 de ani

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Justin Bieber a reaprins nostalgia la Coachella. Imagini inedite din timpul show-ului | GALERIE FOTO

Rata anuală a inflaţiei în România este de trei ori mai mare decât media UE. Țările care conduc topul celor mai mici scumpiri

