Laurențiu Brănescu a reacționat după decesul tragic al lui Alexander Manninger

În jurul zilei de joi, 16 aprilie, Alexander Manninger a fost implicat într-un accident grav, în urma căruia a încetat din viață.

Potrivit informațiilor transmise de publicația Sky Sports Austria, mașina în care se afla fostul internațional a fost lovită în plin de un tren, în Salzburg. În ciuda intervenției prompte, viața fostului sportiv nu a mai putut fi salvată.

Laurențiu Brănescu a reacționat după vestea tragică

Fostul portar de la Dinamo a fost șocat de vestea că omul cu care a lucrat la Juventus s-a stins din viață. Laurențiu Brănescu l-a cunoscut pe fotbalistul austriac de pe vremea când evolua pentru Juventus.

Cei doi au fost colegi, iar portarul român nu a postat un mesaj în urma aflării veștii tragice.

„Sunt profund șocat și întristat să aud de trecerea în neființă a lui Alex Manninger.

Am împărțit momente pe teren pe care nu le voi uita niciodată. Nu a fost doar un portar excepțional, ci și un om incredibil — modest, bun și respectat de toți cei din jurul său.

Fotbalul a pierdut un adevărat profesionist, iar lumea a pierdut un om deosebit.

Odihnește-te în pace, Alex. Vei fi mereu amintit.”, a scris Laurențiu Brănescu pe Facebook.