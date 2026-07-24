După inauguralul UTA - Oțelul, etapa a doua din Superliga României va continua cu confruntarea FC Argeș - Petrolul Ploiești, programată astăzi, începând cu ora 21:30.

LIVE TEXT | FC Argeș - Petrolul Ploiești, azi, de la 21:30, pe Sport.ro

Cele mai importante faze ale jocului vor fi redate în format LIVE TEXT de către site-ul Sport.ro.

În prima etapă, FC Argeș a pierdut în deplasare, 0-2, împotriva celor de la FCSB. Petrolul s-a impus cu 1-0, pe teren propriu, împotriva lui Dinamo.

Statistici despre cele două echipe

Piteștenii sunt fără victorie în campionat pe teren propriu din 22 februarie 2026, când s-au impus cu 1-0 în fața celor de la Farul. Au urmat acasă trei remize și trei înfrângeri.

Două succese (1-0 cu FC Botoșani și 2-1 cu Unirea Slobozia) și trei rezultate de egalitate au înregistrat ploieștenii pe prima scenă în cele nouă deplasări din acest an calendaristic.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 65 de ori, de 24 de ori au câștigat piteștenii, de 23 de ori s-au impus prahovenii, iar alte 18 partide s-au terminat la egalitate, conform lpf.ro.

Primul meci a avut loc pe 12 noiembrie 1961, Petrolul - Dinamo Piteşti 0-0. Pe băncile tehnice s-au aflat Ilie Oană, respectiv Ştefan Vasile. Aceasta avea să fie întâia remiză pe teren advers din istoria piteştenilor în Superliga României.

Cea mai clară victorie pro-piteşteni: 24 octombrie 1971, FC Argeş - Petrolul 5-0, meci la finalul căruia Nicolae Dobrin (un gol, două pase decisive) și Constantin Radu (trei goluri, o pasă decisivă) au primit nota 10 în ziarul Sportul.

Cele mai multe goluri: 25 septembrie 1977, FC Argeş - Petrolul 4-3.

Cea mai clara victorie pro-prahoveni (Superliga României): 24 septembrie 1994, Petrolul - FC Argeş 5-0 (antrenori Marin Ion / Marian Bondrea).

Cea mai recentă dispută directă pe prima scenă: 13 februarie 2026, Petrolul - FC Argeș 2-1 (S. Hanca, A. Dumitrescu / A. Bettaieb).