CULISE | Pancu a cerut ce n-au primit predecesorii săi! ”Transferul” la Rapid prinde contur

Ardelenii și-au asigurat locul trei, cu o etapă înainte de finalul sezonului, după un parcurs impresionant, astfel că CFR ar urma să evolueze direct în preliminariile Conference League. Chiar dacă actualul său contract se va prelungi automat pentru că și-a îndeplinit obiectivul, Pancu a pus o serie de condiții pentru a rămâne în Gruia.
Mai întâi, fostul selecționer al naționalei U21 a cerut un ”upgrade” la baza de pregătire, dar și transferuri cu care să-și întărească lotul pentru sezonul următor, pe lângă faptul că nu vrea ca jucătorii săi importanți să plece de la echipă în această vară. Mai precis, condițiile sale sunt legate de investiții, dar și de o atenție sporită a conducerii cu privire la întârzierile salariale.
Pancu a cerut ce n-au primit Petrescu sau Iordănescu Jr.
În ultimii ani, Neluțu Varga și-a vândut cei mai importanți jucători pentru a-și scoate banii după ratarea calificărilor în cupele europene. Cel mai probabil, asta se va întâmpla și acum, asta dacă nu va reuși să-i convingă pe elvețieni să se implice ca acționari la CFR Cluj. Este un aspect de care s-a plâns și Dan Petrescu, care s-a trezit, de mai multe ori, cu fotbaliști-cheie vânduți după prima ofertă generoasă.
Și întârzierile salariale au fost, în ultimii ani, o problemă la CFR Cluj, chiar dacă jucătorii și-au primit, mai devreme sau mai târziu, drepturile financiare. Inclusiv Mario Camora (39 de ani), de 15 ani în Gruia, a recunoscut acest lucru după ultima etapă (0-0 cu Dinamo).
”De la CFR, nu a plecat nimeni fără bani. Și dacă au fost întârzieri, niciun jucător nu a plecat... nu știu de niciun jucător care a plecat de la CFR fără bani”, a spus portughezul, la zona mixtă.
Însă Pancu nu vrea să audă de așa ceva și a spus-o clar la conferința de presă: vrea ca jucătorii săi să dea sută la sută și consideră că eventualele întârzieri salariale ar reprezenta un impediment: ”Cred că lucrul principal care trebuie să se întâmple e să nu plece jucătorii. Al doilea, întârzierile salariale, am înțeles că au fost tot timpul aici, dar nu-mi convine mie pentru că, atunci când sunt întârzieri salariale, cerințele mele, care sunt mari, nu mai pot fi puse în aplicare la maximum.
Dacă am ocazia să merg la echipe care plătesc la zi, cu bază de pregătire și care nu vând jucători... aș putea s-o fac, am dreptul pentru că e viitorul meu”.
Daniel Pancu a cerut ”imposibilul”. Acum, e mai aproape de Rapid!
După ce și-a pus viitorul sub semnul întrebării și a pasat mingea în curtea conducerii din Gruia, Pancu se gândește serios la ce va urma. Și-a ”câștigat” încă doi ani de contract cu CFR, dar pare tentat să-i ia locul lui Costel Gâlcă (54 de ani) la Rapid, unde a și recunoscut că este dorit.
Acum, având în vedere că este foarte greu de crezut că Varga îi va îndeplini toate condițiile lui Pancu, în acest moment antrenorul pare mult mai aproape de a reveni la echipa sa de suflet, unde a mai fost antrenor în perioada 2018-2020.
Întrebat despre situația de la Rapid la ultima sa conferință de presă, Pancu a explicat care sunt cauzele unui nou sezon ratat în Giulești, dar și cât de important este ca antrenorul să ”mențină un entuziasm constant”.
”Nu m-am așteptat (n.r. - ca Rapid să rateze Europa), sincer, mi s-a părut o echipă foarte bună și e greu de pregătit jocurile cu ei tot timpul. Părerea mea e că au jucători de foarte mare calitate, cel puțin de la mijloc în sus. Un factor important a fost legat și de accidentări pe care le-au suferit jucătorii importanți, după care, ca de obicei în Giulești, atmosfera. Cine știe să mențină un entuziasm constant acolo, să nu mai fie fataliști, se poate întâmpla la fotbal să ai și trei înfrângeri la rând, cred că se pot realiza lucruri. Astea au fost cauzele”, a mai spus antrenorul de la CFR Cluj.