CULISE | Pancu a cerut ce n-au primit predecesorii săi! ”Transferul” la Rapid prinde contur

CULISE | Pancu a cerut ce n-au primit predecesorii săi! ”Transferul” la Rapid prinde contur Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Daniel Pancu (48 de ani) a reușit o performanță impresionantă cu cei de la CFR Cluj, echipă pe care a preluat-o într-o situație delicată.

TAGS:
Daniel PancuRapidCFR Cluj
Din articol

Ardelenii și-au asigurat locul trei, cu o etapă înainte de finalul sezonului, după un parcurs impresionant, astfel că CFR ar urma să evolueze direct în preliminariile Conference League. Chiar dacă actualul său contract se va prelungi automat pentru că și-a îndeplinit obiectivul, Pancu a pus o serie de condiții pentru a rămâne în Gruia.

Mai întâi, fostul selecționer al naționalei U21 a cerut un ”upgrade” la baza de pregătire, dar și transferuri cu care să-și întărească lotul pentru sezonul următor, pe lângă faptul că nu vrea ca jucătorii săi importanți să plece de la echipă în această vară. Mai precis, condițiile sale sunt legate de investiții, dar și de o atenție sporită a conducerii cu privire la întârzierile salariale.

Pancu a cerut ce n-au primit Petrescu sau Iordănescu Jr.

În ultimii ani, Neluțu Varga și-a vândut cei mai importanți jucători pentru a-și scoate banii după ratarea calificărilor în cupele europene. Cel mai probabil, asta se va întâmpla și acum, asta dacă nu va reuși să-i convingă pe elvețieni să se implice ca acționari la CFR Cluj. Este un aspect de care s-a plâns și Dan Petrescu, care s-a trezit, de mai multe ori, cu fotbaliști-cheie vânduți după prima ofertă generoasă.

Și întârzierile salariale au fost, în ultimii ani, o problemă la CFR Cluj, chiar dacă jucătorii și-au primit, mai devreme sau mai târziu, drepturile financiare. Inclusiv Mario Camora (39 de ani), de 15 ani în Gruia, a recunoscut acest lucru după ultima etapă (0-0 cu Dinamo).

”De la CFR, nu a plecat nimeni fără bani. Și dacă au fost întârzieri, niciun jucător nu a plecat... nu știu de niciun jucător care a plecat de la CFR fără bani”, a spus portughezul, la zona mixtă.

Însă Pancu nu vrea să audă de așa ceva și a spus-o clar la conferința de presă: vrea ca jucătorii săi să dea sută la sută și consideră că eventualele întârzieri salariale ar reprezenta un impediment: ”Cred că lucrul principal care trebuie să se întâmple e să nu plece jucătorii. Al doilea, întârzierile salariale, am înțeles că au fost tot timpul aici, dar nu-mi convine mie pentru că, atunci când sunt întârzieri salariale, cerințele mele, care sunt mari, nu mai pot fi puse în aplicare la maximum.

Dacă am ocazia să merg la echipe care plătesc la zi, cu bază de pregătire și care nu vând jucători... aș putea s-o fac, am dreptul pentru că e viitorul meu”.

Daniel Pancu a cerut ”imposibilul”. Acum, e mai aproape de Rapid!

După ce și-a pus viitorul sub semnul întrebării și a pasat mingea în curtea conducerii din Gruia, Pancu se gândește serios la ce va urma. Și-a ”câștigat” încă doi ani de contract cu CFR, dar pare tentat să-i ia locul lui Costel Gâlcă (54 de ani) la Rapid, unde a și recunoscut că este dorit.

Acum, având în vedere că este foarte greu de crezut că Varga îi va îndeplini toate condițiile lui Pancu, în acest moment antrenorul pare mult mai aproape de a reveni la echipa sa de suflet, unde a mai fost antrenor în perioada 2018-2020.

Întrebat despre situația de la Rapid la ultima sa conferință de presă, Pancu a explicat care sunt cauzele unui nou sezon ratat în Giulești, dar și cât de important este ca antrenorul să ”mențină un entuziasm constant”.

”Nu m-am așteptat (n.r. - ca Rapid să rateze Europa), sincer, mi s-a părut o echipă foarte bună și e greu de pregătit jocurile cu ei tot timpul. Părerea mea e că au jucători de foarte mare calitate, cel puțin de la mijloc în sus. Un factor important a fost legat și de accidentări pe care le-au suferit jucătorii importanți, după care, ca de obicei în Giulești, atmosfera. Cine știe să mențină un entuziasm constant acolo, să nu mai fie fataliști, se poate întâmpla la fotbal să ai și trei înfrângeri la rând, cred că se pot realiza lucruri. Astea au fost cauzele”, a mai spus antrenorul de la CFR Cluj.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut
Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut
ULTIMELE STIRI
Fabrizio Romano a făcut anunțul: Chivu semnează!
Fabrizio Romano a făcut anunțul: Chivu semnează!
Rareș Burnete, aproape să fie erou în barajul de promovare în Serie A! Gol fantastic în minutul 90 pentru atacantul român
Rareș Burnete, aproape să fie erou în barajul de promovare în Serie A! Gol fantastic în minutul 90 pentru atacantul român
Variantă pentru Becali, dacă Baciu o dă în bară? Antrenorul român a reziliat contractul și revine în țară!
Variantă pentru Becali, dacă Baciu o dă în bară? Antrenorul român a reziliat contractul și revine în țară!
Diferența dintre locurile 1 și 2 în Premier League, Arsenal și Manchester City, în veniturile din drepturile TV
Diferența dintre locurile 1 și 2 în Premier League, Arsenal și Manchester City, în veniturile din drepturile TV
Ianis a semnat cu Dinamo! Tatăl internaționalului român a confirmat transferul
Ianis a semnat cu Dinamo! Tatăl internaționalului român a confirmat transferul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, ședință de trei ore și jumătate cu șefii lui Inter! Anunț major venit de la Milano

Cristi Chivu, ședință de trei ore și jumătate cu șefii lui Inter! Anunț major venit de la Milano

Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“

Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“

FCSB, al doilea fotbalist acontat pentru noul sezon: „Mi-a plăcut! Joacă rapid și în față“

FCSB, al doilea fotbalist acontat pentru noul sezon: „Mi-a plăcut! Joacă rapid și în față“

City se dezintegrează: Mourinho profită de plecarea lui Pep și ia un star al „cetățenilor“

City se dezintegrează: Mourinho profită de plecarea lui Pep și ia un star al „cetățenilor“

Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

”Sunt mare fan!” Urmează transferul carierei pentru Dennis Man?!

”Sunt mare fan!” Urmează transferul carierei pentru Dennis Man?!



Recomandarile redactiei
Fabrizio Romano a făcut anunțul: Chivu semnează!
Fabrizio Romano a făcut anunțul: Chivu semnează!
Variantă pentru Becali, dacă Baciu o dă în bară? Antrenorul român a reziliat contractul și revine în țară!
Variantă pentru Becali, dacă Baciu o dă în bară? Antrenorul român a reziliat contractul și revine în țară!
Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut
Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut
Se pregătește cel mai spectaculos transfer al verii: Kylian Mbappe!
Se pregătește cel mai spectaculos transfer al verii: Kylian Mbappe!
Soția lui Lautaro Martinez a rupt tăcerea: ”Doar noi știm ce e în spate”
Soția lui Lautaro Martinez a rupt tăcerea: ”Doar noi știm ce e în spate”
Alte subiecte de interes
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
CITESTE SI
Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025

stirileprotv Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

stirileprotv Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

stirileprotv Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!