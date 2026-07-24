Răsturnare de situație în cazul lui Leo Messi!

Campioana europeană en titre a învins campioana mondială prin golul lui Ferran Torres (minutul 106), la capătul unui meci pe care l-a dominat autoritar şi în care sud-americanii nu aveau niciun şut la poartă până la deschiderea scorului şi nu au tras pe spaţiul porţii nici după aceea.

Leo Messi și-ar continua parcursul la naționala Argentinei

Leo Messi (39 de ani) a avut un turneu final reușit, cu opt goluri și patru pase decisive, dar nu și-a putut ascunde dezamăgirea la finalul meciului cu Spania. A izbucnit în lacrimi, pentru că și-ar fi dorit o ieșire din scenă pe cinste, cu al doilea trofeu mondial.

S-a zvonit că acesta va fi ultimul meci al lui Messi la naționala Argentinei, dar se pare că lucrurile vor lua o întorsătură neașteptată. Potrivit TyCSports, se pare că starul sud-american nu-și va anunța prea curând retragerea din reprezentativa ”pumelor”.