Răsturnare de situație în cazul lui Leo Messi!

Răsturnare de situație în cazul lui Leo Messi! Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Spania a câştigat al doilea său titlu mondial din istorie! A învins Argentina cu scorul de 1-0, după prelungiri, duminică, pe New York/New Jersey Stadium, în finala turneului găzduit de Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.

TAGS:
Leo MessiArgentina
Din articol

Campioana europeană en titre a învins campioana mondială prin golul lui Ferran Torres (minutul 106), la capătul unui meci pe care l-a dominat autoritar şi în care sud-americanii nu aveau niciun şut la poartă până la deschiderea scorului şi nu au tras pe spaţiul porţii nici după aceea.

Leo Messi și-ar continua parcursul la naționala Argentinei

Leo Messi (39 de ani) a avut un turneu final reușit, cu opt goluri și patru pase decisive, dar nu și-a putut ascunde dezamăgirea la finalul meciului cu Spania. A izbucnit în lacrimi, pentru că și-ar fi dorit o ieșire din scenă pe cinste, cu al doilea trofeu mondial.

S-a zvonit că acesta va fi ultimul meci al lui Messi la naționala Argentinei, dar se pare că lucrurile vor lua o întorsătură neașteptată. Potrivit TyCSports, se pare că starul sud-american nu-și va anunța prea curând retragerea din reprezentativa ”pumelor”.

Planul său ar fi de a juca în continuare pe Argentina în următoarele luni și de a se retrage ”acasă”, cu un meci organizat chiar în țara sa. Oricum, un ultim meci al lui Messi pentru națională va fi anunțat din timp, pentru ca fanii să-i pregătească un show pe cinste.

Lionel Scaloni: ”Cel mai bun jucător de fotbal”

La finalul meciului cu Spania, selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, a dat din umeri când a fost întrebat despre viitorul lui Messi la națională.

”Sper că toată lumea se simte mândră de el, de ceea ce a realizat, pentru că este cel mai bun jucător de fotbal care a pus vreodată piciorul pe un teren”, a declarat antrenorul Argentinei, Lionel Scaloni, când a venit vorba de Messi.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O dronă a fost doborâtă de un pilot de F-16 în sudul județului Buzău. Aparatul a căzut într-o zonă nelocuită
O dronă a fost doborâtă de un pilot de F-16 în sudul județului Buzău. Aparatul a căzut într-o zonă nelocuită
ARTICOLE PE SUBIECT
MERCATO ANGLIA 2026 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League (EXCLUSIV pe VOYO)
MERCATO ANGLIA 2026 | Vezi aici toate mutările verii făcute în Premier League (EXCLUSIV pe VOYO)
ULTIMELE STIRI
UTA - Oțelul 0-0, ACUM pe Sport.ro! Start de meci
UTA - Oțelul 0-0, ACUM pe Sport.ro! Start de meci
Decizia luată de Florentino Perez după ce s-a scris că Real Madrid îl vrea pe Rodri
Decizia luată de Florentino Perez după ce s-a scris că Real Madrid îl vrea pe Rodri
Anunțul făcut de Filipe Coelho înainte de meciul cu Dinamo
Anunțul făcut de Filipe Coelho înainte de meciul cu Dinamo
Dorit de o altă națională, Carlo Ancelotti și-a decis viitorul
Dorit de o altă națională, Carlo Ancelotti și-a decis viitorul
O româncă a îmbrăcat dansatorii Shakirei la show-ul de la finala Cupei Mondiale!
O româncă a îmbrăcat dansatorii Shakirei la show-ul de la finala Cupei Mondiale!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Norvegia reacționează dur după lovitura de proporții dată de Rusia lui Putin

Norvegia reacționează dur după lovitura de proporții dată de Rusia lui Putin

Gigi Becali a intrat în direct după FCSB - Auda și a făcut anunțul despre Târnovanu: "Asta e concluzia mea"

Gigi Becali a intrat în direct după FCSB - Auda și a făcut anunțul despre Târnovanu: "Asta e concluzia mea"

Gigi Becali și-a luat jucătorii la rând după eșecul cu Auda. El e OUT de la FCSB: "Niciodată nu mă mai bazez pe el"

Gigi Becali și-a luat jucătorii la rând după eșecul cu Auda. El e OUT de la FCSB: "Niciodată nu mă mai bazez pe el"

FCSB - Auda 2-3 în Conference League, pe PRO TV și VOYO. Târnovanu și Dawa au greșit decisiv în prelungiri

FCSB - Auda 2-3 în Conference League, pe PRO TV și VOYO. Târnovanu și Dawa au greșit decisiv în prelungiri

Gigi Becali a anunțat două transferuri după FCSB - Auda 2-3: „Auzeam despre Drăguș”

Gigi Becali a anunțat două transferuri după FCSB - Auda 2-3: „Auzeam despre Drăguș”

Primul 11 al lui FCSB la meciul cu Auda: jucătorii abia sosiți, direct titulari!

Primul 11 al lui FCSB la meciul cu Auda: jucătorii abia sosiți, direct titulari!



Recomandarile redactiei
Anunțul făcut de Filipe Coelho înainte de meciul cu Dinamo
Anunțul făcut de Filipe Coelho înainte de meciul cu Dinamo
Clara, îndrăgostită de iubitul de 85 de ani: ”Are un spirit tânăr”
Clara, îndrăgostită de iubitul de 85 de ani: ”Are un spirit tânăr”
Decizia luată de Florentino Perez după ce s-a scris că Real Madrid îl vrea pe Rodri
Decizia luată de Florentino Perez după ce s-a scris că Real Madrid îl vrea pe Rodri
UTA - Oțelul 0-0, ACUM pe Sport.ro! Start de meci
UTA - Oțelul 0-0, ACUM pe Sport.ro! Start de meci
Transformarea radicală pentru fosta amantă a unui fost jucător de la FCSB! Cum arată astăzi
Transformarea radicală pentru fosta amantă a unui fost jucător de la FCSB! Cum arată astăzi
Alte subiecte de interes
Leo Messi a postat doar două cuvinte după ce a văzut că Argentina a avut un gol anulat după două ore la JO 2024
Leo Messi a postat doar două cuvinte după ce a văzut că Argentina a avut un gol anulat după două ore la JO 2024
Argentina, fără Leo Messi! Motivul pentru care starul nu va juca în meciul cu Peru
Argentina, fără Leo Messi! Motivul pentru care starul nu va juca în meciul cu Peru
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
CITESTE SI
Un bărbat din Italia a câștigat 5 milioane de euro cu un loz de 20 de euro. Gestul făcut imediat după i-a surprins pe toți

stirileprotv Un bărbat din Italia a câștigat 5 milioane de euro cu un loz de 20 de euro. Gestul făcut imediat după i-a surprins pe toți

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

O statuie grecească veche de 2.000 de ani a reaprins teoriile despre călătoria în timp. Obiectul care seamănă cu un laptop

stirileprotv O statuie grecească veche de 2.000 de ani a reaprins teoriile despre călătoria în timp. Obiectul care seamănă cu un laptop

Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Final de iulie mai răcoros, apoi revine canicula

stirileprotv Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Final de iulie mai răcoros, apoi revine canicula

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!