"Mulțumim pentru tot! Odihniți-vă în pace, nea Mircea Lucescu!" , a scris Andrei Rațiu, în limba română, pe tricoul de prezentare al lui Rayo.

Rayo Vallecano este cu un picior în semifinalele Conference League, după ce joi seară a învins clar AEK Atena, scor 3-0, în prima manșă disputată în Spania. Andrei Rațiu a fost integralist la partida contra echipei lui Răzvan Marin și a transmis un mesaj după decesul fostului selecționer.

La fel ca în celelalte partide din cupele europene, înainte de Rayo Vallecano - AEK Atena s-a ținut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu.

Rațiu a jucat în 17 dintre cele 18 meciuri din al doilea mandat al lui Mircea Lucescu la naționalei României. Fundașul dreapta a fost criticat, inclusiv de fostul selecționer, pentru prestația din barajul cu Turcia (0-1) pentru Cupa Mondială, când a greșit la golul marcat de Ferdi Kadioglu.

"Meciul a fost extrem de echilibrat. Dacă fundașul meu, Rațiu, nu făcea greșeală să nu-l anticipeze pe Yildiz... știam că acolo se joacă, în diagonală. Trebuia să-l închidă și să-l lase la margine. Pesemne i-a fost teamă să nu fie driblat. În rest, în afară de un șut pe poartă, nu au avut altceva.

Meciul a fost echilibrat. Știm foarte bine că echipa Turciei e la un nivel superior echipei României", spunea Mircea Lucescu, pe 26 martie, după barajul cu Turcia de la Istanbul.