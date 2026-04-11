Ce și-a scris Andrei Rațiu pe tricou la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu

Andrei Rațiu i-a adus și el un omagiu lui Mircea Lucescu, decedat în această săptămână, la vârsta de 80 de ani.

Rayo Vallecano este cu un picior în semifinalele Conference League, după ce joi seară a învins clar AEK Atena, scor 3-0, în prima manșă disputată în Spania. Andrei Rațiu a fost integralist la partida contra echipei lui Răzvan Marin și a transmis un mesaj după decesul fostului selecționer.

"Mulțumim pentru tot! Odihniți-vă în pace, nea Mircea Lucescu!", a scris Andrei Rațiu, în limba română, pe tricoul de prezentare al lui Rayo.

La fel ca în celelalte partide din cupele europene, înainte de Rayo Vallecano - AEK Atena s-a ținut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu.

Andrei Rațiu l-a supărat pe Mircea Lucescu la ultimul meci pe banca naționalei

Rațiu a jucat în 17 dintre cele 18 meciuri din al doilea mandat al lui Mircea Lucescu la naționalei României. Fundașul dreapta a fost criticat, inclusiv de fostul selecționer, pentru prestația din barajul cu Turcia (0-1) pentru Cupa Mondială, când a greșit la golul marcat de Ferdi Kadioglu.

"Meciul a fost extrem de echilibrat. Dacă fundașul meu, Rațiu, nu făcea greșeală să nu-l anticipeze pe Yildiz... știam că acolo se joacă, în diagonală. Trebuia să-l închidă și să-l lase la margine. Pesemne i-a fost teamă să nu fie driblat. În rest, în afară de un șut pe poartă, nu au avut altceva.

Meciul a fost echilibrat. Știm foarte bine că echipa Turciei e la un nivel superior echipei României", spunea Mircea Lucescu, pe 26 martie, după barajul cu Turcia de la Istanbul.

