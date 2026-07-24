Norvegia reacționează dur după lovitura de proporții dată de Rusia lui Putin

Norvegia reacționează dur după lovitura de proporții dată de Rusia lui Putin Stiri
SPORT.RO
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Norvegia continuă să lupte împotriva revenirii sportivilor ruși în competițiile internaționale, ignorând recomandările recente ale forurilor internaționale.

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CIONorvegiaRusiaComitetul Olimpic International
Din articol

Comitetul Olimpic Internațional (CIO) a reabilitat temporar statutul Comitetului Olimpic Rus la începutul lunii iulie, recomandând totodată federațiilor să ridice restricțiile impuse atleților din această țară. Această deschidere a stârnit reacții imediate în sporturile de iarnă, unde triplul campion olimpic rus Aleksandr Bolșunov a acuzat statul norvegian că este principalul obstacol în calea revenirii depline a compatrioților săi în competiții.

Principiile morale primează la Oslo

Răspunsul nordicilor a fost unul categoric, oficialii menținând amenințarea unui boicot. Președintele Federației Norvegiene de Schi, Roger Finjord, a explicat de ce țara sa refuză să facă un pas în spate.

„Poziția Federației Norvegiene de Schi rămâne neschimbată sută la sută. Este al cincilea an de conflict în Ucraina și pericolul este să ne obișnuim cu situația. Acum nu există nimic care să indice necesitatea schimbării poziției noastre”, a spus Finjord, potrivit postului de televiziune NRK.

Oficialul a subliniat că decizia de a bloca accesul rușilor nu are legătură cu performanța de pe pârtie, ci cu realitatea geopolitică.

„Am adoptat această poziție nu din considerente sportive, ci din principii morale. Conflictul continuă, oamenii suferă. Considerăm că un boicot, dacă este posibil, este mult mai important acum”, a transmis șeful schiului norvegian.

  • Vladimir putin agerpres 19299017
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Prezență redusă la competițiile majore

Deși Rusia continuă eforturile pe lângă Federația Internațională de Schi (FIS) pentru a-și readuce sportivii în Cupa Mondială, prezența acestora rămâne la cel mai mic nivel. La Jocurile Olimpice din 2026, probele de schi fond au aliniat la start doar doi atleți ruși sub drapel neutru: Saveliy Korostelev și Daria Nepryaeva.

Următorul test major pentru comunitatea internațională de schi va fi Campionatul Mondial, programat în localitatea suedeză Falun, în perioada 24 februarie - 7 martie anul viitor.

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