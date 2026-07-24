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Gigi Becali a susținut că va aduce întăriri la echipa sa, după ce FCSB a fost învinsă de Auda cu scorul de 2-3 pe Ghencea.

Gigi Becali mai vrea să facă două transferuri după FCSB - Auda 2-3

Patronul formației bucureștene vrea să mai transfere un mijlocaș și un atacant, evitând să nominalizeze pe cineva.

Referitor la Denis Drăguș (27 de ani), vârf pe care a recunoscut că și-l dorește în această vară, Becali a dezvăluit că în momentul de față un transfer al acestuia la FCSB reprezintă doar „povești”.

„(n.r.- Mai vin transferuri?) Încă un mijlocaș și un atacant. Auzeam de la voi despre Drăguș. M-au sunat jurnaliștii că spune presa turcă... Deocamdată povești. Eu spun că sunt povești, vă spuneam dacă era. Nu știu nimic. Negocierile mele nu pot să vi le spun”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Becali va recomanda trecerea lui Ștefan Târnovanu pe bancă

Gigi Becali a transmis că va recomanda trecerea lui Ștefan Târnovanu pe banca de rezerve, pe care îl consideră vinovat la două dintre cele trei goluri încasate de echipa sa împotriva letonilor.

„Nu mă bag la portari niciodată, dar dacă mă întreabă, apără Popa. Nu spun nimic. Dacă vor să joace cu Târnovanu, să joace. Dacă mă întreabă, zic: `Hai să mai stea puțin pe bancă, să se mai gândească la fotbal, să nu mai viseze`.

Poate să doarmă după aia. Pot să intervin dacă vreau, dar nu mă bag. Doar dacă mă întreabă”, a mai spus Becali.

FCSB a pierdut joi seara, pe teren propriu, scor 2-3, meciul cu formaţia letonă FK Auda, în prima manşă a turului al doilea preliminar din Conference League. Meciul a fost transmis exclusiv de Pro TV și VOYO, respectiv LIVE VIDEO pe Sport.ro.

Aymen Boutoutaou (Sochaux / 1 milion euro), Ronny Labonne (Caen / 100.000 euro), Eddy Gnahore (FC Dinamo / gratis), Dylan Batubinsika (AE Larisa / gratis) și Luca Stancu (Hermannstadt / gratis) sunt cele cinci transferuri făcute până acum de FCSB în vară.

Caseta meciului

FCSB: Târnovanu – Labonne (V. Creţu 46'), Dawa, Duarte, Radunovic – Gnahore (Stoian 46') – Cisotti, Fl. Tănase – Boutoutaou (M. Toma 78'), Bîrligea, Octavian Popescu (Politic 88'). ANTRENOR: Marius Baciu

Târnovanu – Labonne (V. Creţu 46'), Dawa, Duarte, Radunovic – Gnahore (Stoian 46') – Cisotti, Fl. Tănase – Boutoutaou (M. Toma 78'), Bîrligea, Octavian Popescu (Politic 88'). Marius Baciu FK AUDA: Purins – Hrvoj, Ouedraogo (W. Fofana 63'), Arroyo (Kragliks 67'), Rubenis – Daskevics (Appiah 67'), Y. Traore, H. Ibrahim – Diedhiou (M. Fofana 78'), K. Kone, Bongemba. ANTRENOR: Didier Zanetti

Purins – Hrvoj, Ouedraogo (W. Fofana 63'), Arroyo (Kragliks 67'), Rubenis – Daskevics (Appiah 67'), Y. Traore, H. Ibrahim – Diedhiou (M. Fofana 78'), K. Kone, Bongemba. Didier Zanetti Cartonaşe galbene: Dawa 27' / Ouedraogo 5', Arroyo 44', M. Fofana 79', Appiah 90+1'

Dawa 27' / Ouedraogo 5', Arroyo 44', M. Fofana 79', Appiah 90+1' Arbitru: David Fuxman (Israel)

David Fuxman (Israel) Au marcat: O. Popescu 23', A. Boutoutaou 71' / Daskevics 5', Diedhiou 33', Kone 90+4'

Returul este programat să se desfășoare săptămâna viitoare, joi, de la ora 19:00.