Explicațiile lui Ricardo Matos după ce a văzut „roșu” direct cu Petrolul. Atacantul l-a pus la podea pe Paul Papp

Explicațiile lui Ricardo Matos după ce a văzut „roșu” direct cu Petrolul. Atacantul l-a pus la podea pe Paul Papp Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FC Argeș a obținut prima victorie din noul sezon al SuperLigii, scor 1-0 cu Petrolul, chiar dacă a evoluat mai bine de o repriză în inferioritate numerică, după eliminarea lui Ricardo Matos (25 de ani).

TAGS:
Ricardo MatosPaul PappPetrolul PloiestiFC Arges
Din articol

Atacantul portughez a fost eliminat în minutul 43, după ce l-a lovit cu cotul în piept pe Paul Papp. Arbitrul Horațiu Feșnic a fost avertizat din camera VAR și i-a arătat direct cartonașul roșu.

Ricardo Matos: „Poate că nu merit iubirea pe care o primesc”

La finalul partidei, vizibil afectat, atacantul lui FC Argeș a declarat că regretă gestul făcut și a explicat că a fost provocat pe tot parcursul meciului.

  • Screenshot 2026 07 24 234114
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

„Îmi pare rău pentru colegii mei, i-am lăsat la greu. Nu ar trebui să se întâmple așa ceva. Tot meciul am fost provocat, dar nu trebuia să fac ceea ce am făcut. Poate că nu-mi merit colegii, nu ar trebui să le fac așa ceva. Poate că nu merit iubirea pe care o primesc. Am avut o reacție stupidă, dar s-a întâmplat. Tot ce pot să spun este că îmi pare rău.

Când faci ceva de genul acesta, nu mai contează ce s-a întâmplat înainte. Nu trebuia să-mi las nervii să mă controleze. E greu să vorbesc acum. Mi-am pierdut temperamentul.

Dacă arbitrul merge la VAR și dă cartonaș roșu, atunci este meritat. Îmi pare rău. Sunt mândru de echipă și de ce a realizat cu un om în minus. Nu este ușor. Îi felicit pe colegi. I-am lăsat la greu și nu merit asta”, a declarat Ricardo Matos.

În urma acestei victorii, FC Argeș a urcat pe locul #8 în Superliga. Pentru piteșteni urmează un duel cu Csikszereda Miercurea Ciuc, vineri, 31 iulie, nu mai devreme de ora 18:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O dronă a fost doborâtă de un pilot de F-16 în sudul județului Buzău. Aparatul a căzut într-o zonă nelocuită
O dronă a fost doborâtă de un pilot de F-16 în sudul județului Buzău. Aparatul a căzut într-o zonă nelocuită
ARTICOLE PE SUBIECT
Maxime Sivis a fost prezentat la noua sa echipă: ”Îl salutăm”
Maxime Sivis a fost prezentat la noua sa echipă: ”Îl salutăm”
Fostul fotbalist de la Real Madrid, trecut pe la Rapid, a semnat în Italia! Prezentare de cinci stele: „Achiziție de absolut prestigiu”
Fostul fotbalist de la Real Madrid, trecut pe la Rapid, a semnat în Italia! Prezentare de cinci stele: „Achiziție de absolut prestigiu”
LeBron James și-a găsit echipă! Anunțul a fost făcut chiar de marele baschetbalist: ”Nu o fac pentru bani și nici pentru familie”
LeBron James și-a găsit echipă! Anunțul a fost făcut chiar de marele baschetbalist: ”Nu o fac pentru bani și nici pentru familie”
ULTIMELE STIRI
Reacția lui Bogdan Andone după meciul cu Petrolul: ”Victorie imensă! Băieții au dat dovadă de caracter”
Reacția lui Bogdan Andone după meciul cu Petrolul: ”Victorie imensă! Băieții au dat dovadă de caracter”
Probleme la FCSB: ”S-a accidentat, duminică nu cred că poate juca”
Probleme la FCSB: ”S-a accidentat, duminică nu cred că poate juca”
FC Argeș - Petrolul Ploiești 1-0 | Gazdele au câștigat în inferioritate numerică
FC Argeș - Petrolul Ploiești 1-0 | Gazdele au câștigat în inferioritate numerică
Adam Nemec și-a retras retragerea! Fostul atacant de la Dinamo a semnat în Austria: „Așteptăm multe goluri”
Adam Nemec și-a retras retragerea! Fostul atacant de la Dinamo a semnat în Austria: „Așteptăm multe goluri”
E gata transferul de 75.000.000€!
E gata transferul de 75.000.000€!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Norvegia reacționează dur după lovitura de proporții dată de Rusia lui Putin

Norvegia reacționează dur după lovitura de proporții dată de Rusia lui Putin

Gigi Becali a anunțat două transferuri după FCSB - Auda 2-3: „Auzeam despre Drăguș”

Gigi Becali a anunțat două transferuri după FCSB - Auda 2-3: „Auzeam despre Drăguș”

Se pregătește transferul carierei pentru Ștefan Baiaram: ”Se va duce sigur”

Se pregătește transferul carierei pentru Ștefan Baiaram: ”Se va duce sigur”

Arabii au luat decizia legată de starul FCSB-ului: „Luni se va face anunțul“

Arabii au luat decizia legată de starul FCSB-ului: „Luni se va face anunțul“

Răsturnare de situație în cazul lui Leo Messi!

Răsturnare de situație în cazul lui Leo Messi!

U Craiova spulberă concurența! Oltenii încasează peste 10 milioane de euro

U Craiova spulberă concurența! Oltenii încasează peste 10 milioane de euro



Recomandarile redactiei
Probleme la FCSB: ”S-a accidentat, duminică nu cred că poate juca”
Probleme la FCSB: ”S-a accidentat, duminică nu cred că poate juca”
E gata transferul de 75.000.000€!
E gata transferul de 75.000.000€!
Reacția lui Bogdan Andone după meciul cu Petrolul: ”Victorie imensă! Băieții au dat dovadă de caracter”
Reacția lui Bogdan Andone după meciul cu Petrolul: ”Victorie imensă! Băieții au dat dovadă de caracter”
MM Stoica îi dă peste nas lui Dică: ”Să-ți aduc aminte de niște 5? Doi de 5 mai exact?”
MM Stoica îi dă peste nas lui Dică: ”Să-ți aduc aminte de niște 5? Doi de 5 mai exact?”
Dorit de Real Madrid, Michael Olise a ales
Dorit de Real Madrid, Michael Olise a ales
Alte subiecte de interes
FC Argeș a făcut spectacol în Slovenia! Patru goluri în jumătate de oră
FC Argeș a făcut spectacol în Slovenia! Patru goluri în jumătate de oră
Cătălin Straton, direct după ce Ricardo Matos a ratat penalty-ul de trei puncte din FC Argeș - Rapid: „E un gust amar”
Cătălin Straton, direct după ce Ricardo Matos a ratat penalty-ul de trei puncte din FC Argeș - Rapid: „E un gust amar”
Cea mai dură reacție, după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Am făcut un joc execrabil!"
Cea mai dură reacție, după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Am făcut un joc execrabil!"
Florin Stângă a răbufnit! Discurs incendiar după înfrângerea usturătoare cu FC Voluntari
Florin Stângă a răbufnit! Discurs incendiar după înfrângerea usturătoare cu FC Voluntari
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Petrolul și-a anunțat noul transfer: ”Bun venit!”
Petrolul și-a anunțat noul transfer: ”Bun venit!”
CITESTE SI
Un bărbat din Italia a câștigat 5 milioane de euro cu un loz de 20 de euro. Gestul făcut imediat după i-a surprins pe toți

stirileprotv Un bărbat din Italia a câștigat 5 milioane de euro cu un loz de 20 de euro. Gestul făcut imediat după i-a surprins pe toți

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

O statuie grecească veche de 2.000 de ani a reaprins teoriile despre călătoria în timp. Obiectul care seamănă cu un laptop

stirileprotv O statuie grecească veche de 2.000 de ani a reaprins teoriile despre călătoria în timp. Obiectul care seamănă cu un laptop

Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Final de iulie mai răcoros, apoi revine canicula

stirileprotv Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Final de iulie mai răcoros, apoi revine canicula

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!