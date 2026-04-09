Presa internațională salută decizia luată în România după decesul lui Mircea Lucescu: "Un adevărat gest de clasă"

Pe lângă gesturile simbolice luate de FRF, TFF sau UEFA privind minutele de reculegere de dinaintea meciurilor, o altă decizie anunțată după decesul lui Mircea Lucescu are legătură cu noul stadion al lui Dinamo, care va urma să poate numele legendarului tehnician.

Presa internațională, despre decizia ca noul stadion al lui Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu

Anunțul a venit joi, la Arena Națională, din partea lui Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, care a adus și el un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.

Decizia anunțată în România a fost salutată și în presa internațională. "Un adevărat gest de clasă din partea fostului club", au notat britanicii de la The Sun, care au amintit și de palmaresul lui Mircea Lucescu de la Dinamo - 7 titluri de campion ca jucător, două ca antrenor plus o calificare în semifinalele Cupei Cupelor.

Despre decizia anunțată azi au scris și italienii de la Tuttomercatoweb, care au remarcat și un detaliu inedit: "Mircea Lucescu a fost din copilărie un fan al Stelei, deși ca antrenor le-a pregătit pe rivalele Dinamo și Rapid. Acum, noul stadion al lui Dinamo îi va purta numele".