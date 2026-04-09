Presa internațională salută decizia luată în România după decesul lui Mircea Lucescu: "Un adevărat gest de clasă"

Pe lângă gesturile simbolice luate de FRF, TFF sau UEFA privind minutele de reculegere de dinaintea meciurilor, o altă decizie anunțată după decesul lui Mircea Lucescu are legătură cu noul stadion al lui Dinamo, care va urma să poate numele legendarului tehnician.
Presa internațională, despre decizia ca noul stadion al lui Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu
Anunțul a venit joi, la Arena Națională, din partea lui Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, care a adus și el un ultim omagiu lui Mircea Lucescu.
Decizia anunțată în România a fost salutată și în presa internațională. "Un adevărat gest de clasă din partea fostului club", au notat britanicii de la The Sun, care au amintit și de palmaresul lui Mircea Lucescu de la Dinamo - 7 titluri de campion ca jucător, două ca antrenor plus o calificare în semifinalele Cupei Cupelor.
Despre decizia anunțată azi au scris și italienii de la Tuttomercatoweb, care au remarcat și un detaliu inedit: "Mircea Lucescu a fost din copilărie un fan al Stelei, deși ca antrenor le-a pregătit pe rivalele Dinamo și Rapid. Acum, noul stadion al lui Dinamo îi va purta numele".
Cătălin Predoiu: "Se va numi Stadionul Dinamo 'Mircea Lucescu'"
Ministul de interne a anunțat în fața Arenei Naționale faptul că în semn de respect pentru întreaga carieră a lui Mircea Lucescu, noua arenă a lui Dinamo va purta numele ”Stadionul Dinamo 'Mircea Lucescu'”.
”În numele Ministerul Afacerilor Interne, precum și clubul Dinamo București, întreaga suflare a marii familii a Ministerului Afacerilor Interne, eu personal și colegii din conducerea Ministerului și Armelor și a clubului Dinamo, aici prezenți, exprimăm respectul pentru omul, profesionistul desăvârșit și patriotul Mircea Lucescu, precum și regretul profund pentru plecarea prematură a dumnealui din această lume. Marele Mircea Lucescu a revoluționat fotbalul românesc, profesia de antrenor de fotbal și a devenit o valoare națională recunoscută în toată lumea.
În chip de respect pentru aceste lucruri minunate pe care marele Mircea Lucescu le-a adus în fotbalul românesc, în țara noastră dar și în fotbalul mondial, am decis inițierea procedurilor legale pentru a denumi viitorul stadion al clubului Dinamo Stadionul Dinamo ”Mircea Lucescu”. Dumnezeu să îl odihnească în pace și în liniște pe marele Mircea Lucescu”, a spus Predoiu.