Printre altele, Iosif Rotariu (63 de ani), fostul mare internațional, implicat în prezent la proiectul de la Poli Timișoara, s-a arătat impresionat de doi fotbaliști de la Universitatea Craiova: David Matei (20 de ani) și Ștefan Baiaram (23 de ani).

Primul s-a impus în primul ”11” al oltenilor sub comanda lui Felipe Coelho, după ce a beneficiat de regula U21. În prezent, Matei este printre cei mai bine cotați tineri din campionatul nostru.

Iosif Rotariu vede un transfer tare pentru Ștefan Baiaram

De partea cealaltă, Baiaram a fost ofertat de Anderlecht, care a oferit patru milioane de euro pentru a-l transfera pe starul de la Universitatea Craiova. În prezent, negocierile au fost puse ”pe hold”, ținând cont că oltenii se concentrează pe parcursul din cupele europene.

„David Matei de la Craiova îmi place, cu toate că nu prea agreez jucătorii mici de statură. Anzor da, e foarte puternic, dar dintre jucătorii tineri el s-a cam impus în regula asta. Dintre cei cu experiență, îmi place Baiaram de la Craiova.

Nu știu dacă la Anderlecht, dar se va duce sigur, eu cred că va face pasul în străinătate și cred că va pleca în acest sezon”, a spus Iosif Rotariu, la ”Poveștile Sport.ro”.

După primul meci din acest sezon, scor 4-0 cu UTA Arad, Ștefan Baiaram a fost întrebat despre un transfer în străinătate, la Anderlecht, și a oferit un răspuns elegant. A lăsat de înțeles că se gândește, în continuare, la ce are de făcut în următoarea perioadă la Universitatea Craiova.

„Anderlecht? Sună bine orice echipă cu nume, orice echipă de tradiție, dar momentan sunt aici și sunt fericit la această echipă”, a spus internaționalul român.

Universitatea Craiova, învinsă de Levski Sofia în Champions League

Universitatea Craiova a pierdut miercuri seara, în deplasare, scor 0-1, prima manşă disputată împotriva formaţiei bulgare Levski Sofia, în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor.

Înainte de această partidă, Football Meets Data îi acorda campioanei României șanse de 53,4% pentru a trece în faza următoare a competiției, în timp ce Levski avea 46,6%.

VIDEO - Iosif Rotariu la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”



