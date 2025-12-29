VIDEO Veteranul plecat de la Manchester City la saudiți este golgheterul Cupei Africii pe Națiuni!

Veteranul plecat de la Manchester City la saudiți este golgheterul Cupei Africii pe Națiuni! Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Algeria s-a calificat în optimile de finală ale CAN 2025.

TAGS:
Riyad MahrezAlgeriaLuca ZidaneCAN 2025Burkina Faso
Din articol

Naționala Algeriei s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni 2025, găzduită de Maroc, după ce a învins Burkina Faso cu 1-0 duminică seara, la Rabat, în Grupa E.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Riyad Mahrez, fostul star al lui Manchester City legitimat acum la echipa saudită Al-Ahli (23 - din penalty), după ce Rayan Ait Nouri a fost faultat în careu de Ismahila Ouedraogo.

Riyad Mahrez a devenit și golgheterul Algeriei la turneele finale continentale

Mahrez (care va împlini 35 ani în februarie) este golgheterul CAN 2025, cu 3 goluri, dar şi golgheterul Algeriei la turneele finale ale Cupei Africii pe Naţiuni, cu 9 reuşite.

Burkinabezii au fost aproape de egalare prin Pierre Kabore (Heart of Midlothian), chiar înainte de pauză, dar mingea a lovit bara.

Luca Zidane junior, din nou titular în poarta algerienilor

Algeria, campioana din 2019, a mai avut ocazii de gol prin Mohamed Amoura şi Ibrahim Maza, dar portarul Herve Koffi a intervenit salvator, relatează Reuters. 

Luca Zidane, fiul legendarului Zinedine Zidane, s-a remarcat în poarta algerienilor în faţa lui Lassina Traore.

Egipt, Nigeria și Algeria, primele trei echipe calificate în optimile CAN 2025

Algeria este a treia echipă calificată în optimile de finală ale competiţiei, după Egipt şi Nigeria, scrie Agerpres.

În celălalt meci al grupei, Sudanul a trecut de Guineea Ecuatorială cu 1-0.

Algeria este lider, cu 6 puncte, şi nu mai poate pierde primul loc în grupă. Burkina Faso şi Sudanul au câte 3 puncte, iar Guineea Ecuatorială, niciun punct.

Ultimele meciuri din grupă vor avea loc pe 31 decembrie, Algeria - Guineea Ecuatorială şi Burkina Faso - Sudan.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Trump a spus cum vrea Putin să ajute la reconstrucția Ucrainei. „Sună puțin ciudat, dar a fost foarte generos”. Ce ar oferi
Trump a spus cum vrea Putin să ajute la reconstrucția Ucrainei. &bdquo;Sună puțin ciudat, dar a fost foarte generos&rdquo;. Ce ar oferi
ARTICOLE PE SUBIECT
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
ULTIMELE STIRI
Primul transfer pe 2026 la Dinamo! A semnat un campion european de tineret
Primul transfer pe 2026 la Dinamo! A semnat un campion european de tineret
Chivu, nervos rău c&acirc;nd a aflat ce a zis Conte: &bdquo;Asta vrea să facă, nu?&ldquo;
Chivu, nervos rău când a aflat ce a zis Conte: „Asta vrea să facă, nu?“
Novak Djokovic a spus ce sport ar fi practicat dacă nu se apuca de tenis: &rdquo;Iubeam să fac asta c&acirc;nd eram copil&rdquo;
Novak Djokovic a spus ce sport ar fi practicat dacă nu se apuca de tenis: ”Iubeam să fac asta când eram copil”
Bombă la Dinamo: Zeljko Kopic poate pleca din Ștefan cel Mare! Care este motivul
Bombă la Dinamo: Zeljko Kopic poate pleca din Ștefan cel Mare! Care este motivul
Drăgușin ia bani cu lopata: sumele c&acirc;știgate pe rețelele de socializare, imense, demne de un star!
Drăgușin ia bani cu lopata: sumele câștigate pe rețelele de socializare, imense, demne de un star!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Adrian Mutu e hotăr&acirc;t: &rdquo;Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului&rdquo;

Adrian Mutu e hotărât: ”Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului”

1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase! Gigi Becali a dat răspunsul

1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase! Gigi Becali a dat răspunsul

Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. Dragonul , tot un z&acirc;mbet

Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet

Luka Modric, gest de clasă: ce a făcut la meciul cu Verona, c&acirc;nd Milan a primit penalty

Luka Modric, gest de clasă: ce a făcut la meciul cu Verona, când Milan a primit penalty

E gata! Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

E gata! Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

Un fotbalist rom&acirc;n &icirc;i face concurență lui Gigi Becali și a devenit Latifundiarul din Corbeanca. Riscul maxim este doar de a-mi recupera banii

Un fotbalist român îi face concurență lui Gigi Becali și a devenit Latifundiarul din Corbeanca. "Riscul maxim este doar de a-mi recupera banii"



Recomandarile redactiei
Chivu, nervos rău c&acirc;nd a aflat ce a zis Conte: &bdquo;Asta vrea să facă, nu?&ldquo;
Chivu, nervos rău când a aflat ce a zis Conte: „Asta vrea să facă, nu?“
Bombă la Dinamo: Zeljko Kopic poate pleca din Ștefan cel Mare! Care este motivul
Bombă la Dinamo: Zeljko Kopic poate pleca din Ștefan cel Mare! Care este motivul
Jackpot pentru Gigi Becali! Cota unui jucător de la FCSB a crescut cu 330%
Jackpot pentru Gigi Becali! Cota unui jucător de la FCSB a crescut cu 330%
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. Dragonul , tot un z&acirc;mbet
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Luka Modric, gest de clasă: ce a făcut la meciul cu Verona, c&acirc;nd Milan a primit penalty
Luka Modric, gest de clasă: ce a făcut la meciul cu Verona, când Milan a primit penalty
Alte subiecte de interes
Soția unui fotbalist de top, umilită &icirc;n Arabia Saudită: Aici au voie doar bărbații
Soția unui fotbalist de top, umilită în Arabia Saudită: "Aici au voie doar bărbații"
Florin Tănase a comis-o &icirc;n fața lui Mahrez, dar echipa rom&acirc;nilor a obținut o victorie uriașă &icirc;n Arabia Saudită!
Florin Tănase a comis-o în fața lui Mahrez, dar echipa românilor a obținut o victorie uriașă în Arabia Saudită!
Naționala Franței a mai pierdut un jucător. Noul Zidane a ales să joace pentru Algeria
Naționala Franței a mai pierdut un jucător. "Noul Zidane" a ales să joace pentru Algeria
Algerienii trag semnalul de alarmă pentru Billel Omrani! &rdquo;Este &icirc;n dificultate, trebuie să găsească repede o soluție&rdquo;
Algerienii trag semnalul de alarmă pentru Billel Omrani! ”Este în dificultate, trebuie să găsească repede o soluție”
Avem un Zidane la CM 2026! Ultima națională calificată la Mondial
Avem un Zidane la CM 2026! Ultima națională calificată la Mondial
Fiul lui Zinedine Zidane, &icirc;nt&acirc;mpinat de fani la aeroport, după ce a lăsat Franța pentru naționala Algeriei!
Fiul lui Zinedine Zidane, întâmpinat de fani la aeroport, după ce a lăsat Franța pentru naționala Algeriei!
CITESTE SI
Vladimir Putin ameninţă cu forţa dacă Ucraina nu acceptă pacea. Kremlinul spune că obiectivele militare vor fi atinse oricum

stirileprotv Vladimir Putin ameninţă cu forţa dacă Ucraina nu acceptă pacea. Kremlinul spune că obiectivele militare vor fi atinse oricum

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Viscol puternic &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de v&acirc;nt și ninsori &icirc;n majoritatea regiunilor. HARTĂ

stirileprotv Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ

&rdquo;A cam venit timpul să &icirc;ntoarceți foaia&rdquo;. Investitorii &icirc;n aur și argint &icirc;i provoacă pe investitorii &icirc;n bitcoin

stirileprotv ”A cam venit timpul să întoarceți foaia”. Investitorii în aur și argint îi provoacă pe investitorii în bitcoin

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!