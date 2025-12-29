Naționala Algeriei s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni 2025, găzduită de Maroc, după ce a învins Burkina Faso cu 1-0 duminică seara, la Rabat, în Grupa E.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Riyad Mahrez, fostul star al lui Manchester City legitimat acum la echipa saudită Al-Ahli (23 - din penalty), după ce Rayan Ait Nouri a fost faultat în careu de Ismahila Ouedraogo.

Riyad Mahrez a devenit și golgheterul Algeriei la turneele finale continentale



Mahrez (care va împlini 35 ani în februarie) este golgheterul CAN 2025, cu 3 goluri, dar şi golgheterul Algeriei la turneele finale ale Cupei Africii pe Naţiuni, cu 9 reuşite.

Burkinabezii au fost aproape de egalare prin Pierre Kabore (Heart of Midlothian), chiar înainte de pauză, dar mingea a lovit bara.

Luca Zidane junior, din nou titular în poarta algerienilor



Algeria, campioana din 2019, a mai avut ocazii de gol prin Mohamed Amoura şi Ibrahim Maza, dar portarul Herve Koffi a intervenit salvator, relatează Reuters.

Luca Zidane, fiul legendarului Zinedine Zidane, s-a remarcat în poarta algerienilor în faţa lui Lassina Traore.

