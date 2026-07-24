Arabii au luat decizia legată de starul FCSB-ului: „Luni se va face anunțul“

FCSB e pe cale să o dea în bară în cupele europene, după înfrângerea cu FK Auda (2-3), acasă, în prima manșă din turul II preliminar Conference League. Meciul dramatic de pe Stadionul Steaua a fost transmis live și în exclusivitate de Pro TV și VOYO și a putut fi urmărit și în format live video pe Sport.ro.

Rezultatul înregistrat joi pune în mare pericol sezonul european al roș-albaștrilor! Pentru că, în cazul în care calificarea va fi ratată după returul de joia viitoare (ora 19:00, VOYO), atunci reprezentanta noastră va fi eliminată din Europa, în această campanie. Ar fi o dublă lovitură. Pentru că, pe lângă eșecul sportiv, patronul Gigi Becali ar rămâne și fără milioanele UEFA.

Probabil, pentru a preîntâmpina această situație nedorită, latifundiarul din Pipera a acceptat imediat ofertele primite pentru vânzarea jucătorilor pe care îi are la club. Mai întâi, a fost plecarea lui Darius Olaru, la Union Saint-Gilloise (Belgia), pentru trei milioane de euro. Acum, prinde contur și vânzarea lui Mihai Lixandru (25 de ani).

Arabii anunță: „Lixandru va fi prezentat, în mod oficial, luni“

Mijlocașul central cotat la 900,000 de euro de transfermarkt.com a părăsit deja lotul pregătit de Marius Baciu. Și a ajuns sub comanda danezului Kasper Hjulmand (54 de ani), care pregătește Al-Fateh (Arabia Saudită). Încă de acum câteva zile, Gigi Becali a anunțat că afacerea, dacă se va încheia, va aduce 600,000 de euro în conturile FCSB-ului. Iar acum, presa arabă a dezvăluit că oficializarea trecerii lui Lixandru, la Al-Fateh, e o chestiune de zile.

„Al-Fateh va anunța legitimarea lui Mihai Lixandru, luni, în mod oficial. Fotbalistul a completat toate etapele necesare efectuării transferului și va face parte din lotul clubului pentru noul sezon din Saudi Pro League“, a notat presa din Regat.