Arabii au luat decizia legată de starul FCSB-ului: „Luni se va face anunțul“

Arabii au luat decizia legată de starul FCSB-ului: „Luni se va face anunțul“ Fotbal intern
SPORT.RO
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Formația patronată de Gigi Becali va încheia o afacere importantă în perioada mercato.

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  • FCSB e pe cale să o dea în bară în cupele europene, după înfrângerea cu FK Auda (2-3), acasă, în prima manșă din turul II preliminar Conference League. Meciul dramatic de pe Stadionul Steaua a fost transmis live și în exclusivitate de Pro TV și VOYO și a putut fi urmărit și în format live video pe Sport.ro.

Rezultatul înregistrat joi pune în mare pericol sezonul european al roș-albaștrilor! Pentru că, în cazul în care calificarea va fi ratată după returul de joia viitoare (ora 19:00, VOYO), atunci reprezentanta noastră va fi eliminată din Europa, în această campanie. Ar fi o dublă lovitură. Pentru că, pe lângă eșecul sportiv, patronul Gigi Becali ar rămâne și fără milioanele UEFA.

Probabil, pentru a preîntâmpina această situație nedorită, latifundiarul din Pipera a acceptat imediat ofertele primite pentru vânzarea jucătorilor pe care îi are la club. Mai întâi, a fost plecarea lui Darius Olaru, la Union Saint-Gilloise (Belgia), pentru trei milioane de euro. Acum, prinde contur și vânzarea lui Mihai Lixandru (25 de ani).

Arabii anunță: „Lixandru va fi prezentat, în mod oficial, luni“

Mijlocașul central cotat la 900,000 de euro de transfermarkt.com a părăsit deja lotul pregătit de Marius Baciu. Și a ajuns sub comanda danezului Kasper Hjulmand (54 de ani), care pregătește Al-Fateh (Arabia Saudită). Încă de acum câteva zile, Gigi Becali a anunțat că afacerea, dacă se va încheia, va aduce 600,000 de euro în conturile FCSB-ului. Iar acum, presa arabă a dezvăluit că oficializarea trecerii lui Lixandru, la Al-Fateh, e o chestiune de zile.

„Al-Fateh va anunța legitimarea lui Mihai Lixandru, luni, în mod oficial. Fotbalistul a completat toate etapele necesare efectuării transferului și va face parte din lotul clubului pentru noul sezon din Saudi Pro League“, a notat presa din Regat.

Lixandru merge la echipa unde Elton a scris istorie

Noua echipă a lui Lixandru a încheiat ediția trecută a campionatului saudit pe locul 11 din 18. Al-Fateh e o formație de mijlocul clasamentului, în mod tradițional, așa că rezultatul obținut, în campania precedentă, e pe măsura pretențiilor clubului.

Al-Fateh a avut un sezon istoric, în Arabia Saudită, acum 13 ani. La capătul stagiunii 2012-2013, formația din Al-Mubarraz a furnizat una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului saudit, câștigând titlul! A fost o campanie în care a strălucit fostul star al FCSB-ului, brazilianul Elton. Acesta a fost ales „Jucătorul sezonului“, în campania respectivă, reușind 11 goluri și 10 pase de gol.

Potrivit informațiilor din Arabia Saudită, Al-Fateh, un club de mijlocul clasamentului din prima ligă, are un buget anual de aproximativ 35 de milioane de dolari. 

VIDEO EXCLUSIV Rezumat FCSB - Auda 2-3 (Pro TV și VOYO)

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