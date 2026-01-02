Burkina Faso s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni cu două victorii și o înfrângere în faza grupelor.

Fiul unui jucător de la Cupa Africii s-a stins din viață chiar în timpul turneului final

Burkina Faso s-a impus cu 2-1 în fața Guineei Ecuatoriale și cu scorul de 2-0 în fața Sudanului, însă a pierdut în fața Algeriei cu 0-1.

În ”optimi” Burkina Faso se va duela cu naționala din Coasta de Fildeș, pe 6 ianuarie. Între timp, unul dintre jucătorii din Burkina Faso trece printr-o adevărată tragedie. Fiul lui Stephane Aziz Ki s-a stins din viață la scurt timp după calificarea Burkinei Faso în fazele eliminatorii.

Fiul fotbalistului, în vârstă de nouă ani, a căzut în timpul unui meci de fotbal și și-a pierdut viața.

Echipa sa de club, Wydad Casablanca a transmis un mesaj de solidaritate față de jucător: ”Cu profundă durere și tristețe, Wydad Casablanca îi transmite cele mai sincere condoleanțe jucătorului nostru Aziz Ki, după decesul fiului său. Ne rugăm ca Dumnezeu Atotputernic să-i ofere un loc în Paradis și să dea familiei puterea de a trece peste această pierdere”.

