Ultimii jucători ai FCSB-ului care au ajuns în lumea arabă au ceva în comun: amândoi au dat-o în bară din punct de vedere fotbalistic, însă au câștigat bani cât pentru șapte vieți!

Adrian Șut, titlul cucerit în Emirate valorează enorm

Sport.ro a anunțat aici că echipa cu care Șut a semnat în ianuarie, Al-Ain, tocmai a devenit noua campioană a Emiratelor. Acest succes a venit la câteva zile după ce arabii au ratat un alt trofeu, Cupa Ligii, după o finală pierdută dramatic, după executarea loviturilor de departajare. În acel moment, Șut și colegii săi au ratat o primă imensă, după cum Sport.ro a scris aici.

La doar cinci zile după finala Cupei Ligii, Al-Ain a rezolvat ecuația câștigării titlului în Emirate. Iar acest triumf valorează enorm! Începând din 2023, campioana Emiratelor încasează o sumă amețitoare: 45 de milioane de dirham. Ceea ce înseamnă 10,5 milioane de euro!

Așadar, Șut tocmai a reușit un veritabil jackpot! Pentru că, în lumea arabă, cea mai mare parte a banilor obținuți după un succes sportiv ajunge la jucători. Și prima pe care o va încasa Adrian Șut pentru titlul cucerit cu Al-Ain va fi în jur de 260,000 de euro! Această sumă se adaugă la salariul său imens în Emirate, dezvăluit de Sport.ro aici.

Iar banii pot curge, în continuare, pentru Șut și colegii săi. Pentru că, până la finalul sezonului, Al-Ain are de jucat și finala Cupei Președintelui. Aici, „violeții“ vor întâlni Al-Jazira pe 22 mai (18:40).

De amintit că titlul cucerit acum de Al-Ain a fost primul pentru acest club din 2022 încoace. Contribuția lui Șut la această performanță în cifre? 10 meciuri, 1 gol și 460 de minute pe teren.

Din păcate pentru Șut, el a fost pus pe lista neagră a celor de la Al-Ain, după cum Sport.ro a dezvăluit aici. Și, după cum Gigi Becali a confirmat, sunt șanse mari ca jucătorul să se întoarcă, la FCSB, în această vară. Ce-i drept, cu buzunarele pline, având în vedere banii pe care i-a câștigat în Emirate.