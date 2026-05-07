EXCLUSIV A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare!

A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare! Fotbal extern
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fotbalul a devenit o „mașină de tipărit bani“. Dovadă și faptul că, în ziua de astăzi, un titlu cucerit în lumea arabă te poate asigura pe viață din punct de vedere financiar.

TAGS:
adrian sutal ainromanii din zona arabaEmiratele Arabe UniteFCSBGigi Becali
Din articol

Ultimii jucători ai FCSB-ului care au ajuns în lumea arabă au ceva în comun: amândoi au dat-o în bară din punct de vedere fotbalistic, însă au câștigat bani cât pentru șapte vieți!

Sport.ro a prezentat aici cazul lui Florinel Coman (28 de ani) pe larg, dezvăluind lovitura financiară pe care a dat-o în Qatar. Dar și fostul lui coleg, Adrian Șut (27 de ani), e într-o situație similară. Pe scurt, mijlocașul defensiv a dezamăgit în Emirate, la Al-Ain, însă tocmai a câștigat cel mai profitabil trofeu din cariera sa de până acum!

Adrian Șut a devenit campion în Emirate cu Al-Ain

  • Adrian sut 22
×
Adrian Șut, transferat de Al-Ain în iarnă / Foto: X.com @alainfcae
ÎNAPOI LA ARTICOL

Adrian Șut, titlul cucerit în Emirate valorează enorm

Sport.ro a anunțat aici că echipa cu care Șut a semnat în ianuarie, Al-Ain, tocmai a devenit noua campioană a Emiratelor. Acest succes a venit la câteva zile după ce arabii au ratat un alt trofeu, Cupa Ligii, după o finală pierdută dramatic, după executarea loviturilor de departajare. În acel moment, Șut și colegii săi au ratat o primă imensă, după cum Sport.ro a scris aici.

La doar cinci zile după finala Cupei Ligii, Al-Ain a rezolvat ecuația câștigării titlului în Emirate. Iar acest triumf valorează enorm! Începând din 2023, campioana Emiratelor încasează o sumă amețitoare: 45 de milioane de dirham. Ceea ce înseamnă 10,5 milioane de euro!

Așadar, Șut tocmai a reușit un veritabil jackpot! Pentru că, în lumea arabă, cea mai mare parte a banilor obținuți după un succes sportiv ajunge la jucători. Și prima pe care o va încasa Adrian Șut pentru titlul cucerit cu Al-Ain va fi în jur de 260,000 de euro! Această sumă se adaugă la salariul său imens în Emirate, dezvăluit de Sport.ro aici.

Iar banii pot curge, în continuare, pentru Șut și colegii săi. Pentru că, până la finalul sezonului, Al-Ain are de jucat și finala Cupei Președintelui. Aici, „violeții“ vor întâlni Al-Jazira pe 22 mai (18:40). 

De amintit că titlul cucerit acum de Al-Ain a fost primul pentru acest club din 2022 încoace. Contribuția lui Șut la această performanță în cifre? 10 meciuri, 1 gol și 460 de minute pe teren.

Din păcate pentru Șut, el a fost pus pe lista neagră a celor de la Al-Ain, după cum Sport.ro a dezvăluit aici. Și, după cum Gigi Becali a confirmat, sunt șanse mari ca jucătorul să se întoarcă, la FCSB, în această vară. Ce-i drept, cu buzunarele pline, având în vedere banii pe care i-a câștigat în Emirate.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Revine Adrian Șut la FCSB?! Lucian Filip a spus-o clar: „Am vorbit”
Revine Adrian Șut la FCSB?! Lucian Filip a spus-o clar: „Am vorbit”
Basarab Panduru a dat verdictul: care este marea problemă a lui Adrian Șut
Basarab Panduru a dat verdictul: care este marea problemă a lui Adrian Șut
Nicolae Dică l-a avertizat pe Adrian Șut înainte să semneze cu FCSB: „Nu este bine”
Nicolae Dică l-a avertizat pe Adrian Șut înainte să semneze cu FCSB: „Nu este bine”
ULTIMELE STIRI
Europa League | Aston Villa - Nottingham Forest și Freiburg - Braga, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00!
Europa League | Aston Villa - Nottingham Forest și Freiburg - Braga, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 22:00!
Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale
Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale
Semifinalele Conference League | Strasbourg - Rayo Vallecano și Crystal Palace - Șahtior, 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Meci de foc pentru Rațiu
Semifinalele Conference League | Strasbourg - Rayo Vallecano și Crystal Palace - Șahtior, 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Meci de foc pentru Rațiu
Fabulos! Fotbalistul de la Barcelona l-a sfătuit pe Robert Lewandowski să se retragă
Fabulos! Fotbalistul de la Barcelona l-a sfătuit pe Robert Lewandowski să se retragă
OUT de la Rapid înainte de finalul sezonului!
OUT de la Rapid înainte de finalul sezonului!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
S-a aflat! Primul club care vrea să-l transfere pe Kylian Mbappe de la Real Madrid

S-a aflat! Primul club care vrea să-l transfere pe Kylian Mbappe de la Real Madrid

Decizia luată de Ioan Varga după ce Daniel Pancu și-a dat acordul și semnează cu Rapid

Decizia luată de Ioan Varga după ce Daniel Pancu și-a dat acordul și semnează cu Rapid

Ladislau Boloni știe una și bună despre Chivu: ”A câștigat un titlu, să nu începem să găsim regi”

Ladislau Boloni știe una și bună despre Chivu: ”A câștigat un titlu, să nu începem să găsim regi”

Starul din fotbalul european, decizie șocantă! Se retrage la doar 30 de ani

Starul din fotbalul european, decizie șocantă! Se retrage la doar 30 de ani

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

Bayern Munchen - PSG 1-1. Parizienii merg în finala Champions League

Bayern Munchen - PSG 1-1. Parizienii merg în finala Champions League



Recomandarile redactiei
OUT de la Rapid înainte de finalul sezonului!
OUT de la Rapid înainte de finalul sezonului!
Sorana Cîrstea „a măturat” cu o semifinalistă Wimbledon, în primul meci la Roma. Scor fulgerător și un premiu pe măsură
Sorana Cîrstea „a măturat” cu o semifinalistă Wimbledon, în primul meci la Roma. Scor fulgerător și un premiu pe măsură
Balint nu-i uită pe cei care nu mai sunt: „Ienei știa să ne mobilizeze, Duckadam a făcut o minune” | 40 de ani de la Sevilla '86
Balint nu-i uită pe cei care nu mai sunt: „Ienei știa să ne mobilizeze, Duckadam a făcut o minune” | 40 de ani de la Sevilla '86
Yann Sommer și-a găsit echipă! Cu cine semnează după despărțirea de Interul lui Chivu
Yann Sommer și-a găsit echipă! Cu cine semnează după despărțirea de Interul lui Chivu
Fermecătoarea Sydney Sweeney, implicată într-un scandal amoros cu un fotbalist celebru: „Pot afecta viața oamenilor”
Fermecătoarea Sydney Sweeney, implicată într-un scandal amoros cu un fotbalist celebru: „Pot afecta viața oamenilor”
Alte subiecte de interes
"E într-un declin total". Jucătorul de la FCSB, criticat dur de Marius Șumudică
"E într-un declin total". Jucătorul de la FCSB, criticat dur de Marius Șumudică
Jucătorii de la FCSB au reacționat imediat după ce David Popovici a ajuns în finala la 100 m liber
Jucătorii de la FCSB au reacționat imediat după ce David Popovici a ajuns în finala la 100 m liber
Golgheterul român cu 5 titluri consecutive de campion în străinătate a devenit liber de contract!
Golgheterul român cu 5 titluri consecutive de campion în străinătate a devenit liber de contract!
"Cum poate să dea așa de acolo?". A șutat pe lângă poartă și și-a pus mâinile în cap: ratare monumentală a lui Cristiano Ronaldo
"Cum poate să dea așa de acolo?". A șutat pe lângă poartă și și-a pus mâinile în cap: ratare monumentală a lui Cristiano Ronaldo
Șumudică, alt interviu de colecție, în engleză: „One fighters!“
Șumudică, alt interviu de colecție, în engleză: „One fighters!“
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
CITESTE SI
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO

stirileprotv O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Cătălin Predoiu respinge varianta opoziției și susține rămânerea PNL la guvernare: „Nu suntem în campanie electorală”

stirileprotv Cătălin Predoiu respinge varianta opoziției și susține rămânerea PNL la guvernare: „Nu suntem în campanie electorală”

Au plătit aproape jumătate de milion de lei ca entitatea „Bau” să îi scape de „demoni”. Cazul e acum în instanță

stirileprotv Au plătit aproape jumătate de milion de lei ca entitatea „Bau” să îi scape de „demoni”. Cazul e acum în instanță

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!