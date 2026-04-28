Starul FCSB-ului, o dezamăgire imensă pentru arabi, își face bagajele: „Contract reziliat, va fi pus pe liber"

Starul FCSB-ului, o dezamăgire imensă pentru arabi, își face bagajele: „Contract reziliat, va fi pus pe liber“ Fotbal extern
Amir Kiarash
Adrian Șut (26 de ani) a plecat la Al-Ain (Emirate) cu gânduri mari, dar arabii s-au convins de nivelul său, unul sub așteptări, în mai puțin de jumătate de an.

La ce se întâmplă mai nou cu jucătorii români pe care îi dăm la export, ar trebui să fim foarte îngrijorați pentru viitorul fotbalului nostru! 

La ora actuală, putem identifica un trend alarmant: vedetele Superligii noastre nu fac față nici la un nivel scăzut din Europa și, colac peste pupăză, au ajuns să o dea în bară și în fotbalul arab! Sport.ro a arătat în ce situații au ajuns doi foști jucători de bază, unul la Dinamo, celălalt la FCSB, după ce au făcut pasul spre Orientul Mijlociu. Pe scurt, amândoi au devenit „invizibili“ la noile lor echipe. 

Drama e că aceste cazuri nu sunt izolate. Din contră!

Al-Ain se desparte de Adrian Șut în vară

În luna ianuarie, după cinci ani și jumătate la FCSB, Adrian Șut (26 de ani) a considerat că e momentul să facă pasul spre fotbalul din străinătate. Mai ales că oferta sosită pentru el, de la Al-Ain din Emirate, îi asigura o liniște financiară.

Acum, după cinci luni la Al-Ain, fostul star al FCSB-ului are doar această satisfacție salarială. Pentru că din punct de vedere fotbalistic, mutarea l-a transformat dintr-un titular incontestabil în România la un „client“ al băncii de rezerve, în Emirate. 

Sport.ro a arătat aici că arabii sunt profund dezamăgiți de randamentul lui Șut și că îl consideră un transfer ratat. Acum, jurnalistul Hassan Moussa a confirmat că zilele lui Șut, la Al-Ain, sunt numărate.

Al-Ain a întocmit deja o listă neagră pe care sunt trei jucători care vor fi puși pe liber, la finalul sezonului. După evaluarea făcută de antrenorul Vladimir Ivic, conducerea a decis să se debaraseze de cei trei fotbaliști, astfel încât în locurile lor să fie aduși alții, iar echipa să fie mai puternică, în vederea participării în Champions League“, e fragmentul de introducere din articolul semnat de jurnalistul arab.

Mai departe, sunt nominalizați cei trei jucători de la Al-Ain care vor fi puși pe liber.

În capul listei plecărilor e fundașul central, Kouame Autonne. Acesta a fost exclus deja din planurile antrenorului Vladimir Ivic, care preferă alte soluții pentru linia de fund. Al doilea nume de pe lista neagră e cel al lui Adrian Șut. Conducerea a luat decizia de a-l pune pe liber pentru că mijlocașul român nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor fanilor și al staffului tehnic. Prin plecarea lui Șut, Al-Ain va aduce un mijlocaș de clasă mondială, care să ridice nivelul echipei. În fine, al treilea jucător care va fi pus pe liber de Al-Ain e Nassim Chadli, care a fost deja împrumutat, la Bani Yas, pentru partea a doua a sezonului“, a scris Hassan Moussa.

Adrian Șut a eșuat la Al-Ain din Emirate

Adrian Șut, cale liberă spre FCSB

Iminenta plecare a lui Șut, de la Al-Ain, îi oferă șansa unei reveniri, la FCSB, din vară. Jucătorul a lăsat o impresie excelentă la clubul patronat de Gigi Becali și s-a numărat printre preferații patronului. 

Până să ia o decizie în privința viitorului, Șut poate face, totuși, o triplă istorică alături de Al-Ain. Pentru că echipa are o mână pe titlu, în Emirate, și va juca în două finale, atât în Cupa Președintelui, cât și în Cupa Ligii.

La Al-Ain, Adrian Șut a adunat până acum 10 meciuri și 1 gol.

