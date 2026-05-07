FOTO ȘI VIDEO Fotbalistul dorit la FCSB a devenit campion în străinătate! ”Made in Romania” s-a auzit în lumea arabă

Fotbalistul dorit la FCSB a devenit campion în străinătate! ”Made in Romania” s-a auzit în lumea arabă Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB vrea întăriri pentru următorul sezon, astfel încât roș-albaștrii să nu repete contraperformanța din această stagiune în care nu au prins nici măcar play-off-ul.

TAGS:
FCSBadrian sutal aincampionEmiratele Arabe Unite
Din articol

Unul dintre jucătorii doriți de Gigi Becali este Adrian Șut, mijlocașul care a părăsit-o pe FCSB în iarnă pentru a semna cu Al Ain. 

Adrian Șut, campion în Emiratele Arabe Unite

  • Sut made in romania
×
Sut made in romania
ÎNAPOI LA ARTICOL

Recent, s-a vehiculat că Șut o va părăsi pe Al Ain și s-a scris că ar fi dorit la Frosinone. 

Între timp, Adrian Șut a devenit campion în Emiratele Arabe Unite. Al Ain a învins-o cu scorul de 5-0 pe Al Sharjah și a devenit matematic noua campioană din Emiratele Arabe Unite.

Echipa fotbalistului român are 62 de puncte și nu mai poate fi prinsă din urmă de echipa de pe locul doi, Al Ahli Dubai în contextul în care a mai rămas de disputat o singură etapă.

Adrian Șut a oferit momentul serii. Fostul jucător de la FCSB s-a filmat în vestiarul echipei în timp ce interpretează melodia ”Made in Romania”, aceeași piesă pe care a sărbătorit și Cristi Chivu Scudetto câștigat cu Inter.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Noul echipament al lui Inter a ”scăpat” pe internet! Cum vor arăta nerazzurrii lui Chivu în următorul sezon
Noul echipament al lui Inter a ”scăpat” pe internet! Cum vor arăta nerazzurrii lui Chivu în următorul sezon
Cristi Tănase, propunere de antrenor: „Ar putea face o figură frumoasă la FCSB”
Cristi Tănase, propunere de antrenor: „Ar putea face o figură frumoasă la FCSB”
Noul contract al lui Cristi Chivu cu Inter! Gazzetta dello Sport a dezvăluit toate detaliile
Noul contract al lui Cristi Chivu cu Inter! Gazzetta dello Sport a dezvăluit toate detaliile
Jose Mourinho a pus 10 condiții pentru a reveni la Real Madrid! Cerințele antrenorului portughez
Jose Mourinho a pus 10 condiții pentru a reveni la Real Madrid! Cerințele antrenorului portughez
Anunțul spaniolilor despre Horațiu Moldovan! Ce se va întâmpla după retrogradarea lui Real Oviedo
Anunțul spaniolilor despre Horațiu Moldovan! Ce se va întâmpla după retrogradarea lui Real Oviedo
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
S-a aflat! Primul club care vrea să-l transfere pe Kylian Mbappe de la Real Madrid

S-a aflat! Primul club care vrea să-l transfere pe Kylian Mbappe de la Real Madrid

Gigi Becali, anunț după decizia judecătorilor privind cele 37 de milioane de euro: „S-a terminat!”. Reacția lui Talpan

Gigi Becali, anunț după decizia judecătorilor privind cele 37 de milioane de euro: „S-a terminat!”. Reacția lui Talpan

Decizia luată de Ioan Varga după ce Daniel Pancu și-a dat acordul și semnează cu Rapid

Decizia luată de Ioan Varga după ce Daniel Pancu și-a dat acordul și semnează cu Rapid

Ladislau Boloni știe una și bună despre Chivu: ”A câștigat un titlu, să nu începem să găsim regi”

Ladislau Boloni știe una și bună despre Chivu: ”A câștigat un titlu, să nu începem să găsim regi”

Starul din fotbalul european, decizie șocantă! Se retrage la doar 30 de ani

Starul din fotbalul european, decizie șocantă! Se retrage la doar 30 de ani

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale



Recomandarile redactiei
Noul echipament al lui Inter a ”scăpat” pe internet! Cum vor arăta nerazzurrii lui Chivu în următorul sezon
Noul echipament al lui Inter a ”scăpat” pe internet! Cum vor arăta nerazzurrii lui Chivu în următorul sezon
Noul contract al lui Cristi Chivu cu Inter! Gazzetta dello Sport a dezvăluit toate detaliile
Noul contract al lui Cristi Chivu cu Inter! Gazzetta dello Sport a dezvăluit toate detaliile
Cristi Tănase, propunere de antrenor: „Ar putea face o figură frumoasă la FCSB”
Cristi Tănase, propunere de antrenor: „Ar putea face o figură frumoasă la FCSB”
Starul din fotbalul european, decizie șocantă! Se retrage la doar 30 de ani
Starul din fotbalul european, decizie șocantă! Se retrage la doar 30 de ani
Jose Mourinho a pus 10 condiții pentru a reveni la Real Madrid! Cerințele antrenorului portughez
Jose Mourinho a pus 10 condiții pentru a reveni la Real Madrid! Cerințele antrenorului portughez
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
"E într-un declin total". Jucătorul de la FCSB, criticat dur de Marius Șumudică
"E într-un declin total". Jucătorul de la FCSB, criticat dur de Marius Șumudică
Jucătorii de la FCSB au reacționat imediat după ce David Popovici a ajuns în finala la 100 m liber
Jucătorii de la FCSB au reacționat imediat după ce David Popovici a ajuns în finala la 100 m liber
Golgheterul român cu 5 titluri consecutive de campion în străinătate a devenit liber de contract!
Golgheterul român cu 5 titluri consecutive de campion în străinătate a devenit liber de contract!
"Cum poate să dea așa de acolo?". A șutat pe lângă poartă și și-a pus mâinile în cap: ratare monumentală a lui Cristiano Ronaldo
"Cum poate să dea așa de acolo?". A șutat pe lângă poartă și și-a pus mâinile în cap: ratare monumentală a lui Cristiano Ronaldo
CITESTE SI
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO

stirileprotv O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

PSD îi cere înapoi pe liberali la guvernare, la o zi după ce i-a dat jos. Cele trei scenarii ale unui nou guvern, fără AUR

stirileprotv PSD îi cere înapoi pe liberali la guvernare, la o zi după ce i-a dat jos. Cele trei scenarii ale unui nou guvern, fără AUR

Au plătit aproape jumătate de milion de lei ca entitatea „Bau” să îi scape de „demoni”. Cazul e acum în instanță

stirileprotv Au plătit aproape jumătate de milion de lei ca entitatea „Bau” să îi scape de „demoni”. Cazul e acum în instanță

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!