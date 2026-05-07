Unul dintre jucătorii doriți de Gigi Becali este Adrian Șut, mijlocașul care a părăsit-o pe FCSB în iarnă pentru a semna cu Al Ain.

Noul contract al lui Cristi Chivu cu Inter! Gazzetta dello Sport a dezvăluit toate detaliile

Noul echipament al lui Inter a ”scăpat” pe internet! Cum vor arăta nerazzurrii lui Chivu în următorul sezon

Recent, s-a vehiculat că Șut o va părăsi pe Al Ain și s-a scris că ar fi dorit la Frosinone.

Între timp, Adrian Șut a devenit campion în Emiratele Arabe Unite. Al Ain a învins-o cu scorul de 5-0 pe Al Sharjah și a devenit matematic noua campioană din Emiratele Arabe Unite.

Echipa fotbalistului român are 62 de puncte și nu mai poate fi prinsă din urmă de echipa de pe locul doi, Al Ahli Dubai în contextul în care a mai rămas de disputat o singură etapă.

Adrian Șut a oferit momentul serii. Fostul jucător de la FCSB s-a filmat în vestiarul echipei în timp ce interpretează melodia ”Made in Romania”, aceeași piesă pe care a sărbătorit și Cristi Chivu Scudetto câștigat cu Inter.