Unul dintre jucătorii doriți de Gigi Becali este Adrian Șut, mijlocașul care a părăsit-o pe FCSB în iarnă pentru a semna cu Al Ain.
FOTO ȘI VIDEO Fotbalistul dorit la FCSB a devenit campion în străinătate! ”Made in Romania” s-a auzit în lumea arabă
FCSB vrea întăriri pentru următorul sezon, astfel încât roș-albaștrii să nu repete contraperformanța din această stagiune în care nu au prins nici măcar play-off-ul.
Recent, s-a vehiculat că Șut o va părăsi pe Al Ain și s-a scris că ar fi dorit la Frosinone.
Între timp, Adrian Șut a devenit campion în Emiratele Arabe Unite. Al Ain a învins-o cu scorul de 5-0 pe Al Sharjah și a devenit matematic noua campioană din Emiratele Arabe Unite.
Echipa fotbalistului român are 62 de puncte și nu mai poate fi prinsă din urmă de echipa de pe locul doi, Al Ahli Dubai în contextul în care a mai rămas de disputat o singură etapă.
Adrian Șut a oferit momentul serii. Fostul jucător de la FCSB s-a filmat în vestiarul echipei în timp ce interpretează melodia ”Made in Romania”, aceeași piesă pe care a sărbătorit și Cristi Chivu Scudetto câștigat cu Inter.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News