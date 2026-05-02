Scandal monstru! Becali le-a luat banii, iar arabii se consideră păcăliți: „Cine a permis asta?!“

Amir Kiarash
Un transfer realizat la începutul anului a dat naștere la un caz constroversat în zona arabă.

La cât de prost s-au descurcat ultimii jucători români care au ajuns în zona Golfului Persic, pe viitor, arabii se vor gândi de două ori, înainte de a mai lua un fotbalist din campionatul nostru!

În vara anului 2024, Al-Gharafa (Qatar) a plătit peste 6 milioane de dolari pentru transferul lui Florinel Coman (FCSB). În schimbul acestei sume, formația din Doha s-a ales cu un jucător care a dezamăgit crunt și de care n-a putut scăpa decât temporar, între februarie – mai 2025, când l-a împrumutat, la Cagliari. 

Atât în vara anului trecut, cât și în iarna acestui an, Al-Gharafa a tot încercat să se debaraseze de Coman. Degeaba însă! Fostul golgheter al roș-albaștrilor a rămas pe loc, a ocupat locul unui jucător străin în lot și randamentul său a fost foarte slab. Cel mai probabil, abia în această vară, Florinel (28 de ani) va fi pus pe liber de Al-Gharafa, care a făcut o afacere extrem de proastă prin acest transfer.

Iar cazul Coman nu e unul izolat! Și un fost star al lui Dinamo a devenit „omul invizibil“, în fotbalul arab, după cum Sport.ro a arătat aici.

Adrian Șut, în mijlocul unui scandal în Emirate

Arabii, nedumeriți: Cine a aprobat transferul lui Șut de la FCSB?!

Nu doar arabii din Qatar și Iordania au fost neinspirați, atunci când au transferat jucători din România. „Țepuiți“ se consideră acum și cei din Emirate, după transferul lui Adrian Șut, de la FCSB la Al-Ain. 

Mutarea a fost oficializată, în ianuarie 2026, în schimbul sumei de 1,4 milioane de dolari. Între timp însă, mijlocașul defensiv a devenit ținta criticilor, după cum Sport.ro a arătat aici.

Pe fondul acestei situații, cazul transferului lui Șut a dat naștere la un scandal destul de mare, în Emirate. Iar acum, sub semnătura jurnalistului Ahmed Abdo a apărut un amplu articol, în care e luată la puricat aducerea unui fotbalist străin pe care arabii îl consideră mediocru.

Necesitatea acestui transfer din punct de vedere tehnic e cel puțin controversată. Adrian Șut a venit la Al-Ain, în fereastra de transferuri din iarnă, de la FCSB. Chiar dacă Al-Ain, ca echipă, s-a descurcat foarte bine, în partea a doua a sezonului, randamentul acestui jucător a ridicat mari semne de întrebare printre suporterii <<violeților>>. Cei mai mulți sunt nedumeriți ce rost a avut acest transfer, prin care s-a ocupat locul unui străin, și cine l-a aprobat?“, e un prim fragment din articolul amintit.

Mai departe, s-a pus „lupa“ pe Adrian Șut și pe prestațiile acestuia, de când fostul star al FCSB-ului e la Al-Ain.

Adrian Șut le-a lăsat tuturor un gust amar prin ce a arătat pe teren. Practic, jucătorul nu și-a pus amprenta pe rezultatele echipei. Iar fanii sunt convinși: Șut nu e cu nimic mai bun, comparativ cu cei doi jucători din Emirate, aflați în lotul lui Al-Ain, care joacă pe același post ca el. În cel mai bun caz, Șut poate fi un jucător de rezervă, dar unul care nu crește deloc nivelul grupului“, a remarcat jurnalistul arab.

În continuarea articolului, sunt redate câteva dintre părerile exprimate de suporterii lui Al-Ain pe rețelele de socializare.

Avem o echipă foarte bună, în acest sezon, dar Adrian Șut nu arată nimic special. Nu spun că e un jucător rău dar, pur și simplu, nu se remarcă prin nicio calitate, când e pe teren“, e un punct de vedere inclus în articolul semnat de Ahmed Abdo.

La final, ziaristul din Emirate a trecut în revistă bilanțul mijlocașului defensiv de 26 de ani.

Cifre slabe și apariții puține pe teren. De când a semnat cu Al-Ain, Adrian Șut a avut doar zece prezențe pe teren, de cele mai multe ori venind de pe bancă pe finalul meciurilor. Și a reușit să înscrie o singură dată. Acest bilanț întărește părerea fanilor care susțin că Al-Ain are nevoie de un jucător străin, care să fie capabil de a face diferența în timpul meciurilor. Mai ales că, în sezonul viitor, echipa va fi implicată în Liga Campionilor Asiei“, a încheiat jurnalistul din Emirate.

Sport.ro a dezvăluit că, la finalul acestui sezon, Adrian Șut va fi pus pe liber de Al-Ain, pentru că gruparea din Emirate vrea să-și întărească linia mediană prin aducerea unui jucător mai bun, în vederea participării în Champions League.

Aflând despre situația lui Șut, în Emirate, Gigi Becali a avut o reacție promptă, după cum Sport.ro a scris aici.

De remarcat că, aseară, în finala Cupei Președintelui, Al-Ain – Al-Wahda, Adrian Șut a rămas pe bancă până în minutul 90+4! Românul a fost introdus pe teren pentru cele două reprize adiționale, în condițiile în care remiza albă s-a păstrat, timp de 120 de minute. La loviturile departajare, echipa lui Șut a fost învinsă cu 4-2.

ARTICOLE PE SUBIECT
Ce a fost și ce a ajuns! Decizia luată în cazul lui Adrian Șut, la finala pierdută la loviturile de departajare
Ce a fost și ce a ajuns! Decizia luată în cazul lui Adrian Șut, la finala pierdută la loviturile de departajare
Basarab Panduru a dat verdictul: care este marea problemă a lui Adrian Șut
Basarab Panduru a dat verdictul: care este marea problemă a lui Adrian Șut
Adrian Șut, crucificat: fostul star al FCSB-ului a ajuns într-o situație oribilă, în Emirate
Adrian Șut, crucificat: fostul star al FCSB-ului a ajuns într-o situație oribilă, în Emirate
ULTIMELE STIRI
ACUM: Oțelul Galați - Metaloglobus 0-2 | Oaspeții fac spectacol! Două goluri după două bare ale gazdelor
ACUM: Oțelul Galați - Metaloglobus 0-2 | Oaspeții fac spectacol! Două goluri după două bare ale gazdelor
Ofertă oficială a lui AC Milan pentru un star de la Bayern Munchen! Pe cine vrea Massimiliano Allegri
Ofertă oficială a lui AC Milan pentru un star de la Bayern Munchen! Pe cine vrea Massimiliano Allegri
Jose Mourinho a făcut anunțul despre numirea sa la Real Madrid: ”Vă pot garanta un singur lucru”
Jose Mourinho a făcut anunțul despre numirea sa la Real Madrid: ”Vă pot garanta un singur lucru”
Momentul în care Ronaldinho a recunoscut: ”Messi e mai bun decât mine”
Momentul în care Ronaldinho a recunoscut: ”Messi e mai bun decât mine”
George Pușcaș a spus totul: ”În vară voi lua o decizie”
George Pușcaș a spus totul: ”În vară voi lua o decizie”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mutări masive la FCSB: Gigi Becali anunță 7 plecări și o prelungire de contract după eșecul cu Csikszereda

Mutări masive la FCSB: Gigi Becali anunță 7 plecări și o prelungire de contract după eșecul cu Csikszereda

Afară de la FCSB! Sabin Ilie și Aliuță îi vor OUT și îi transmit un mesaj dur lui Becali

Afară de la FCSB! Sabin Ilie și Aliuță îi vor OUT și îi transmit un mesaj dur lui Becali

Gigi Becali a fost refuzat în direct de antrenor și a urmat tirada: "Ăștia nu sunt sănătoși la cap!"

Gigi Becali a fost refuzat în direct de antrenor și a urmat tirada: "Ăștia nu sunt sănătoși la cap!"

Nicolae Mitea, în sfârșit la FC Barcelona: "Sunt pregătit pentru noua provocare!"

Nicolae Mitea, în sfârșit la FC Barcelona: "Sunt pregătit pentru noua provocare!"

Salariu aproape dublu pentru Cristi Chivu și un nou obiectiv

Salariu aproape dublu pentru Cristi Chivu și un nou obiectiv

Ca și plecat de la FCSB, jucătorul și-a găsit echipă

Ca și plecat de la FCSB, jucătorul și-a găsit echipă



Recomandarile redactiei
Jose Mourinho a făcut anunțul despre numirea sa la Real Madrid: ”Vă pot garanta un singur lucru”
Jose Mourinho a făcut anunțul despre numirea sa la Real Madrid: ”Vă pot garanta un singur lucru”
George Pușcaș a spus totul: ”În vară voi lua o decizie”
George Pușcaș a spus totul: ”În vară voi lua o decizie”
Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”
Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”
Ca și plecat de la FCSB, jucătorul și-a găsit echipă
Ca și plecat de la FCSB, jucătorul și-a găsit echipă
Key Alves ”rupe” internetul, la patru luni după ce a născut! Cum arată cea mai sexy voleibalistă din lume
Key Alves ”rupe” internetul, la patru luni după ce a născut! Cum arată cea mai sexy voleibalistă din lume
Alte subiecte de interes
"E într-un declin total". Jucătorul de la FCSB, criticat dur de Marius Șumudică
"E într-un declin total". Jucătorul de la FCSB, criticat dur de Marius Șumudică
Jucătorii de la FCSB au reacționat imediat după ce David Popovici a ajuns în finala la 100 m liber
Jucătorii de la FCSB au reacționat imediat după ce David Popovici a ajuns în finala la 100 m liber
Golgheterul român cu 5 titluri consecutive de campion în străinătate a devenit liber de contract!
Golgheterul român cu 5 titluri consecutive de campion în străinătate a devenit liber de contract!
Au bătut palma! Daniel Isăilă schimbă echipa
Au bătut palma! Daniel Isăilă schimbă echipa
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat companiile de stat la care liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, deţine acţiuni

stirileprotv Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat companiile de stat la care liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, deţine acţiuni

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Reacția unui șofer prins băut în trafic de 1 Mai, întrebat de rezultatul etilostului: „De la parfum”. A rămas fără permis

stirileprotv Reacția unui șofer prins băut în trafic de 1 Mai, întrebat de rezultatul etilostului: „De la parfum”. A rămas fără permis

Reacția lui Donald Trump, după ultima ofertă făcută de Iran pentru încheierea războiului. VIDEO

stirileprotv Reacția lui Donald Trump, după ultima ofertă făcută de Iran pentru încheierea războiului. VIDEO

