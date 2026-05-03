Jackpot Coman: 2,000,000 de euro pentru Florinel!

În primul rând, Florinel a ieșit din circuitul naționalei, ultima sa convocare datând din noiembrie 2024. Apoi, în Qatar, un jucător care înscria pe bandă rulantă în România a pierdut drumul spre poartă. În acest sezon, Coman a marcat o singură dată în Qatar Stars League, o competiție deosebit de slabă, mai ales la nivelul fundașilor. Practic, aici e o „pâine de mâncat“ pentru atacanți. Și, chiar și așa, fostul star al FCSB-ului a încheiat campionatul cu o singură reușită. Un bilanț groaznic!

Florinel Coman e de plâns și nu prea! Desigur, față de momentul iulie 2024, când a fost transferat de Al-Gharafa de la FCSB, Coman e de nerecunoscut. Și sunt mai multe confirmări triste, în acest sens.

Gigi Becali al arabilor: românul pe care l-a gonit, al 6-lea antrenor schimbat în acest sezon!

Arabii trebuie să bage mâna adânc în buzunar pentru a scăpa de Coman!

Având în vedere că s-au lămurit repede că Florinel nu e de Al-Gharafa, șefii clubului s-au grăbit să se debaraseze de Coman. Și prima lor tentativă a fost o reușită: între februarie – mai 2025, jucătorul a fost împrumutat, la Cagliari, în Italia.

Apoi însă, la revenirea din Serie A – unde s-a „lipit“ de banca de rezerve – Coman n-a mai putut fi cedat. Nici în vara anului trecut, nici în iarna acestui an. Dar acum, la finalul unui sezon dezamăgitor, la Al-Gharafa urmează o remaniere masivă a lotului, după cum Sport.ro a anunțat aici.

Și, în acest context, contractul lui Coman va fi reziliat, în cazul foarte probabil în care nu se va găsi un club dispus să plătească pentru transferul românului. Cert e că Al-Gharafa îl va pune pe liber pe Coman, pentru a putea aduce un alt străin.

Deși zilele sale, în Qatar, sunt numărate, Florinel are motive de bucurie. Dacă va fi vândut la o altă formație, își poate negocia un salariu consistent. Iar dacă nu, atunci Al-Gharafa trebuie să-i dea 12 salarii compensatorii! Pentru că înțelegerea existentă e valabilă până în iunie 2027.

La Al-Gharafa, Coman câștigă 170,000 de euro pe lună. Ceea ce înseamnă că, dacă va fi pus pe liber cu un an înainte de expirarea contractului său, românul va reveni acasă cu buzunarele pline, cu puțin peste 2 milioane de euro în cont. O despărțire mai profitabilă de atât nici că se putea!

