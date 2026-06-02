Pentru tricolori urmează partida amicală cu Țara Galilor, meci programat pe 6 iunie, în Ghencea.

Gică Hagi: ”Vreau să îl am pe Coman la echipa națională!”

Gică Hagi a reacționat după meciul său de debut în al doilea mandat ca selecționer al României. ”Regele” a mărturisit că este mulțumit de efortul jucătorilor, chiar dacă unele greșeli puteau fi evitate. Hagi este convins că echipa națională va arăta din ce în ce mai bine.

Noul selecționer a fost întrebat și despre evoluția lui Coman, iar Hagi a transmis clar că îl vrea pe fostul jucător de la FCSB la echipa națională.

”E primul meci, puteam face mai multe, dar am fost împrună câteva zile. Ușor-ușor, eu o să îi înțeleg pe ei, ei pe mine și o să fie mai bine. În mare parte, am luptat, am ieșit la joc, am făcut lucruri bune, am făcut și greșeli, dar asta e. Au venit și trebuie să se comporte ca atare. Ei au arătat personalitate. Coman nu trebuie să îmi mulțumească. Ei tot ce fac în viață fac pentru ei, noi îi sprijinim. Încercăm să îi aducem pe drumul bun. Eu vreau să îl am pe Coman la echipa națională.

Va fi un meci foarte greu, Țara Galilor este o echipă foarte agresivă. Va trebui să lucrăm în cele trei zile. Încercăm să facem o formație bună, competitivă prin care să câștigăm meciul”, a spus Gică Hagi la interviu.

Întrebat ce le-a spus jucătorilor în vestiar la finalul partidei, Hagi a dezvăluit: ”Felicitări pentru efort, nu e ușor să joci în deplasare. Au făcut lucruri bune. Am vorbit de lucrurile bune, mai puțin de cele mai puțin bune”.