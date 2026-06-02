Mihai Stoica a pus tunurile pe doi tricolori la debutul lui Gică Hagi: „Nu cred că o să îi mai vedem”

Ce tricolor a uimit la Tbilisi după Georgia - România 1-1: ”Va juca pe cele mai mari scene ale fotbalului mondial”

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12.00: Primul interviu cu Gabi Balint ca antrenor al lui Poli Timisoara LIVE pe Sport.ro

Gabi Balint a subliniat că România are foarte puțini atacanți precum Louis Munteanu, marcatorul golului egalizator al tricolorilor.

Remarcatul lui Balint după Georgia România 1-1

Balint și-a exprimat regretul pentru transferul lui Munteanu în SUA, la D.C. United, mutare care ar putea să îi îngreuneze participarea la viitoarele acțiuni ale echipei naționale.

„Ar trebui (n.r.- să fie principalul atacant al naționalei în următorii ani), dar nu știu cât de mult îl va avantaja că joacă în America. E altă lume acolo, nu-l știm.

Ar fi trebuit să rămână să joace în Europa. E un jucător bun, un atacant bun, cu calități, cum puțini avem ca el în acest moment la națională”, a declarat Gabi Balint, potrivit digisport.ro.

România a remizat cu Georgia, scor 1-1, în primul meci al lui Gheorghe Hagi după revenirea pe banca echipei naționale. „Tricolorii” au fost conduși după o gafă a lui Marian Aioani, dar au revenit prin golul marcat de Louis Munteanu și au evitat înfrângerea la Tbilisi.

La finalul partidei, fostul internațional Gabi Balint a analizat prestația României și a evidențiat câteva aspecte pozitive, în special decizia lui Hagi de a oferi șanse mai multor debutanți.

Gabi Balint: „Bravo lui Gică pentru că a avut curaj să-i debuteze”

Balint a remarcat atitudinea mai ofensivă a echipei și a apreciat faptul că selecționerul a profitat de această acțiune pentru a testa cât mai mulți jucători înaintea meciurilor oficiale din toamnă.

„A avut două ocazii bune de tot în care trebuia să marcheze. Nu a avut ritm sau poate și o stare de oboseală. Trebuie să scoatem partea pozitivă, atitudinea, mentalul mai ofensiv, mai puțină posesie laterală și lentă. Debutanții care au fost astăzi, bravo și lui Gică pentru că a avut curaj să îi debuteze. Foarte bine.

Gică a vrut să prindă cât mai mulți jucători în acțiunea asta și eu cred că a gândit-o bine. A putut să îi cunoască mai bine, iar ei, la rândul lor, să îl cunoască pe Gică și să stea în cadrul echipei. Eu cred că bine a gândit aceste două acțiuni. În toamnă vor începe meciurile tari, când se va restrânge lotul”, a declarat Gabi Balint la Digi Sport.

Balint: „Eu zic că este un câștig”

Fostul internațional a vorbit și despre experimentele tactice încercate de Hagi în meciul cu Georgia. Balint a explicat rolul lui Andrei Coubiș în flancul drept și l-a lăudat pe Vladimir Screciu pentru versatilitatea sa.

„Coman atacant, Coubiș în partea dreaptă, o știam pe asta cu Coubiș în partea dreaptă, să rămână pe faza defensivă în trei, cum a mai făcut la Farul. Acolo unde e Borza, e Bancu, iar Bancu este un jucător mai ofensiv. El a vrut să vadă cum corespunde Coubiș în partea dreaptă.

Apoi Screciu la mijloc. Eu zic că este un câștig. Poate juca și fundaș central, și mijlocaș central la fel de bine”, a mai spus Balint.

Caseta meciului Georgia - România 1-1

Georgia: Mamardashvili – Kashia (Beriashvili 66'), Goglichidze (Gelashvili 83'), Kochorashvili, Zivzivadze (Kvernadze 66'), Chakvetadze (Egoyan 46'), Kvilitaia (Mekvabishvili 83'), Lochoshvili (Dvali 66'), Mamageishvili, Azarov, Kiteishvili. Selecționer: Willy Sagnol

Mamardashvili – Kashia (Beriashvili 66'), Goglichidze (Gelashvili 83'), Kochorashvili, Zivzivadze (Kvernadze 66'), Chakvetadze (Egoyan 46'), Kvilitaia (Mekvabishvili 83'), Lochoshvili (Dvali 66'), Mamageishvili, Azarov, Kiteishvili. Willy Sagnol România: Aioani (Hindrich 63') – Coubiş (M. Ilie 63'), Drăguşin, Ghiţă (Sorescu 78'), Borza (Eissat 46') – Screciu (D. Matei 71'), R. Marin (Cicâldău 46') – Moruţan (Al. Dobre 46'), I. Hagi (T. Băluţă 63'), Mihăilă (Baiaram 63') – Fl. Coman (Louis Munteanu 46'). Selecționer: Gheorghe Hagi

Aioani (Hindrich 63') – Coubiş (M. Ilie 63'), Drăguşin, Ghiţă (Sorescu 78'), Borza (Eissat 46') – Screciu (D. Matei 71'), R. Marin (Cicâldău 46') – Moruţan (Al. Dobre 46'), I. Hagi (T. Băluţă 63'), Mihăilă (Baiaram 63') – Fl. Coman (Louis Munteanu 46'). Gheorghe Hagi Cartonaşe galbene: Kvilitaia 59', Goglichidze 80' / Screciu 41', Drăguşin 59', T. Băluţă 82', M. Ilie 84'

Kvilitaia 59', Goglichidze 80' / Screciu 41', Drăguşin 59', T. Băluţă 82', M. Ilie 84' Arbitru: Moatasem Ahmad Al-Mazyed (Qatar)

Moatasem Ahmad Al-Mazyed (Qatar) Au marcat: Kvilitaia 46' / L. Munteanu 55'

După remiza de la Tbilisi, România va disputa un nou meci de verificare sâmbătă, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua, împotriva Țării Galilor. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.