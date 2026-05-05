Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!

Amir Kiarash
Un necaz nu vine niciodată singur și un om de bază al roș-albaștrilor, până la începutul acestui an, tocmai s-a convins de acest lucru.

Cât timp a evoluat, la FCSB, între august 2020 – ianuarie 2026, Adrian Șut (27 de ani) a fost un factor de echilibru pentru formația bucureșteană.

Cifrele mijlocașului defensiv, în perioada petrecută la FCSB, vorbesc de la sine: 212 meciuri, 16 goluri, 14 pase de gol. Plus patru trofee cucerite: două titluri (2023-2024 și 2024-2025) și două Supercupe (2024-2025 și 2025-2026).

Din păcate pentru Șut, prima sa experiență peste hotare n-a decurs așa cum și-ar fi dorit până acum. Desigur, mijlocașul de 27 de ani a ajuns la cel mai bun salariu pe care l-a avut vreodată, după cum Sport.ro a arătat aici însă, din punct de vedere strict fotbalistic, Șut suferă!

Adrian Șut, criticat pentru evoluțiile sale de la Al-Ain

Adrian Șut a pierdut o sumă imensă, în weekend

Devenit ținta criticilor, în Emirate, și pus pe lista neagră a plecărilor din vară, după cum Sport.ro a arătat aici, Adrian Șut tocmai a ratat și șansa câștigării primului trofeu cu Al-Ain. Pentru că echipa sa a fost învinsă, în finala Cupei Ligii, de Al-Wahda. După o remiză albă, timp de 120 de minute – Șut a fost introdus pe teren, în minutul 90+4 – formația din Abu-Dhabi s-a impus după executarea loviturilor de departajare.

Acest eșec l-a lăsat pe Șut fără o primă imensă! Ca să ne dăm seama despre ce sumă e vorba, cu aproximație, e suficient să amintim câți bani au luat cei de la Sharjah, când au câștigat Cupa Ligii și Cupa Președintelui, în 2023, sub comanda lui Cosmin Olăroiu.

La vremea respectivă, toată echipa a fost primită de guvernatorul din Sharjah și premiată cu suma de 10 milioane de dirham. Adică, 2,3 milioane de euro!

Și, totuși, nu totul e pierdut pentru Adrian Șut! Pentru că, până la finalul acestui sezon, el poate cuceri titlul cu Al-Ain. Cu trei etape înainte de final, „violeții“ au șase puncte avans față de ocupanta locului 2, Shabab Al-Ahli. De asemenea, Al-Ain are de jucat finala Cupei Președintelui, cu Al-Jazira, pe 22 mai.

