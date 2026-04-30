Nicolae Dică l-a avertizat pe Adrian Șut înainte să semneze cu FCSB: „Nu este bine”

Adrian Șut (26 de ani) a fost vândut de FCSB la Al-Ain pentru 1,4 milioane de euro , dar mijlocașul nu s-a acomodat în Emiratele Arabe Unite și ar putea reveni la fosta sa echipă.

Finanțatorul campioanei României pune la cale mai multe transferuri, dar și aducerea unui nou antrenor după ce Mirel Rădoi (45 de ani) a plecat la Gaziantep. Până atunci, Becali spune că la FCSB ar putea reveni un jucător vândut chiar în iarnă.

Fostul jucător și antrenor de la FCSB a văzut ultimul anunț făcut de Gigi Becali, care a dezvăluit că FCSB îl va readuce pe Adrian Șut la echipă în această vară.

Nicolae Dică l-a sfătuti pe Șut să nu revină la FCSB, pentru că antrenorul consideră că întoarcerea în România este un pas înapoi.

„Pentru FCSB e o idee bună, pentru Șut nu este bine că se întoarce. Nu e bine că vine înapoi în campionatul României. A muncit atât de mult, și-a dorit atât să plece, a ajuns acolo pe un salariu foarte bun, iar după câteva luni să se întoarcă...

La calitățile pe care le are, și la cum îl știu eu, pentru că l-am antrenat, credeam că se va impune acolo. Dar și acolo sunt jucători foarte importanți, cu salarii de milioane.

E agresiv, are forță, o tehnică bună pentru poziția lui. Mie îmi plăcea foarte mult la FCSB în ultimul timp, juca în față, prelua pe poziție viitoare. Se mai supăra patronul pe el când greșea, dar o făcea pentru că era preocupat să joace în față.

Păcat că nu s-a acomodat acolo, dar pentru FCSB va fi bine că va reveni. Știe clubul, a făcut performanță”, a declarat Nicolae Dică, potrivit digisport.

Mijlocașul de 27 de ani a bifat doar zece meciuri și un gol în tricoul lui Al-Ain, în patru luni de când se află la formația din Emiratele Arabe Unite.

3,8 milioane de euro este cota lui Adrian Șut, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.