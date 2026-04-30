Nicolae Dică l-a avertizat pe Adrian Șut înainte să semneze cu FCSB: „Nu este bine”

Adrian Șut este foarte aproape de o revenire la FCSB.

Finanțatorul campioanei României pune la cale mai multe transferuri, dar și aducerea unui nou antrenor după ce Mirel Rădoi (45 de ani) a plecat la Gaziantep. Până atunci, Becali spune că la FCSB ar putea reveni un jucător vândut chiar în iarnă.

Adrian Șut (26 de ani) a fost vândut de FCSB la Al-Ain pentru 1,4 milioane de euro, dar mijlocașul nu s-a acomodat în Emiratele Arabe Unite și ar putea reveni la fosta sa echipă.

Nicolae Dică nu vede cu ochi buni întoarcere a lui Andrian Șut la FCSB

Fostul jucător și antrenor de la FCSB a văzut ultimul anunț făcut de Gigi Becali, care a dezvăluit că FCSB îl va readuce pe Adrian Șut la echipă în această vară.

Nicolae Dică l-a sfătuti pe Șut să nu revină la FCSB, pentru că antrenorul consideră că întoarcerea în România este un pas înapoi.

„Pentru FCSB e o idee bună, pentru Șut nu este bine că se întoarce. Nu e bine că vine înapoi în campionatul României. A muncit atât de mult, și-a dorit atât să plece, a ajuns acolo pe un salariu foarte bun, iar după câteva luni să se întoarcă...

La calitățile pe care le are, și la cum îl știu eu, pentru că l-am antrenat, credeam că se va impune acolo. Dar și acolo sunt jucători foarte importanți, cu salarii de milioane.

E agresiv, are forță, o tehnică bună pentru poziția lui. Mie îmi plăcea foarte mult la FCSB în ultimul timp, juca în față, prelua pe poziție viitoare. Se mai supăra patronul pe el când greșea, dar o făcea pentru că era preocupat să joace în față.

Păcat că nu s-a acomodat acolo, dar pentru FCSB va fi bine că va reveni. Știe clubul, a făcut performanță”, a declarat Nicolae Dică, potrivit digisport.

Mijlocașul de 27 de ani a bifat doar zece meciuri și un gol în tricoul lui Al-Ain, în patru luni de când se află la formația din Emiratele Arabe Unite. 

3,8 milioane de euro este cota lui Adrian Șut, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
ARTICOLE PE SUBIECT
Pițurcă s-a lămurit în cazul lui FCSB: "E imposibil! Nu se mai poate schimba"
Pițurcă s-a lămurit în cazul lui FCSB: "E imposibil! Nu se mai poate schimba"
FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci
FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci
Daniel Bîrligea își vinde mașina! Ce sumă cere atacantul FCSB-ului
Daniel Bîrligea își vinde mașina! Ce sumă cere atacantul FCSB-ului
ULTIMELE STIRI
Barcelona transferă de la PSG: mutarea bombă pregătită de campioana Spaniei
Barcelona transferă de la PSG: mutarea bombă pregătită de campioana Spaniei
Luptă nebună pentru un loc extra în Champions League! Au rămas doar două țări implicate
Luptă nebună pentru un loc extra în Champions League! Au rămas doar două țări implicate
Lovitură cruntă pentru PSG! Ce jucător de top ratează returul semifinalei cu Bayern Munchen
Lovitură cruntă pentru PSG! Ce jucător de top ratează returul semifinalei cu Bayern Munchen
„Nu ai motive.” Diego Simeone respinge spectacolul văzut în PSG - Bayern: ce a spus în direct
„Nu ai motive.” Diego Simeone respinge spectacolul văzut în PSG - Bayern: ce a spus în direct
CFR Cluj poate rezolva primul transfer al verii: 250.000 de euro!
CFR Cluj poate rezolva primul transfer al verii: 250.000 de euro!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“

Mourinho, dezlănțuit: „Chivu? N-am crezut niciodată, iar asta e cea mai mare minciună din fotbal!“

Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by

Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by

Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”

Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”

Replica lui Jose Mourinho după ce s-a scris că Perez îl vrea înapoi la Real Madrid

Replica lui Jose Mourinho după ce s-a scris că Perez îl vrea înapoi la Real Madrid

Primul jucător care începe negocierile cu Gigi Becali: „E clar, asta e prioritatea mea“

Primul jucător care începe negocierile cu Gigi Becali: „E clar, asta e prioritatea mea“



Recomandarile redactiei
Luptă nebună pentru un loc extra în Champions League! Au rămas doar două țări implicate
Luptă nebună pentru un loc extra în Champions League! Au rămas doar două țări implicate
Lovitură cruntă pentru PSG! Ce jucător de top ratează returul semifinalei cu Bayern Munchen
Lovitură cruntă pentru PSG! Ce jucător de top ratează returul semifinalei cu Bayern Munchen
Barcelona transferă de la PSG: mutarea bombă pregătită de campioana Spaniei
Barcelona transferă de la PSG: mutarea bombă pregătită de campioana Spaniei
CFR Cluj poate rezolva primul transfer al verii: 250.000 de euro!
CFR Cluj poate rezolva primul transfer al verii: 250.000 de euro!
Simone Inzaghi le dă replica jucătorilor de la Inter care au spus că se simt mai bine cu Cristi Chivu
Simone Inzaghi le dă replica jucătorilor de la Inter care au spus că se simt mai bine cu Cristi Chivu
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
"E într-un declin total". Jucătorul de la FCSB, criticat dur de Marius Șumudică
"E într-un declin total". Jucătorul de la FCSB, criticat dur de Marius Șumudică
Jucătorii de la FCSB au reacționat imediat după ce David Popovici a ajuns în finala la 100 m liber
Jucătorii de la FCSB au reacționat imediat după ce David Popovici a ajuns în finala la 100 m liber
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: „Pe el l-aș pune acolo!”
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: „Pe el l-aș pune acolo!”
Nicolae Dică îl vrea titular la FCSB: ”Merită o șansă”
Nicolae Dică îl vrea titular la FCSB: ”Merită o șansă”
Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

stirileprotv Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

