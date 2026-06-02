Patru dintr-un foc! Ei sunt jucătorii debutați de Gică Hagi la primul meci al ”Regelui” din noul mandat la naționala României

Patru dintr-un foc! Ei sunt jucătorii debutați de Gică Hagi la primul meci al ”Regelui” din noul mandat la naționala României Nationala Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
SPORT.RO
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Gică Hagi a debutat în al doilea său mandat de selecționer al României cu un egal la Tbilisi cu Georgia, scor 1-1. 

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RomaniaGeorgiaGica Hagi
Din articol

Gruzinii au deschis scorul după o gafă comisă de Marian Aioani, dar Louis Munteanu a restabilit egalitatea cu o lovitură frumoasă de cap, după o centrare a lui Screciu. 

Hagi a debutat patru jucători la națională în amicalul cu Georgia

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Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
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Gică Hagi a debutat patru jucători la echipa națională în amicalul cu Georgia

Gică Hagi a adus forțe proaspete în al doilea său mandat ca selecționer al echipei naționale. ”Regele” are mare experiență cu jucătorii tineri, iar 6 din 11 titulari ai naționalei din amicalul cu Georgia au trecut pe la Academia Hagi.

Mai mult, noul selecționer al României a debutat patru fotbaliști în amicalul cu Georgia. Cei patru jucători care și-au făcut debutul la echipa națională marți seară au fost Andrei Borza, fundașul stânga de la Rapid, care i-a fost elev lui Gică Hagi la Farul Constanța, Matei Ilie, fundașul celor de la CFR Cluj, portarul Otto Hindrich de la Legia Varșovia, dar și David Matei, puștiul devenit campion cu Universitatea Craiova. 

Ce a spus Gică Hagi după meci

E primul meci, puteam face mai multe, dar am fost împrună câteva zile. Ușor-ușor, eu o să îi înțeleg pe ei, ei pe mine și o să fie mai bine. În mare parte, am luptat, am ieșit la joc, am făcut lucruri bune, am făcut și greșeli, dar asta e. Au venit și trebuie să se comporte ca atare. Ei au arătat personalitate. Coman nu trebuie să îmi mulțumească. Ei tot ce fac în viață fac pentru ei, noi îi sprijinim. Încercăm să îi aducem pe drumul bun. Eu vreau să îl am pe Coman la echipa națională. 

Va fi un meci foarte greu, Țara Galilor este o echipă foarte agresivă. Va trebui să lucrăm în cele trei zile. Încercăm să facem o formație bună, competitivă prin care să câștigăm meciul”, a spus Gică Hagi la interviu. 

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