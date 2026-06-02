GALERIE FOTO Ce nu s-a văzut la TV. Gestul făcut de Gică Hagi după Georgia - România

Ce nu s-a văzut la TV. Gestul făcut de Gică Hagi după Georgia - România Nationala
SPORT.RO
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Georgia - România s-a încheiat 1-1.

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Gica HagiNationalaRomanianationala romanieihagi
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După o primă repriză fără modificări pe tabela de marcaj, Georgia a deschis scorul în minutul 46, prin Giorgi Kvilitaia, în timp ce Louis Munteanu a restabilit egalitatea în minutul 55.

Ce nu s-a văzut la TV. Gestul făcut de Gică Hagi după Georgia - România

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Foto: Corespondenți Pro TV

După meci, Gică Hagi a mers cu jucătorii spre sectorul special în care au stat suporterii primei reprezentative, ca să salute galeria.

Georgia și România s-au întâlnit într-un joc de pregătire organizat la Tbilisi, pe ”Mikheil Meshki Stadium” marți seară, de la ora 20:00.

A fost prima partidă la cârma lui Hagi în al doilea mandat la națională. El a mai antrenat prima reprezentativă în urmă cu 25 de ani, când a debutat tot cu Georgia, iar meciul atunci tot 1-1 s-a terminat.

Echipele de start în Georgia - România

Georgia: Mamardashvili - Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Azarov - Mamageishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Kiteishvili - Kvilitaia, Zivzivadze

Rezerve: Kereselidze, Gugeshashvii, Dvali, Kvaratskhelia, Lobjanidze, Beriashvili, Gelashvili, Mekvabishvili, Gagnidze, Kvernadze, Karebashvili, Egoyan

România: Aioani - Coubiș, Drăgușin, Ghiță, Borza - Marin, Screciu - Moruțan, Hagi, Mihăilă - Coman

Rezerve: Târnovanu, Hindrich, Cicâldău, Munteanu, Baiaram, Dobre, Eissat, Băluță, Matei, Ilie, Sorescu

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