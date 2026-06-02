CFR Cluj a încheiat pe locul 3 play-off-ul Superligii României cu 43 de puncte. După zece etape desfășurate în partea a doua a campionatului, ardelenii au bifat patru victorii, patru remize și două eșecuri.

Lovitură pentru CFR Cluj! Conturi blocate și interdicție la transferuri. Ce urmează

Problemele se țin scai de CFR Cluj, la puțin timp după ce antrenorul principal Daniel Pancu a plecat din Gruia cu scandal. Din informațiile Pro TV și Sport.ro, celor de la CFR Cluj le-ar fi fost blocate conturile de către ANAF, din cauza datoriilor.

În acest sens, CFR Cluj a primit interdicție la transferuri de la FIFA.

Din cauza conturilor blocate de către ANAF, CFR Cluj ar urma să piardă șase jucători, care cer să plece. Motivul principal are legătură cu problemele financiare ale clubului din Gruia.

Una dintre rezolvări pentru această problemă - conturi blocate de ANAF din cauza datoriilor - ar fi ca patronul Ioan Varga să bage clubul în insolvență.

Alt subiect picant la CFR Cluj. Lipsa antrenorului

Pe lângă obstacolul cu banii, fosta vicecampioană a României se confruntă și cu problema antrenorului. Plecarea lui Daniel Pancu a lăsat vacantă poziția de ”principal” din Gruia.

Iuliu Mureșan, președintele lui CFR Cluj, spunea recent că e în discuții cu mai mulți antrenori și că săptămâna aceasta ar urma să se decidă cine va prelua clubul pentru stagiunea următoare.

”Suntem în discuții cu mai mulți antrenori, mai multe variante, dar nu pot să vă dau nume. Săptămâna viitoare ar trebui să decidem, până miercuri-joi, sper. Avem timp.

(n.r. - Toni Conceicao e pe listă?) Sunt vreo 4-5-6 pe listă, dar nu vă dau amănunte că nu are sens să speculăm”, a spus Iuliu Mureșan, în exclusivitate pentru Sport.ro.