Adrian Șut (26 de ani) a fost vândut de FCSB la Al-Ain pentru 1,4 milioane de euro , dar mijlocașul nu s-a acomodat în Emiratele Arabe Unite și ar putea reveni la fosta sa echipă.

Finanțatorul campioanei României pune la cale mai multe transferuri, dar și aducerea unui nou antrenor după ce Mirel Rădoi (45 de ani) a plecat la Gaziantep. Până atunci, Becali spune că la FCSB ar putea reveni un jucător vândut chiar în iarnă.

Antrenorul interimar de la FCSB a fost întrebat despre posibilitatea ca Adrian Șut să revină la formația roș-albastră, având în vedere că Al-Ain vrea să renunțe la serviciile sale.

Lucian Filip a dezvăluit că a vorbit cu mijlocașul defensiv de ziua lui și a spus că FCSB îl dorește înapoi, dar totul ține de dorința fotbalistului.

„A fost unul dintre cei mai importanţi jucători, dar nu trebuie să ne dorim doar noi, trebuie să-şi dorească şi el. Depinde de el dacă va dori să se întoarcă. Cu Şut am vorbit puţin, i-am urat 'La mulţi ani' şi cam atât”, a declarat Lucian Filip la conferința de presă.

Mijlocașul de 27 de ani a bifat doar zece meciuri și un gol în tricoul lui Al-Ain, în patru luni de când se află la formația din Emiratele Arabe Unite.

3,8 milioane de euro este cota lui Adrian Șut, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.