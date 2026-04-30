Finanțatorul campioanei României pune la cale mai multe transferuri, dar și aducerea unui nou antrenor după ce Mirel Rădoi (45 de ani) a plecat la Gaziantep. Până atunci, Becali spune că la FCSB ar putea reveni un jucător vândut chiar în iarnă.
Adrian Șut (26 de ani) a fost vândut de FCSB la Al-Ain pentru 1,4 milioane de euro, dar mijlocașul nu s-a acomodat în Emiratele Arabe Unite și ar putea reveni la fosta sa echipă.
Lucian Filip, despre revenirea lui Adrian Șut la FCSB
Antrenorul interimar de la FCSB a fost întrebat despre posibilitatea ca Adrian Șut să revină la formația roș-albastră, având în vedere că Al-Ain vrea să renunțe la serviciile sale.
Lucian Filip a dezvăluit că a vorbit cu mijlocașul defensiv de ziua lui și a spus că FCSB îl dorește înapoi, dar totul ține de dorința fotbalistului.
„A fost unul dintre cei mai importanţi jucători, dar nu trebuie să ne dorim doar noi, trebuie să-şi dorească şi el. Depinde de el dacă va dori să se întoarcă. Cu Şut am vorbit puţin, i-am urat 'La mulţi ani' şi cam atât”, a declarat Lucian Filip la conferința de presă.
Mijlocașul de 27 de ani a bifat doar zece meciuri și un gol în tricoul lui Al-Ain, în patru luni de când se află la formația din Emiratele Arabe Unite.
3,8 milioane de euro este cota lui Adrian Șut, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.