VIDEO Revine Adrian Șut la FCSB?! Lucian Filip a spus-o clar: „Am vorbit”

Revine Adrian Șut la FCSB?! Lucian Filip a spus-o clar: „Am vorbit” Superliga
Adrian Șut ar putea reveni la FCSB în această vară.

Finanțatorul campioanei României pune la cale mai multe transferuri, dar și aducerea unui nou antrenor după ce Mirel Rădoi (45 de ani) a plecat la Gaziantep. Până atunci, Becali spune că la FCSB ar putea reveni un jucător vândut chiar în iarnă.

Adrian Șut (26 de ani) a fost vândut de FCSB la Al-Ain pentru 1,4 milioane de euro, dar mijlocașul nu s-a acomodat în Emiratele Arabe Unite și ar putea reveni la fosta sa echipă.

Lucian Filip, despre revenirea lui Adrian Șut la FCSB 

Antrenorul interimar de la FCSB a fost întrebat despre posibilitatea ca Adrian Șut să revină la formația roș-albastră, având în vedere că Al-Ain vrea să renunțe la serviciile sale.

Lucian Filip a dezvăluit că a vorbit cu mijlocașul defensiv de ziua lui și a spus că FCSB îl dorește înapoi, dar totul ține de dorința fotbalistului.

„A fost unul dintre cei mai importanţi jucători, dar nu trebuie să ne dorim doar noi, trebuie să-şi dorească şi el. Depinde de el dacă va dori să se întoarcă. Cu Şut am vorbit puţin, i-am urat 'La mulţi ani' şi cam atât”, a declarat Lucian Filip la conferința de presă.

Mijlocașul de 27 de ani a bifat doar zece meciuri și un gol în tricoul lui Al-Ain, în patru luni de când se află la formația din Emiratele Arabe Unite. 

3,8 milioane de euro este cota lui Adrian Șut, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bolojan: Exemplu de ce înseamnă să îţi baţi joc de banul public nefăcând investiţii - Hidroelectrica. A preferat profiturile
Bolojan: Exemplu de ce înseamnă să îţi baţi joc de banul public nefăcând investiţii - Hidroelectrica. A preferat profiturile
ARTICOLE PE SUBIECT
Nicolae Dică l-a avertizat pe Adrian Șut înainte să semneze cu FCSB: „Nu este bine”
Nicolae Dică l-a avertizat pe Adrian Șut înainte să semneze cu FCSB: „Nu este bine”
Pițurcă s-a lămurit în cazul lui FCSB: "E imposibil! Nu se mai poate schimba"
Pițurcă s-a lămurit în cazul lui FCSB: "E imposibil! Nu se mai poate schimba"
FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci
FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci
ULTIMELE STIRI
Așa a ajuns Chivu antrenor la Inter! Dezvăluirea făcută de Simone Inzaghi, la aproape un an de la plecare
Așa a ajuns Chivu antrenor la Inter! Dezvăluirea făcută de Simone Inzaghi, la aproape un an de la plecare
Prima jucătoare de tenis care a pozat în Playboy divorțează: pozele fierbinți ale fostei sportivei
Prima jucătoare de tenis care a pozat în Playboy divorțează: pozele fierbinți ale fostei sportivei
Neînvinsă și fără gol primit în preliminarii, Moldova a ratat calificarea la EURO!
Neînvinsă și fără gol primit în preliminarii, Moldova a ratat calificarea la EURO!
A venit decizia finală: o echipă din play-off nu a primit licența UEFA! Ce se întâmplă cu Rapid
A venit decizia finală: o echipă din play-off nu a primit licența UEFA! Ce se întâmplă cu Rapid
Peste 1.200 de jucători de Counter-Strike 2 și Brawl Stars din toată țara participă la competiția Esports Kings
Peste 1.200 de jucători de Counter-Strike 2 și Brawl Stars din toată țara participă la competiția Esports Kings
FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

Simone Inzaghi spune în premieră ce crede despre Cristi Chivu, după ce românul i-a luat locul la Inter

Simone Inzaghi spune în premieră ce crede despre Cristi Chivu, după ce românul i-a luat locul la Inter

Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by

Mondial fără Iran! Canadienii l-au reținut pe șeful Federației de la Teheran! Italia și Emirate, în stand-by

Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”

Fosta iubită a lui Dele Alli a pozat topless și fanii i-au ”invadat” conturile sociale: ”Mulțumim, ești un înger!”

Replica lui Jose Mourinho după ce s-a scris că Perez îl vrea înapoi la Real Madrid

Replica lui Jose Mourinho după ce s-a scris că Perez îl vrea înapoi la Real Madrid

Daniel Bîrligea își vinde mașina! Ce sumă cere atacantul FCSB-ului

Daniel Bîrligea își vinde mașina! Ce sumă cere atacantul FCSB-ului



Așa a ajuns Chivu antrenor la Inter! Dezvăluirea făcută de Simone Inzaghi, la aproape un an de la plecare
Așa a ajuns Chivu antrenor la Inter! Dezvăluirea făcută de Simone Inzaghi, la aproape un an de la plecare
A venit decizia finală: o echipă din play-off nu a primit licența UEFA! Ce se întâmplă cu Rapid
A venit decizia finală: o echipă din play-off nu a primit licența UEFA! Ce se întâmplă cu Rapid
Neînvinsă și fără gol primit în preliminarii, Moldova a ratat calificarea la EURO!
Neînvinsă și fără gol primit în preliminarii, Moldova a ratat calificarea la EURO!
Prima jucătoare de tenis care a pozat în Playboy divorțează: pozele fierbinți ale fostei sportivei
Prima jucătoare de tenis care a pozat în Playboy divorțează: pozele fierbinți ale fostei sportivei
Biletele pentru finala Cupei României, vândute în timp record! Cozi uriașe și la Cluj Arena: fanii au venit cu 3 ore înainte
Biletele pentru finala Cupei României, vândute în timp record! Cozi uriașe și la Cluj Arena: fanii au venit cu 3 ore înainte
”Spune multe despre FCSB, nu neapărat despre el!” Cum se laudă „roș-albaștrii” după convocarea lui Compagno la națională
”Spune multe despre FCSB, nu neapărat despre el!” Cum se laudă „roș-albaștrii” după convocarea lui Compagno la națională
Basarab Panduru râde de situația de la FCSB. Pe cine a ironizat
Basarab Panduru râde de situația de la FCSB. Pe cine a ironizat
"E într-un declin total". Jucătorul de la FCSB, criticat dur de Marius Șumudică
"E într-un declin total". Jucătorul de la FCSB, criticat dur de Marius Șumudică
Jucătorii de la FCSB au reacționat imediat după ce David Popovici a ajuns în finala la 100 m liber
Jucătorii de la FCSB au reacționat imediat după ce David Popovici a ajuns în finala la 100 m liber
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Liderul deputaților PNL: „Sunt parlamentari care au fost forţaţi să semneze moţiunea. Au posibilitatea să se exprime la vot”

stirileprotv Liderul deputaților PNL: „Sunt parlamentari care au fost forţaţi să semneze moţiunea. Au posibilitatea să se exprime la vot”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

