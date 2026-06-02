Fosta campioană a evoluat în premieră în play-out, în ciuda obiectivelor îndrăznețe setate de Gigi Becali în vara anului trecut. Acum, finanțatorul FCSB-ului nu vrea să mai repete aceeași greșeală și este convins că echipa sa se va lupta din nou la titlu.

Pentru asta, finanțatorul campioanei este gata să facă mai multă mutări în această vară pe piața transferurilor. Mai mulți jucători vor pleca de la echipă, urmând ca Becali să investească serios pentru a aduce alți fotbaliști.

Gigi Becali: ”Ne batem la titlu cu Craiova și Rapid”

Pus să numească echipele cu care crede că se va lupta la titlu, Gigi Becali n-a stat foarte mult pe gânduri și le-a ”nominalizat” pe Universitatea Craiova și Rapid.

„O să ne batem cu Craiova și, cred eu, și cu Rapid. Șucu este un om deștept. Știu eu? Este el deștept, dar nu prea se pricepe la fotbal. El investește bani. Este un om ambițios. E liniștit, dar ambițios. Mai vine și cu rugăciune.

Nu-ți convine să te rogi în fața lui Becali. Trebuie să bage bani. Eu așa cred. Cu Craiova și Rapid. Ce să facă Rotaru? Mă bat cu 10 craioveni și cu Șucu”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.ro.

FCSB, cap de serie în Conference League

Grație coeficientului UEFA de 25.500, FCSB va fi cap de serie în turul 2 preliminar al Conference League și va evita adversari mai puternici în următoarea fază.

Printre posibilii adversari se numără Motherwell, Dunajska Streda, NK Varazdin, Beitar Ierusalim, Hapoel Tel-Aviv, Debrecen, Zimbru Chișinău, Shelbourne sau Valletta.