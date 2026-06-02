I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: Real îl ia pe starul Interului. „Înlocuitor pentru Carvajal“

Real vrea să profite de clauza de reziliere din contractul jucătorului batav, în valoare de 25 de milioane de euro, valabilă până la jumătatea lunii iulie. Această clauză e poate fi activată doar de cluburile din afara Italiei. Spaniolii îl consideră pe Denzel Dumfries înlocuitorul potrivit pentru fostul lor căpitan, Dani Carvajal, al cărui contract expiră pe 1 iulie.

Sorana Cîrstea pierde primul set la zero, în sferturile Roland Garros 2026. Românca începe mai bine setul secund

Tarile de Jos, victorie la limita in cel mai nebun meci de la Euro 2020! Ucraina a egalat in doar patru minute! Dumfries a adus victoria! Aici ai tot ce s-a intamplat in meci

Real Madrid nu este singurul club interesat de Dumfries şi, în aceste condiţii, Inter Milano a început deja demersurile pentru aducerea unui înlocuitor pentru internaționalul olandez. Potrivit Agerpres, principala ţintă a milanezilor este Marco Palestra de la rivala din Serie A, Atalanta Bergamo. Transferul acestuia, la Inter, poate fi realizat în schimbul sumei de 50 de milioane de euro, potrivit speculațiilor din Italia.

Revenid la Dumfries, acesta a avut o contribuție importantă la eventul Interului din sezonul recent încheiat. În cele 28 de partide în care a fost pe teren, olandezul a adunat 5 goluri și 2 pase de gol.

Dumfries a fost adus, la Inter, în august 2021, de la PSV Eindhoven, în schimbul sumei de 14,250,000 de euro.