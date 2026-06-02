Ce tricolor a uimit la Tbilisi după Georgia - România 1-1: ”Va juca pe cele mai mari scene ale fotbalului mondial”

Mihai Stoica a spus că nu crede că selecționerul Gică Hagi va mai apela la Olimpiu Moruțan ca aripă dreapta și la Lisav Eissat ca fundaș stânga, după evoluțiile pe care le-au avut în Georgia - România 1-1.

Mihai Stoica a criticat doi fotbaliști

La polul opus, Stoica s-a arătat încântat de faptul că Hagi a început să implementeze de la debut un sistem cu trei fundași centrali pe fază ofensivă.

„Eu cred că e un meci unde Gică Hagi s-a gândit la emoticoane. Unde pune 'UP' și unde pune... Eu nu cred că o să mai vedem jucători pe anumite poziții. Bandă dreaptă nu o să-l mai vedem pe Moruțan. Bandă stângă (n.r.- fundaș) nu o să-l mai vedem pe Eissat niciodată, mă gândesc.

Dar e normal să încerci și când poți să încerci? La antrenamente poți încerca, dar amicale n-ai când să faci, cum se făceau meciuri-școală pe vremuri. A fost cea mai bună oportunitate pentru Gică să vadă ce jucători se potrivesc pe anumite poziții, ce nu se potrivesc și a tras destul de multe concluzii după meciul ăsta.

Schimbarea care l-a încântat pe Stoica

Sunt mulțumit că noi tot timpul am făcut lobby pentru sistemul ăsta, de foarte mult timp. Vorbeam de trei fundași de pe vremea când antrena Edi Iordănescu, pentru că sunt prea buni jucători ofensivi Rațiu și Bancu să nu găsești un sistem care să le pună în valoare calitățile. Ne bucurăm că Gică Hagi a apelat la sistemul ăsta.

Mi-a plăcut enorm execuția lui Louis Munteanu de la gol. El dă goluri foarte ușor, e o chestie formidabilă”, a declarat Mihai Stoica, la televiziunea Prima Sport.

Caseta meciului Georgia - România 1-1