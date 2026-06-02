Mihai Stoica a spus că nu crede că selecționerul Gică Hagi va mai apela la Olimpiu Moruțan ca aripă dreapta și la Lisav Eissat ca fundaș stânga, după evoluțiile pe care le-au avut în Georgia - România 1-1.
Mihai Stoica a criticat doi fotbaliști
La polul opus, Stoica s-a arătat încântat de faptul că Hagi a început să implementeze de la debut un sistem cu trei fundași centrali pe fază ofensivă.
„Eu cred că e un meci unde Gică Hagi s-a gândit la emoticoane. Unde pune 'UP' și unde pune... Eu nu cred că o să mai vedem jucători pe anumite poziții. Bandă dreaptă nu o să-l mai vedem pe Moruțan. Bandă stângă (n.r.- fundaș) nu o să-l mai vedem pe Eissat niciodată, mă gândesc.
Dar e normal să încerci și când poți să încerci? La antrenamente poți încerca, dar amicale n-ai când să faci, cum se făceau meciuri-școală pe vremuri. A fost cea mai bună oportunitate pentru Gică să vadă ce jucători se potrivesc pe anumite poziții, ce nu se potrivesc și a tras destul de multe concluzii după meciul ăsta.
Schimbarea care l-a încântat pe Stoica
Sunt mulțumit că noi tot timpul am făcut lobby pentru sistemul ăsta, de foarte mult timp. Vorbeam de trei fundași de pe vremea când antrena Edi Iordănescu, pentru că sunt prea buni jucători ofensivi Rațiu și Bancu să nu găsești un sistem care să le pună în valoare calitățile. Ne bucurăm că Gică Hagi a apelat la sistemul ăsta.
Mi-a plăcut enorm execuția lui Louis Munteanu de la gol. El dă goluri foarte ușor, e o chestie formidabilă”, a declarat Mihai Stoica, la televiziunea Prima Sport.
Caseta meciului Georgia - România 1-1
- Georgia: Mamardashvili – Kashia (Beriashvili 66'), Goglichidze (Gelashvili 83'), Kochorashvili, Zivzivadze (Kvernadze 66'), Chakvetadze (Egoyan 46'), Kvilitaia (Mekvabishvili 83'), Lochoshvili (Dvali 66'), Mamageishvili, Azarov, Kiteishvili. Selecționer: Willy Sagnol
- România: Aioani (Hindrich 63') – Coubiş (M. Ilie 63'), Drăguşin, Ghiţă (Sorescu 78'), Borza (Eissat 46') – Screciu (D. Matei 71'), R. Marin (Cicâldău 46') – Moruţan (Al. Dobre 46'), I. Hagi (T. Băluţă 63'), Mihăilă (Baiaram 63') – Fl. Coman (Louis Munteanu 46'). Selecționer: Gheorghe Hagi
- Cartonaşe galbene: Kvilitaia 59', Goglichidze 80' / Screciu 41', Drăguşin 59', T. Băluţă 82', M. Ilie 84'
- Arbitru: Moatasem Ahmad Al-Mazyed (Qatar)
- Au marcat: Kvilitaia 46' / L. Munteanu 55'