Basarab Panduru a dat verdictul: care este marea problemă a lui Adrian Șut

Finanțatorul campioanei României pune la cale mai multe transferuri, dar și aducerea unui nou antrenor după ce Mirel Rădoi (45 de ani) a plecat la Gaziantep. Până atunci, Becali spune că la FCSB ar putea reveni un jucător vândut chiar în iarnă.
Adrian Șut (26 de ani) a fost vândut de FCSB la Al-Ain pentru 1,4 milioane de euro, dar mijlocașul nu s-a acomodat în Emiratele Arabe Unite și ar putea reveni la fosta sa echipă.
Basarab Panduru a spus de ce nu mai este dorit Șut la Al-Ain
Fostul fotbalist de la Steaua consideră că problema lui Adrian Șut este că nu a fost dorit de actualul antrenor de la Al-Ain.
Basarab Panduru crede că tehnicianul formației din Emiratele Arabe Unite nu și-a dat acordul pentru transferul mijlocașului român și de aceea el este ca plecat de la Al-Ain.
„E puţin mai complicat, s-ar putea ca el să fi ajuns acolo fără acordul antrenorului, se poate. Eu am văzut echipa lor, ştiu jucătorii în mare parte, i-am văzut şi mi se părea că nu prea are unde să joace. S-ar putea să fi fost adus la echipă fără acordul antrenorului şi să aibă probleme. Nu înseamna că nu e bun, dar sunt alţii care...”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.
Mijlocașul de 27 de ani a bifat doar zece meciuri și un gol în tricoul lui Al-Ain, în patru luni de când se află la formația din Emiratele Arabe Unite.
3,8 milioane de euro este cota lui Adrian Șut, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.