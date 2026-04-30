Basarab Panduru a dat verdictul: care este marea problemă a lui Adrian Șut

Adrian Șut (26 de ani) a fost vândut de FCSB la Al-Ain pentru 1,4 milioane de euro , dar mijlocașul nu s-a acomodat în Emiratele Arabe Unite și ar putea reveni la fosta sa echipă.

Finanțatorul campioanei României pune la cale mai multe transferuri, dar și aducerea unui nou antrenor după ce Mirel Rădoi (45 de ani) a plecat la Gaziantep. Până atunci, Becali spune că la FCSB ar putea reveni un jucător vândut chiar în iarnă.

Fostul fotbalist de la Steaua consideră că problema lui Adrian Șut este că nu a fost dorit de actualul antrenor de la Al-Ain.

Basarab Panduru crede că tehnicianul formației din Emiratele Arabe Unite nu și-a dat acordul pentru transferul mijlocașului român și de aceea el este ca plecat de la Al-Ain.

„E puţin mai complicat, s-ar putea ca el să fi ajuns acolo fără acordul antrenorului, se poate. Eu am văzut echipa lor, ştiu jucătorii în mare parte, i-am văzut şi mi se părea că nu prea are unde să joace. S-ar putea să fi fost adus la echipă fără acordul antrenorului şi să aibă probleme. Nu înseamna că nu e bun, dar sunt alţii care...”, a declarat Basarab Panduru, la Prima Sport.

Mijlocașul de 27 de ani a bifat doar zece meciuri și un gol în tricoul lui Al-Ain, în patru luni de când se află la formația din Emiratele Arabe Unite.

3,8 milioane de euro este cota lui Adrian Șut, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.