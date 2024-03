În meciul tur, Al Ain s-a impus pe teren propriu, scor 1-0. În manșa secundă, partida a fost una spectaculoasă.

Al Ain s-a distanțat la două goluri în debutul primei reprize și părea că accederea în sferturile de finală ale competiției este aproape rezolvată.

Al Nassr a revenit și a marcat trei goluri, ducând meciul în prelungiri pentru stabilirea echipei calificate.

În minutul 60, la scorul de 2-2, Cristiano Ronaldo a avut o ratare monumentală, din fața porții, fază la care și-a pus mâinile în cap, iar pe rețelele de socializare au apărut numeroase reacții.

CRISTIANO RONALDO MISSED AN ABSOLUTE SITTER THAT WOULD'VE TIED IT ON AGGREGATE ????pic.twitter.com/IIDDAvNLBL