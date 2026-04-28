Finanțatorul campioanei României pune la cale mai multe transferuri, dar și aducerea unui nou antrenor după ce Mirel Rădoi (45 de ani) a plecat la Gaziantep. Până atunci, Becali spune că la FCSB ar putea reveni un jucător vândut chiar în iarnă.

Adrian Șut (26 de ani) a fost vândut de FCSB la Al-Ain pentru 1,4 milioane de euro, dar mijlocașul nu s-a acomodat în Emiratele Arabe Unite și ar putea reveni la fosta sa echipă.

Gigi Becali anunță: Adrian Șut ar putea reveni la FCSB!

Până acum, Șut a evoluat în zece partide pentru echipa sa de club, majoritatea din postura de rezervă. Rămâne de văzut în ce măsură ar fi posibil un transfer al mijlocașului în vară, ținând cont că înțelegerea sa cu Al-Ain se întinde până în 2028.

„L-am văzut pe Joao Paulo că e mijlocaș central și are calitate, că altfel eram disperat, că nu știam cum să abordez meciurile din baraj. Eram terminat, nu aveam mijlocaș central.

(n.r. - despre Adrian Șut) Șut? Am auzit că pe acolo prin Arabia... îl luăm înapoi, ce să facem? Vreau unul mai iute, mai agresiv”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Adrian Șut, făcut praf de fanii echipei Al-Ain

La patru luni după sosirea sa la liderul din Emirate, Șut e făcut praf pe pagina de Instagram a celor de la Al-Ain. Și drama e că nici antrenorul Vladimir Ivic nu e foarte mulțumit de el. În meciul crucial cu Shabab Al-Ahli (3-2) l-a introdus, în minutul… 90+7, iar în ultima etapă nu a fost nici măcar în lot.

Iată însă ce scriu fanii lui Al-Ain despre Adrian Șut: