După o primă repriză fără goluri, gazdele au deschis scorul imediat după pauză, când Kvilitaia a profitat de o eroare a lui Marian Aioani.

„Tricolorii” au reacționat rapid, iar Louis Munteanu a restabilit egalitatea în minutul 55, cu o lovitură de cap precisă după centrarea lui Adrian Screciu.

Tricolorul care i-a impresionat pe georgieni: „Va juca pe cele mai mari scene ale fotbalului mondial”

Imediat după fluierul final, Sport.ro a stat de vorbă cu Dachi Kobakhidze, un tânăr georgian pasionat de fotbal și îndrăgostit de România.

Dachi a crescut în jurul fotbalului și a împărțit terenul în copilărie cu Khvicha Kvaratskhelia, după cum a povestit acesta într-un interviu acordat pentru Sport.ro anul trecut.

De-a lungul timpului a rămas conectat la fenomen și urmărește atent fotbalul românesc, pe care îl apreciază în mod special.

Întrebat care jucător român l-a impresionat cel mai mult în amicalul de la Tbilisi, răspunsul a venit fără ezitare: Louis Munteanu.

„În primul rând, salut cu respect oamenii de acasă și vă mulțumesc pentru această oportunitate.

Am urmărit meciul dintre România și Georgia, un joc dificil pentru noi. Este un nou început pentru echipa națională, mai ales după pierderea căpitanului Guram Kashia. Totuși, echipa intră într-o nouă etapă, iar liderul este acum Khvicha Kvaratskhelia.

România practică un fotbal bun sub conducerea lui Gheorghe Hagi, un nume legendar în fotbal.

Mi-a atras atenția Louis Munteanu. Este un jucător tânăr, dar foarte eficient, marchează constant și are un simț bun al porții. Dacă va continua să muncească și va avea alegeri corecte în carieră, cred că va ajunge pe cele mai mari scene ale fotbalului mondial”, a declarat Dachi Kobakhidze pentru Sport.ro.