Florinel Coman a vorbit despre transfer! Gigi Becali anunțase că îl așteaptă la FCSB

Florinel Coman a vorbit despre transfer! Gigi Becali anunțase că îl așteaptă la FCSB Nationala
SPORT.RO
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Amicalul Georgia - România s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, iar pe tricolori îi așteaptă un nou meci de pregătire, cu Țara Galilor, pe 6 iunie. 

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Florinel ComanFCSBGigi BecaliTransferRomaniaGeorgia
Din articol

Florinel Coman a fost titularizat de Gică Hagi în meciul cu Georgia, chiar dacă fostul jucător de la FCSB a avut parte de un sezon complicat la Al Gharafa, unde nu a jucat foarte mult. 

Florinel Coman: ”Am un contract!”

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Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
Gheorghe Hagi, în Georgia - România / Foto Sport Pictures
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Coman a fost mulțumit de prestația naționalei, dar spune că rezultatul putea fi unul mai bun. Atacantul a declarat că gestul lui Gică Hagi de a-l convoca la echipa națională i-a dat mare încredere și așteaptă noi convocări. 

Un meci bun, un meci deschis, un meci pe care cred eu că l-am controlat în mare parte. Am început foarte bine jocul, ne-am creat câteva ocazii, din păcate m-am grăbit în fața porții, dar eu cred că per total a fost ok. (n. r. ce le-a spus Hagi) A vorbit cu noi, cu grupul, a spus că a fost bine, să avem încredere în noi, pentru că nu este ușor, este primul meci până la urmă. 

Cu încredere vom putea ajunge departe, părerea mea. Mă bucur foarte mult că am fost convocat, înseamnă o mare încredere pe care mi-a oferit-o, îmi era dor de echipa națională, de colegi, de atmosferă, de antrenamentele de aici și sper ca pe viitor să fie mult mai bine. Nu foarte diferită, mă bucur pentru tinerii care au fost convocați, arată bine la antrenamente, tot grupul ne cunoaștem de mult timp, am fost colegi și adversari, doar trebuie să avem încredere și să ne antrenăm foarte bine”, a spus Florinel Coman după meci pentru as.ro.

Întrebat despre viitorul său, în condițiile în care Gigi Becali a anunțat că îl așteaptă pe Coman înapoi la FCSB, fotbalistul a oferit un răspuns ambiguu: ”Am un contract și nu am ce să comentez mai mult”.

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