Mijlocașul defensiv a ajuns la un acord cu Al Ain, echipa din Emiratele Arabe Unite, și va semna un contract valabil pe următoarele două sezoane și jumătate.

Ce salariu va câștiga Adrian Șut în Emirate

Șut a părăsit cantonamentul din Antalya al celor de la FCSB și s-a îndreptat spre Dubai pentru a semna cu noua sa echipă, la care ar putea debuta la data de 17 ianuarie, în meciul cu Al Wahda.

Jurnalistul Abdulaziz Al-Tamimi a dezvăluit ce salariu va încasa internaționalul român la Al Ain. Se pare că Adrian Șut va câștiga aproximativ un milion de euro anual, ceea ce înseamnă că închizătorul cotat la 3,8 milioane de euro va pleca cu 2,5 milioane de euro după cei doi ani și jumătate petrecuți în Golf.

Gigi Becali pregătește următorul transfer de la FCSB



Campioana îi va aduce rapid un înlocuitor lui Șut. Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a intervenit și a spus că Mihai Stoica lucrează deja la transferul unui mijlocaș.



Omul cu banii de la club și-a dat ”OK-ul” și în privința sumei de transfer. Becali nu i-a dezvăluit numele, dar s-a limitat să spună că următorul transfer al echipei sale este din străinătate.



„Azi sau mâine o să-l vedeți. Când am vorbit cu Meme, i-am spus să facă ce vrea, a fost o chestiune de 100.000 în plus sau în minus. I-am spus să-l ia. El mi-a spus acum vreo lună de zile că a văzut mai mulți jucători și a zis că e unul 'bun, bun'”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

