ULTIMA ORA | Se retrage Gigi Becali? Patronul FCSB, dispus sa faca pasul inapoi dupa eliminarea din Europa: "Poate e nevoie sa ma las!"

FCSB a ratat calificarea in grupele europene pentru al doilea sezon consecutiv. Guimaraes a castigat returul din Portugalia, scor 1-0.



Gigi Becali da vina pe Divinitate pentru rezultatele echipei din startul acestui sezon si se gandeste chiar sa faca un pas inapoi. Criticat pentru modul in care conduce clubul, Becali pare sa fi fost convins de ultimele rezultate ca poate ar fi mai bine sa lase o echipa de profesionisti la carma clubului.

"La fotbal trebuie sa joci barbateste, nu baieteste. Cu siguranta ca este o pedeapsa de Sus. Domnul stie de ce. Poate e mai bine asa pentru mine. Poate nu trebuie sa ma calific si sa iau campionatul la anul. Poate e nevoie sa ma las, poate imi da Domnul semne si atunci o sa ma las. Nu ma intreaba Hristos la judecata daca m-am calificat in grupele Europa League", a spus Gigi Becali, la ProX.





Patru jucatori, pe lista neagra



Becali confirma ca FCSB se va desparti de mai multi jucatori in perioada imediat urmatoare.

Primii vizati sunt 4 dintre fotbalistii adusi in aceasta vara: Marc, Gikiewicz, Belu si Salomao. Nici Moutinho nu e sigur de postul sau in echipa.

"O sa plece cine trebuie sa plece. Nu mai avem nevoie de atatia jucatori. Pleaca Marc, polonezul Gikiewicz, fundasul dreapta- Belu. Chiar si Salomao poate sa plece. Avem prea multi jucatori. Aveam accidentati si ne-am gandit ca ne calificam in grupe. Trebuie sa scap de ei acum! Moutinho a intrat odihnit sa faca diferenta si a dat doua pase... Nu ma bag. Ce crede Vintila, sa faca. A adus un preparator fizic, pe Dinamo, nu-l cunosc. E fotbal. Nu suntem nici in divizia a doua, nici intr-a 4-a. Nu suntem in faliment", a spus Becali la PRO X.