GUIMARAES - FCSB, AZI 22.00 la PRO TV | Surpriza lui Vintila la meciul din Portugalia: Adi Popa, titular! Echipa probabila pentru meciul anului la FCSB

Cu 5 infrangeri consecutive in Liga 1, FCSB joaca meciul sezonului in aceasta seara in Portugalia, cu Vitoria Guimaraes. Dupa 0-0 in tur, rezultat care a calificat-o in turul precedent cu Mlada Boleslav, FCSB are o misiune dificila cu Vitoria.

Bogdan Arges Vintila a debutat cu un 0-4 in campionat cu Gaz Metan Medias, rezultat care a dus echipa pe ultimul loc in Liga 1. O calificarea in grupele Europa League ar sterge cu buretele acel meci, insa o eliminare ar putea duce chiar la demiterea antrenorului!

Vintila va miza pe experienta unor jucatori precum Pintilii sau Adi Popa in deplasarea cu Guimaraes, dar si pe tinerii Oaida si Coman.

Echipa probabila a FCSB-ului:

Balgradean - Cretu, Panici, Cristea, Soiledis - Pintilii, Oaida, Vina - Popa, Tanase, Coman

Tanase: "E meciul sezonului!"

"Este probabil cel mai important meci al sezonului pentru noi. Parerea mea este ca sansele sunt 50-50%. Nu mai conteaza banii in acest moment. In situatia in care ne aflam...trebuie sa jucam pentru noi, pentru ca putem salva sezonul.



E altceva sa joci in Europa, unde te pot vedea echipe bune si poti trece la pasul urmator...Eu am incredere ca putem iesi din aceasta situatie. In primul rand trebuie sa trecem de meciul de maine (astazi) si trebuie sa ne axam foarte mult pe campionat", a spus Florin Tanase pentru Pro TV.

Vintila: "Conteaza doar calificarea"

"Am venit pregatiti pentru confruntarea de maine seara, am vazut ca jucatorii sunt foarte montati si isi doresc ca odata cu acest joc sa fie un nou inceput pentru echipa noastra. Stim ca maine (azi) va fi o atmosfera incendiara.



Impresia mea la primul joc a fost ca FCSB putea castiga, a avut mai multe ocazii. Bineinteles, acum totul se schimba, pentru ca jucam in deplasare si altele sunt datele problemei. Noi ne dorim sa mergem mai departe, acesta este primul obiectiv. Nu conteaza rezultatul, ci calificarea" a spus Bogdan Arges Vintila in conferinta de presa.

FCSB, intre urna 2 si urna 3 la tragerea la sorti

Daca CFR Cluj stie deja urna in care se va afla, FCSB are 2 semne mari de intrebare. Primul este legat de calificarea in grupe - dupa 0-0 pe propriul teren, FCSB are nevoie sa inscrie in Portugalia in partida care va fi in aceasta seara in direct la Pro TV, de la ora 22.00.

A doua dilema este legata de urna in care se va afla vicecampioana Romaniei, daca reuseste calificarea. Cu un coeficient de 23.000, FCSB este a 3-a ca pozitie in urna a treia, dupa Eintracht Frankfurt si PAOK Salonic. Practic, FCSB are nevoie de 3 surprize majore in aceasta seara pentru a "promova" in urna a doua.

Cele mai mari sanse dupa partidele tur vin de la 5 partide: Eintracht - Strasbourg (0-1 in tur), PAOK - Slovan Bratislava (0-1 in tur), Glasgow Rangers - Legia Varsovia (0-0 in tur), Maribor - Ludogorets (0-0 in tur) si Spartak Moscova - Braga (0-1 in tur). Daca trei dintre Eintracht, PAOK, Legia, Braga si Ludogorets sunt eliminate, FCSB va fi in urna a doua. FCSB poate fi ajutata si de eliminari ale unor echipe precum PSV, Celtic, Copenhaga, Gent sau BATE, insa sansele sunt mai mici dupa rezultatele din tur.