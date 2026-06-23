GALERIE FOTO Cine sunt ”Micul Duckadam” și ”Noul Mitea” de la Dinamo! ”A apărat patru lovituri de la 11 metri”

Cine sunt ”Micul Duckadam” și ”Noul Mitea” de la Dinamo! ”A apărat patru lovituri de la 11 metri” Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

CS Dinamo speră să continue în Liga 2 și în sezonul viitor.

TAGS:
DinamoCS DinamoRadu BalcaAlexandru AnghelIonut Chirila
Din articol

Retrogradată în Liga 3 după barajul pierdut cu CSC Șelimbăr, CS Dinamo speră să beneficieze de ”forfait”-ul uneia dintre echipele cu probleme pentru a continua în divizia secundă și în sezonul viitor.

Până atunci, pagina oficială CS Dinamo Fotbal i-a prezentat pe ”Micul Duckadam” și pe ”Noul Mitea”:

Alexandru Anghel, debutant la seniori la 14 ani, este ”Micul Duckadam”

  • Anghel cs dinamo 3
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

”📷 Le Petit Duckadam ⚪🔴

Portarul Alexandru Anghel, 15 ani împliniți luna trecută, a debutat pentru CS Dinamo în Liga 2, în sezonul recent încheiat. 

Cu 3 ani în urmă, într-un turneu în Franța cu grupa 2011 din cadrul Academiei CS Dinamo, Alexandru Anghel a apărat patru lovituri de la 11 metri în duelul cu Montpellier. 

Președintele clubului francez avea să-l numească <Le Petit Duckadam>”

Radu Balca este ”Noul Mitea”

  • Balca cs dinamo 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

”📷 Noul Mitea ⚪🔴

Agil, tehnic, exploziv.

La CS Dinamo din 2021, chiar de la înființarea Academiei, mijlocașul ofensiv Radu Balca este unul dintre cei mai talentați puști de la grupa 2009, fiind comparat cu Nicolae Mitea. 

Cu mingea lipită de piciorul stâng, Radu Balca a atras toate privirile în campionatul "elitelor" și urmează să joace, sezonul viitor, în Liga de Tineret. 

17 ani va împlini Radu Balca peste câteva luni, pe 1 octombrie”

CS Dinamo poate rămane în Liga 2, deși a pierdut barajul cu Șelimbăr

Conform informațiilor deținute de Sport.ro, clubul din subordinea MAI poate evolua și în sezonul viitor în Liga 2, deși a pierdut barajul de menținere în divizia secundă contra celor de la CSC Șelimbăr (1-1, 0-2). 

În birourile clubului din Ștefan cel Mare se așteaptă decizia oficială din partea FRF, pentru ca clubul să fie invitat să participe în ediția viitoare a Ligii 2, din cauză că mai multe echipe întâmpină grave probleme financiare și ar putea să se retragă din competiție până la startul meciurilor, care este programat după 1 august 2026. 

Printre echipele care nu sunt sigure de finanțare pentru următoare stagiune sunt Poli Iași, CSM Slatina, Unirea Slobozia și FC Bacău (clubul nu a primit licența pentru Liga 2, dar decizia a fost atacată la Apel). 

Ionuț Chirilă a semnat deja contractul, dar așteaptă decizia FRF

Dacă echipa primește undă verde pentru participarea în Liga 2, antrenorul echipei ar putea fi Ionuț Chirilă (60 de ani), care ar avea deja un contract cu CS Dinamo, valabil de la 1 iulie.

Fiul fostului jurnalist Ioan Chirilă și fratele cântărețului Tudor Chirilă, a fost antrenor la juniorii lui Dinamo, descoperindu-i pe Florentin Petre, Mihai Tararache, Cătălin Hîldan, Cezar Dinu, Laurențiu Lică sau Ionuț Voicu, iar la nivel de seniori a lucrat la Electromagnetica București, Unirea Focșani, Jiul Petroșani, UTA Arad, Concordia Chiajna, CSMS Iași, ASA Tg. Mureș și Academica Clinceni. 

În sezonul trecut, CS Dinamo a fost antrenată de Florin Bratu, care a plecat la Metaloglobus, în martie 2026, ulterior echipa fiind condusă de pe bancă de Ionel Dănciulescu și Boris Keca

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fermă clandestină de criptomonede, descoperită în Satu Mare. Consuma electricitate cât un combinat industrial
Fermă clandestină de criptomonede, descoperită în Satu Mare. Consuma electricitate cât un combinat industrial
ARTICOLE PE SUBIECT
FCSB a transferat un fotbalist brazilian care vorbește șase limbi! Tatăl său a fost jucător un deceniu la AC Milan
FCSB a transferat un fotbalist brazilian care vorbește șase limbi! Tatăl său a fost jucător un deceniu la AC Milan
ULTIMELE STIRI
Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Două staruri stau la pândă
Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Două staruri stau la pândă
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT
FCSB, refuzată. De ce a picat transferul de 700.000 de euro încercat de Gigi Becali
FCSB, refuzată. De ce a picat transferul de 700.000 de euro încercat de Gigi Becali
Paul Iacob a semnat: ”Sunt fericit”
Paul Iacob a semnat: ”Sunt fericit”
Elias Charalambous și-a găsit echipă!
Elias Charalambous și-a găsit echipă!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Transferul verii în Superligă: ”Drăguș vine azi la FCSB”

Transferul verii în Superligă: ”Drăguș vine azi la FCSB”

Franța - Irak 3-0 | ”Cocoșul galic” câștigă la Philadelphia, la capătul unui meci care a fost întrerupt două ore din cauza furtunii

Franța - Irak 3-0 | ”Cocoșul galic” câștigă la Philadelphia, la capătul unui meci care a fost întrerupt două ore din cauza furtunii

Surpriză de proporții: decizia luată de atacantul de pe lista lui FCSB

Surpriză de proporții: decizia luată de atacantul de pe lista lui FCSB

De ce a fost suspendat meciul Franța - Irak de la Cupa Mondială 2026. Suporterii au fost evacuați imediat de pe stadion

De ce a fost suspendat meciul Franța - Irak de la Cupa Mondială 2026. Suporterii au fost evacuați imediat de pe stadion

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Două staruri stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Două staruri stau la pândă



Recomandarile redactiei
FCSB, refuzată. De ce a picat transferul de 700.000 de euro încercat de Gigi Becali
FCSB, refuzată. De ce a picat transferul de 700.000 de euro încercat de Gigi Becali
Elias Charalambous și-a găsit echipă!
Elias Charalambous și-a găsit echipă!
Reacția campioanei de la Wimbledon pățite precum Simona Halep: Cîrstea și alte jucătoare de top au consolat-o
Reacția campioanei de la Wimbledon pățite precum Simona Halep: Cîrstea și alte jucătoare de top au consolat-o
Anderson Ceara a rupt tăcerea, după ce transferul la FCSB a picat
Anderson Ceara a rupt tăcerea, după ce transferul la FCSB a picat
Paul Iacob a semnat: ”Sunt fericit”
Paul Iacob a semnat: ”Sunt fericit”
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Azi sunt meciurile din turul 2 din Cupa României! Debutează Florin Bratu și intră ”greii” cu nume: Dinamo, Poli Timișoara, Gloria Bistrița sau FC Bihor
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Florin Bratu și-a găsit echipă! Unde va antrena
Când se joacă barajul de menținere în Liga 2, CS Dinamo - CSC Șelimbăr. Un portar de 14 ani a debutat în echipa lui Ionel Dănciulescu!
Când se joacă barajul de menținere în Liga 2, CS Dinamo - CSC Șelimbăr. Un portar de 14 ani a debutat în echipa lui Ionel Dănciulescu!
Ionuț Chirilă, exploziv după numirea lui Marius Șumudică antrenor la Rapid
Ionuț Chirilă, exploziv după numirea lui Marius Șumudică antrenor la Rapid
CITESTE SI
Decizia finală a Consiliului Concurenței privind preluarea Carrefour România de către frații Pavăl

stirileprotv Decizia finală a Consiliului Concurenței privind preluarea Carrefour România de către frații Pavăl

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Criză politică. Președintele Nicușor Dan începe consultările cu partidele politice, în vederea desemnării unui premier

stirileprotv Criză politică. Președintele Nicușor Dan începe consultările cu partidele politice, în vederea desemnării unui premier

Doi români, expulzați din Elveția pentru fraude de sute de mii de franci. Au simulat accidente de muncă ani la rând

stirileprotv Doi români, expulzați din Elveția pentru fraude de sute de mii de franci. Au simulat accidente de muncă ani la rând

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!