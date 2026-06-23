Retrogradată în Liga 3 după barajul pierdut cu CSC Șelimbăr, CS Dinamo speră să beneficieze de ”forfait”-ul uneia dintre echipele cu probleme pentru a continua în divizia secundă și în sezonul viitor.

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Cu 3 ani în urmă, într-un turneu în Franța cu grupa 2011 din cadrul Academiei CS Dinamo, Alexandru Anghel a apărat patru lovituri de la 11 metri în duelul cu Montpellier.

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”📷 Noul Mitea ⚪🔴

Agil, tehnic, exploziv.

La CS Dinamo din 2021, chiar de la înființarea Academiei, mijlocașul ofensiv Radu Balca este unul dintre cei mai talentați puști de la grupa 2009, fiind comparat cu Nicolae Mitea.

Cu mingea lipită de piciorul stâng, Radu Balca a atras toate privirile în campionatul "elitelor" și urmează să joace, sezonul viitor, în Liga de Tineret.

17 ani va împlini Radu Balca peste câteva luni, pe 1 octombrie”

CS Dinamo poate rămane în Liga 2, deși a pierdut barajul cu Șelimbăr

Conform informațiilor deținute de Sport.ro, clubul din subordinea MAI poate evolua și în sezonul viitor în Liga 2, deși a pierdut barajul de menținere în divizia secundă contra celor de la CSC Șelimbăr (1-1, 0-2).

În birourile clubului din Ștefan cel Mare se așteaptă decizia oficială din partea FRF, pentru ca clubul să fie invitat să participe în ediția viitoare a Ligii 2, din cauză că mai multe echipe întâmpină grave probleme financiare și ar putea să se retragă din competiție până la startul meciurilor, care este programat după 1 august 2026.

Printre echipele care nu sunt sigure de finanțare pentru următoare stagiune sunt Poli Iași, CSM Slatina, Unirea Slobozia și FC Bacău (clubul nu a primit licența pentru Liga 2, dar decizia a fost atacată la Apel).

Ionuț Chirilă a semnat deja contractul, dar așteaptă decizia FRF

Dacă echipa primește undă verde pentru participarea în Liga 2, antrenorul echipei ar putea fi Ionuț Chirilă (60 de ani), care ar avea deja un contract cu CS Dinamo, valabil de la 1 iulie.

Fiul fostului jurnalist Ioan Chirilă și fratele cântărețului Tudor Chirilă, a fost antrenor la juniorii lui Dinamo, descoperindu-i pe Florentin Petre, Mihai Tararache, Cătălin Hîldan, Cezar Dinu, Laurențiu Lică sau Ionuț Voicu, iar la nivel de seniori a lucrat la Electromagnetica București, Unirea Focșani, Jiul Petroșani, UTA Arad, Concordia Chiajna, CSMS Iași, ASA Tg. Mureș și Academica Clinceni.

În sezonul trecut, CS Dinamo a fost antrenată de Florin Bratu, care a plecat la Metaloglobus, în martie 2026, ulterior echipa fiind condusă de pe bancă de Ionel Dănciulescu și Boris Keca.