Doar doi jucatori de la FCSB au trecut TESTUL BECALI! "N-ai ce sa le zici, si-au dat viata!" Cine au fost favoritii patronului cu Guimaraes

Numai 2 jucatori ar fi scapat de criticile lui Becali daca patronul ar fi fost in vestiar dupa Guimaraes - FCSB.

Planic si Pantiru i-au placut lui Becali. Sunt singurii care au trecut evaluarea patronului in meciul din Portugalia.

"M-au multumit Planic si cu Pantiru. 2 din 14! Cine altul? Pai, cine altcineva? Am pe cine sa zic? Pantiru si-a dat viata. Planic, la fel. Tanase sta, se uita, doarme pe teren. In loc sa atace mingea, ridica piciorul si ii chema pe altii sa dea in ea. Vedeti cat au alergat Tanase si Coman. Cred ca maxim 9 kilometri tot meciul. Cred eu ca trebua sa alerge macar vreo 12 kilometri intr-un meci ca asta, ca sa putem sa ne calificam", a spus Becai la PRO X.