Antrenorul cipriot a plecat de la fosta campioană a României după ce a ratat play-off-ul în premieră. A fost dorit de Gigi Becali înapoi la echipă după o scurtă perioadă de timp, dar a refuzat revenirea, astfel că acum are șanse foarte mari să ajungă în Grecia.

Elias Charalambous, foarte aproape de a prelua Levadiakos

Numele lui Charalambous a fost asociat cu prima ligă din Grecia în ultima perioadă, iar acum se pare că antrenorul se află în ”pole-position” pentru a prelua Levadiakos, o echipă care s-a luptat cu șanse reale pentru cupele europene în sezonul precedent, scrie GSP.ro.

Ar fi o revenire a cipriotului la Levadiakos, acolo unde a evoluat în cariera sa de jucător pentru o scurtă perioadă de timp, în 2014.

„Îl vor pe Elias Charalambous! Tehnicianul în vârstă de 45 de ani, după perioada de succes de la FCSB, are în față mai multe propuneri pentru următorul pas al carierei sale. Nu este exclus ca următoarea sa echipă să fie în Grecia, mai exact Levadiakos FC. Numele său a fost adus în discuție în ultimele ore”, au scris grecii de la kekida.net.

Elias Charalambous și-a încheiat mandatul la FCSB după aproape trei ani. A fost ”instalat” pe 30 martie 2023, iar de atunci a reușit să cucerească două titluri în Superligă și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League.

Cipriotul a bifat 170 de meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali, reușind să câștige 88 dintre acestea. 41 s-au încheiat la egalitate, iar alte 41 au fost înfrângeri.