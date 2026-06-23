NEWS ALERT Ce victorie, Gabriela Ruse! A eliminat numărul 10 WTA, la Bad Homburg, și o urmează pe Irina Begu, în optimi

Ce victorie, Gabriela Ruse! A eliminat numărul 10 WTA, la Bad Homburg, și o urmează pe Irina Begu, în optimi Tenis
Marcu Czentye
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Gabriela Ruse, nemiloasă cu a zecea jucătoare a lumii, pe iarba de la Bad Homburg.

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Gabriela RuseWTA Bad HomburgLinda NoskovaTenis WTAiarba
Din articol

Gabriela Ruse (28 de ani, 105 WTA) a impresionat pe toată lumea în runda inaugurală a turneului WTA 500 de la Bad Homburg.

Apărută pe tabloul principal din postura de jucătoare venită din calificări, sportiva din București a făcut un meci mare împotriva numărului zece mondial, Linda Noskova (21 de ani, 10 WTA).

Gabriela Ruse, victorie-fulger împotriva numărului zece mondial, în doar 60 de minute

6-1, 6-3 a fost scorul prin care Gabriela Ruse a reușit accederea în optimile de finală, un rezultat obținut în doar 60 de minute de joc.

Coborâtă în afara top 100 WTA, Gabriela Ruse nu a permis acestui aspect să îi clintească încrederea în forțele proprii, în săptămâna premergătoare turneului de la Wimbledon.

Irina Begu și Gabriela Ruse, în optimile competiției WTA 500 de la Bad Homburg

A început întâlnirea cu un break, în primul game, performanță confirmată în alte două rânduri, în manșa inaugurală.

Cu trei break-uri suferite în primul set, Linda Noskova nu a arătat ca un cap de serie număr 5 nici în a doua manșă, în care un singur break procurat de sportiva din România a fost suficient pentru a face diferența. Gabriela Ruse nu și-a pierdut serva pe durata orei de joc.

Opt locuri a urcat Gabriela Ruse în clasamentul WTA actualizat, în urma acestui succes, care o vede revenind în prima sută mondială, cel puțin până la aflarea altor jocuri de rezultat.

Gabriela Ruse

  • Gabriela ruse victorie sfert 1
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Ruse - Kalinskaya și Begu - Muchova, în optimile turneului din Germania

În optimile de finală, Gabriela Ruse o va întâlni pe Anna Kalinskaya, din Federația Rusă. Kalinskaya (20 WTA) a depășit-o în turul unu pe Sinja Kraus (93 WTA), scor 6-4, 6-1. 

Într-o altă optime de finală, Irina Begu - care a trimis-o mai devreme pe Venus Williams în direcția Wimbledon - va primi replica unei alte sportive din Republica Cehă, Karolina Muchova (11 WTA). 

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